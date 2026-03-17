Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

РФ требует не только территории: в Кремле выдвинули новый циничный ультиматум

Инна Ковенько
17 марта 2026, 12:45обновлено 17 марта, 13:29
Даже территориальные уступки со стороны Украины не остановят войну.
Лавров озвучил новый ультиматум в отношении Украины
Лавров озвучил новый ультиматум в отношении Украины / Коллаж: Главред, фото: Генштаб, российские СМИ

Главное:

  • Кремль отвергает любые переговоры, даже если Украина согласится на территориальные уступки
  • Кремль не готов пойти на уступки даже в трехсторонних переговорах
  • Москва продвигает максималистские условия и не ищет компромисса

Кремль отвергает любые варианты переговоров о завершении войны в Украине, если они не соответствуют всем требованиям Москвы — даже в случае территориальных уступок Киева.

Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 16 марта во время совместной пресс-конференции с главой МИД Кении Мусалией Мудавади. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

видео дня

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях.

Лавров подчеркнул, что Россия отказывается прекращать войну даже в случае, если Украина "признает реалии на местах" и полностью передаст Донбасс России.

Он также назвал возможное размещение европейских миротворческих сил на территории Украины "оккупацией", фактически отрицая право Киева принимать собственные решения в сфере безопасности, отмечают аналитики ISW.

В отчете ISW подчеркивается, что Кремль продолжает настаивать на своих максималистских требованиях, среди которых: отказ Украины от вступления в НАТО, закрепление нейтрального статуса, "демилитаризация" и "денацификация", что предполагает смену действующей власти на пророссийскую.

Эксперты отмечают, что Москва не демонстрирует готовности отступать от этих условий даже в рамках трехсторонних переговоров с США и Украиной. Это свидетельствует о том, что Кремль и в дальнейшем делает ставку на силовое давление, а не на поиск компромисса.

"Кремль продолжает публично настаивать на том, что он не желает отступать от этих требований даже во время трехсторонних переговоров с Соединенными Штатами и Украиной", — говорится в отчете ISW.

Как писал Главред, ранее Лавров заявлял, что Россия якобы готова к переговорному урегулированию войны, но в Кремле считают, что именно Украина к этому не готова. Он добавил, что Москва намерена добиваться своих целей военным путем.

Кроме того, пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что в Кремле нашли "виновных" в том, что Украина и РФ не могут договориться о завершении войны. Причина якобы кроется в европейских странах.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что возвращение помощника российского диктатора и военного преступника Владимира Мединского к переговорному процессу свидетельствует о реальном отношении России к вопросу мира.

Мирный план США из 20 пунктов
Мирный план США из 20 пунктов / Инфографика: Главред

О личности: Сергей Лавров

Сергей Викторович Лавров — российский государственный и политический деятель. Министр иностранных дел России с 9 марта 2004 года. С 1972 года работал в системе МИД СССР и России. В 1994–2004 годах — постоянный представитель РФ при ООН и представитель РФ в Совете безопасности ООН. В 2006 году вошел в состав федерального оперативного штаба Национального антитеррористического комитета России, тогда же в течение полугода занимал должность председателя комитета министров Совета Европы.

С 2022 года после российского вторжения в Украину находится под персональными санкциями Евросоюза, США, Великобритании, Канады, Австралии и Японии.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Сергей Лавров мирные переговоры
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ требует не только территории: в Кремле выдвинули новый циничный ультиматум

РФ требует не только территории: в Кремле выдвинули новый циничный ультиматум

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Регионы
Новости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости Тернополя
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять