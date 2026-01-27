"Президент готов": в МИД Украины сделали заявление о встрече Зеленского с Путиным

Сибига заявил, что Зеленский готов обсудить с Путиным два ключевых вопроса.

Зеленский готов сесть за стол переговоров с Путиным для решения двух ключевых вопросов / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, kremlin.ru

Зеленский готов встретиться с Путиным

Украинский лидер хочет решить два ключевых вопроса

Президент Владимир Зеленский готов встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным для решения двух ключевых вопросов: территорий и ЗАЭС. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью Европейской правде.

По словам Сибиги, в переговорном процессе остаются два самых сложных вопроса: территории и будущий контроль над ЗАЭС.

"Именно для их решения президент готов встретиться с Путиным и это обсудить", – сказал министр.

При этом Сибига добавил, что не видит необходимости в своей встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым.

"Мы не должны создавать параллельные треки. Есть сформированные переговорные команды, в которые входят и представители МИД. А создание дополнительных треков – не актуально, не нужно", – объяснил он.

Пойдет ли Украина на обмен территориями

Президент Владимир Зеленский категорически отверг возможность передачи каких-либо украинских территорий в рамках американской мирной инициативы.

"Рассматриваем ли мы вопрос отдать какие-то территории? Мы не имеем по закону никакого права – по закону Украины, по нашей Конституции, по международному праву, если честно. И морального права также не имеем", – подчеркнул он.

Он подчеркнул, что Россия и в дальнейшем требует уступок по оккупированным землям, но Украина не рассматривает никаких решений, предусматривающих их потерю — именно за это продолжается борьба.

В то же время Зеленский отметил, что США пытаются найти компромиссные варианты, однако позиция Украины по сохранению территориальной целостности остается неизменной. Объясняя партнерам ключевые вопросы, Киев подчеркивает, в частности, невозможность функционирования Запорожской АЭС без украинского контроля.

Как писал Главред, 23 января состоялись переговоры Украины, США и России в Абу-Даби.

По итогам первого дня компромисса достичь не удалось. Обсуждались территориальные вопросы, однако результата нет, что подтвердил массированный обстрел Украины. США давят на Киев, а Россия настаивает на уступках и стремится контролировать восточную промышленную зону Донбасса.

В субботу, 24 января, завершился второй раунд переговоров, который длился более трех часов. Журналист Axios Барак Равид охарактеризовал встречу как "позитивную" и "конструктивную".

Позже один из представителей США охарактеризовал ситуацию как "очень близкую" к прямому контакту двух президентов. По его словам, во время двусторонних и трехсторонних раундов стороны не избегали ни одной темы, а атмосфера была "неожиданно конструктивной".

О личности: Андрей Сибига Андрей Сибига — министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов Тернопольской области. С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений. В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года — первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

