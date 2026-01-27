Герасимов заявил о "захвате" Купянска-Узлового: в ЦПД рассказали правду

Глава ЦПД объяснил, насколько заявление российского военачальника близко к правде.

Герасимов снова солгал Путину / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, t.me/akovalenko1989

Что сообщил Коваленко:

Герасимов солгал об оккупации Купянска-Узлового

Генштаб РФ выдумывает победы армии РФ для Путина

В Купянске заканчивается зачистка от оккупантов

В Генштабе страны-агрессора России не перестают выдумывать "победы" армии РФ. Об этом свидетельствует и недавнее заявление главы Генштаба Валерия Герасимова, который утверждает, что оккупанты якобы захватили Купянск Узловой в Харьковской области.

По данным OSINT-аналитиков, российские войска даже не подошли к этому населенному пункту. Это подтвердил и глава ЦПД СНБО Андрей Коваленко в Telegram.

"Герасимов усиливает параллельную реальность Путина - очередная ложь о взятии Купянска-Узлового довольно забавная, поскольку и Купянск, и Купянск-Узловой россияне не контролируют", - подчеркнул он.

Что происходит в Харьковской области на самом деле

В Купянске, по информации Коваленко, заканчивается зачистка оккупантов, в то время как до Купянска-Узлового оккупантам продвижение вообще пока не светит.

Купянск / Инфографика: Главред

"Главная цель РФ в данной истории - это чтобы их ложь показывала внутреннему планктону "прорывы на фронте", которых нет. А также они ботофермами будут гнать эту ложь на Запад, потому что кто же там будет разбираться, где этот Купянск и что там на самом деле. Но перебьем", - добавил руководитель ЦПД.

Как ситуацию на Купянском направлении оценивают военные

Главред писал, что по словам главного сержанта Батальонно-тактической группы 13-й бригады НГУ "Хартия" с позывным "Аяччо", оккупанты пытаются накапливаться в городе Купянск, но Силы обороны делают все, чтобы уничтожить врага.

ВСУ уже перекрыли пути подхода и продолжают выполнять поставленные задачи. На сегодняшний день в пределах города остается враг. Точное количество трудно сказать, потому что враг себя не выявляет. Его главной тактической задачей остаются попытки скопиться в пределах города.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что войска армии РФ усиливают давление на северную часть Мирнограда Донецкой области. В центре города продолжаются стрелковые бои с врагом.

Ранее сообщалось, что Россия сосредоточила около 80 тыс. личного состава войск в Донецкой области для активизации наступления на Славянск и Краматорск.

Накануне стало известно, что российские военные покинули свои позиции на острове Алексеевский в Херсонской области из-за постоянного давления Сил обороны и деморализации.

О персоне: Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять попыткам россиян, ФСБ, ГРУ и СЗР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное сообщество, заинтересованное в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПСО", – подчеркнул Андрей Коваленко.

