"Дожать врага": Зеленский сделал громкое заявление о завершении войны в Украине

Главное из заявлений Зеленского:
- Нужно дожать врага и достичь справедливого и прочного мира
- Украине необходим реальный результат
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул необходимость сохранить единство украинского общества, дожать врага и достичь справедливого и прочного мира.
"Важно не потерять единство, не предать друг друга и дожать. Дожать врага, дожать бой, достичь цели, а это значит достичь для Украины реального результата", - написал он в Telegram.
Глава государства убежден, что именно такой жизни, какой хочет Украина и такая безопасность нужна нашей стране.
"Такой свободы, которая не только завоевана, которая не только на исторический миг, а которая точно сохранена – сохранена на многие годы и поколения вперед. Именно за это Украина борется сейчас, именно над этим работаем все мы. И именно благодаря всем нашим воинам, всему нашему народу в Украине мы имеем все шансы, чтобы этого достичь", – написал он.
Кроме того, президент также наградил орденами "Золотая Звезда" и Крестами боевых заслуг воинов Сил безопасности и обороны Украины и передал награды семьям погибших Героев, удостоенных звания посмертно.
Переговоры зашли в тупик: оценка эксперта
Публицист Виталий Портников считает, что после ряда дипломатических раундов всё больше западных аналитиков говорят о фактической остановке процесса поиска выхода из российско-украинской войны. По его мнению, основное препятствие — вопрос территорий. Он обращает внимание, что даже президент США Дональд Трамп неоднократно указывал на стремление Владимира Путина установить контроль над всей Украиной, поэтому разговоры о готовности Кремля ограничиться отдельными регионами выглядят необоснованными. В случае с Донбассом, подчёркивает Портников, принципиально непонятно, зачем Украине отказываться от территорий, которые ей удаётся удерживать и защищать.
Ранее был раскрыт худший сценарий завершения войны с капитуляцией. Единственным ответом может быть максимальная мобилизация общества для потребностей фронте, убежден Евгений Дикий.
Напомним, ранее появился мрачный прогноз насчет завершения войны. Украина должна принять кардинальные изменения в мобилизационных вопросах, считает Евгений Дикий.
Как сообщал Главред, ранее появился тревожный сценарий завершения войны. Для Дональда Трампа определяющим фактором является необходимость скорейшего завершения войны.
О персоне: Виталий Портников
Виталий Портников - украинский публицист, писатель и журналист. Обозреватель Радио Свобода и постоянный автор аналитических статей в украинских изданиях на политическую и историческую тематику. Член Украинского ПЕН-клуба. Ведет популярный украиноязычный видеоблог на YouTube.
