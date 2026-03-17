РФ требует не только территории: в Кремле выдвинули новый циничный ультиматум

Даже территориальные уступки со стороны Украины не остановят войну.

Лавров озвучил новый ультиматум в отношении Украины

Главное:

Кремль отвергает любые варианты переговоров о завершении войны в Украине, если они не соответствуют всем требованиям Москвы — даже в случае территориальных уступок Киева.

Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 16 марта во время совместной пресс-конференции с главой МИД Кении Мусалией Мудавади. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Лавров подчеркнул, что Россия отказывается прекращать войну даже в случае, если Украина "признает реалии на местах" и полностью передаст Донбасс России.

Он также назвал возможное размещение европейских миротворческих сил на территории Украины "оккупацией", фактически отрицая право Киева принимать собственные решения в сфере безопасности, отмечают аналитики ISW.

В отчете ISW подчеркивается, что Кремль продолжает настаивать на своих максималистских требованиях, среди которых: отказ Украины от вступления в НАТО, закрепление нейтрального статуса, "демилитаризация" и "денацификация", что предполагает смену действующей власти на пророссийскую.

Эксперты отмечают, что Москва не демонстрирует готовности отступать от этих условий даже в рамках трехсторонних переговоров с США и Украиной. Это свидетельствует о том, что Кремль и в дальнейшем делает ставку на силовое давление, а не на поиск компромисса.

"Кремль продолжает публично настаивать на том, что он не желает отступать от этих требований даже во время трехсторонних переговоров с Соединенными Штатами и Украиной", — говорится в отчете ISW.

Переговоры о завершении войны — последние новости

Как писал Главред, ранее Лавров заявлял, что Россия якобы готова к переговорному урегулированию войны, но в Кремле считают, что именно Украина к этому не готова. Он добавил, что Москва намерена добиваться своих целей военным путем.

Кроме того, пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что в Кремле нашли "виновных" в том, что Украина и РФ не могут договориться о завершении войны. Причина якобы кроется в европейских странах.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что возвращение помощника российского диктатора и военного преступника Владимира Мединского к переговорному процессу свидетельствует о реальном отношении России к вопросу мира.

Мирный план США из 20 пунктов / Инфографика: Главред

Читайте также:

О личности: Сергей Лавров Сергей Викторович Лавров — российский государственный и политический деятель. Министр иностранных дел России с 9 марта 2004 года. С 1972 года работал в системе МИД СССР и России. В 1994–2004 годах — постоянный представитель РФ при ООН и представитель РФ в Совете безопасности ООН. В 2006 году вошел в состав федерального оперативного штаба Национального антитеррористического комитета России, тогда же в течение полугода занимал должность председателя комитета министров Совета Европы. С 2022 года после российского вторжения в Украину находится под персональными санкциями Евросоюза, США, Великобритании, Канады, Австралии и Японии.

