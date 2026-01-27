РФ стягивает тяжелую технику для штурма важного города: что происходит на фронте

В центре Мирнограда продолжаются стрелковые бои с врагом.

https://glavred.info/front/rf-styagivaet-tyazheluyu-tehniku-dlya-shturma-vazhnogo-goroda-chto-proishodit-na-fronte-10735778.html Ссылка скопирована

В центре Мирнограда продолжаются стрелковые бои с врагом. / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Генштаб

Кратко:

Враг активно давит на северную часть Мирнограда

В центре города продолжаются стрелковые бои с врагом

Враг накапливает тяжелую технику в районе Новогродовки для штурма "верхнего" Мирнограда

Войска армии страны-агрессора России усиливают давление на северную часть Мирнограда Донецкой области.

В центре города продолжаются стрелковые бои с врагом. Об этом сообщает 7 корпус быстрого реагирования десантно-штурмовых войск.

видео дня

Отмечается, что для дальнейшего штурма "верхнего" Мирнограда оккупанты продолжают накапливать тяжелую технику в районе Новогродовки.

"Во взаимодействии с 1 корпусом Нацгвардии "Азов" блокируем противника по линии "восточные окраины Мирнограда - Красный Лиман - Родинское", говорится в сообщении.

Ситуация в Покровске

В Покровске враг сконцентрировал основные усилия на оккупации Гришиного. Используя неблагоприятные погодные условия, враг накапливает легкую технику и личный состав в районе промзоны на северо-западе города. В дальнейшем враг пытается продвигаться в сторону Гришиного по нескольким маршрутам.

Сообщается, что на днях группа россиян сумела просочиться в Гришино, но слаженными действиями украинские защитники уничтожили противника.

В целом в зоне ответственности 7 корпуса ШР ДШВ существенно возрастает применение врагом БПЛА различных видов. В частности, враг активнее использует "Молнии" как дроны-матки, несущие на борту по два FPV и наносящие по цели тройной удар. Зафиксированы также случаи применения дронов на оптоволокне, которые способны проникать более чем на 20 км вглубь украинской обороны.

За прошедшую неделю противник сбросил на Покровскую агломерацию почти 360 авиабомб, что на 20% больше, чем за предыдущую неделю, отмечают военные.

Могут ли россияне продвинуться в Донецкой области

Военный эксперт, экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак считает, что у войск РФ будут огромные проблемы с дальнейшим продвижением в Донецкой области.

Он подчеркнул, что Покровск российские войска пытаются взять уже больше года. Поэтому есть основания полагать, что бои за Славянск или Краматорск тоже продлятся не менее года.

Ситуация на фронте - последние новости

Как ранее писал Главред, спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин сказал, что военные страны-агрессора России покинули свои позиции на острове Алексеевский в Херсонской области.

Сержант батальонно-тактической группы 13-й бригады НГУ "Хартия" говорил, что оккупанты пытаются скопиться в городе Купянск, но Силы обороны делают все, чтобы уничтожить врага.

Напомним, руководитель управления коммуникаций Объединенных сил Виктор Трегубов заявлял, что российские оккупационные силы и в дальнейшем пытаются выявить уязвимые участки украинской обороны и осуществить прорыв границы в Харьковской области. Наиболее напряженная ситуация сохраняется вблизи Волчанска и Купянска.

Покровск / Инфографика: Главред

Читайте также:

Об источнике: Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины - отдельный род войск в составе Вооруженных сил Украины, предназначенный действовать как воздушный десант, а также для выполнения боевых задач в тактическом и оперативном тылу врага. В состав войск входят воздушно-десантные, аэромобильные и штурмовые части, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред