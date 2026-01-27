Россия целенаправленно обстреляла важный объект на западе Украины - детали

Спасатели борются с последствиями вражеского удара.

Россия снова атаковала критическую инфраструктуру Украины / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/sergii.koretskyi.page

Что сообщил Корецкий:

РФ атаковала объект "Нафтогаза"

В результате атаки возник пожар

Технологические процессы на объекте пришлось немедленно остановить

Утром 27 января страна-агрессор Россия атаковала объект критической инфраструктуры "Нафтогаза" в западном регионе Украины.

Об этом в Facebook сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий. По его данным, в результате попадания вражеской цели на месте возник пожар.

"Из соображений безопасности и чтобы защитить людей и не допустить загрязнения окружающей среды, специалисты компании немедленно остановили технологические процессы на объекте", - подчеркнул он.

Сейчас на месте работают спасатели ГСЧС. Кроме этого, "Нафтогаз" координирует свои действия с органами местной власти. Корецкий подчеркнул, что этот удар стал 15-м целенаправленным обстрелом критической инфраструктуры Группы "Нафтогаз" только в этом месяце.

Останутся ли украинцы без газа из-за атак РФ - мнение эксперта

Главред писал, что, по словам директора аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александра Сергиенко, прогнозировать возможные перебои с газоснабжением в Украине в условиях войны сейчас невозможно, однако даже негативный сценарий не будет критическим.

По его словам, ситуация с газом напрямую зависит от действий врага, на которые украинская сторона повлиять не может. Несмотря на работу Вооруженных сил Украины, дать стопроцентные гарантии стабильного газоснабжения нельзя.

Атаки РФ на объекты "Нафтогаза" - последние новости

Напомним, Главред писал, что 17 января российские оккупационные войска ночью нанесли удар по предприятию "Нафтогаза". Удар был по оборудованию, которое обеспечивает добычу газа.

Ранее, в конце декабря 2025 года против производственных объектов Укрнафты было применено почти 100 шахидов. Там зафиксировали критические разрушения. Работа оборудования была остановлена.

Накануне, осенью 2025 года, под ударами оказались газодобывающие объекты в Харьковской области, а также газовая инфраструктура в Сумской и Черниговской областях.

О персоне: Сергей Корецкий Сергей Корецкий - украинский предприниматель и менеджер в нефтегазовой отрасли, директор ПАО "Укрнафта" и АО "Укртатнафта", председатель правления НАК "Нафтогаз Украины", пишет Википедия.

