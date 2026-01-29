Укр
"Дожать врага": Зеленский сделал громкое заявление о завершении войны в Украине

Алексей Тесля
29 января 2026, 19:40
Необходимо сохранить единство украинского общества и достичь справедливого мира, убежден президент.
Владимир Зеленский, ВСУ
Владимир Зеленский оценил перспективы завершения войны / Коллаж: Главред, фото: ОП, УНИАН

Главное из заявлений Зеленского:

  • Нужно дожать врага и достичь справедливого и прочного мира
  • Украине необходим реальный результат

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул необходимость сохранить единство украинского общества, дожать врага и достичь справедливого и прочного мира.

"Важно не потерять единство, не предать друг друга и дожать. Дожать врага, дожать бой, достичь цели, а это значит достичь для Украины реального результата", - написал он в Telegram.

Глава государства убежден, что именно такой жизни, какой хочет Украина и такая безопасность нужна нашей стране.

"Такой свободы, которая не только завоевана, которая не только на исторический миг, а которая точно сохранена – сохранена на многие годы и поколения вперед. Именно за это Украина борется сейчас, именно над этим работаем все мы. И именно благодаря всем нашим воинам, всему нашему народу в Украине мы имеем все шансы, чтобы этого достичь", – написал он.

Кроме того, президент также наградил орденами "Золотая Звезда" и Крестами боевых заслуг воинов Сил безопасности и обороны Украины и передал награды семьям погибших Героев, удостоенных звания посмертно.

Переговоры зашли в тупик: оценка эксперта

Публицист Виталий Портников считает, что после ряда дипломатических раундов всё больше западных аналитиков говорят о фактической остановке процесса поиска выхода из российско-украинской войны. По его мнению, основное препятствие — вопрос территорий. Он обращает внимание, что даже президент США Дональд Трамп неоднократно указывал на стремление Владимира Путина установить контроль над всей Украиной, поэтому разговоры о готовности Кремля ограничиться отдельными регионами выглядят необоснованными. В случае с Донбассом, подчёркивает Портников, принципиально непонятно, зачем Украине отказываться от территорий, которые ей удаётся удерживать и защищать.

Ранее был раскрыт худший сценарий завершения войны с капитуляцией. Единственным ответом может быть максимальная мобилизация общества для потребностей фронте, убежден Евгений Дикий.

Напомним, ранее появился мрачный прогноз насчет завершения войны. Украина должна принять кардинальные изменения в мобилизационных вопросах, считает Евгений Дикий.

Как сообщал Главред, ранее появился тревожный сценарий завершения войны. Для Дональда Трампа определяющим фактором является необходимость скорейшего завершения войны.

О персоне: Виталий Портников

Виталий Портников - украинский публицист, писатель и журналист. Обозреватель Радио Свобода и постоянный автор аналитических статей в украинских изданиях на политическую и историческую тематику. Член Украинского ПЕН-клуба. Ведет популярный украиноязычный видеоблог на YouTube.

