ВСУ дожали: оккупанты покинули позиции на острове Алексеевка на Херсонщине

Анна Косик
26 января 2026, 16:18
Все попытки врага завести на остров наблюдателей заканчиваются неудачей.
Как изменилась ситуация в Херсонской области

Что сказал Волошин:

  • Оккупанты вышли с одного из островов Херсонской области
  • Попытки РФ возобновить наблюдение на острове неудачны
  • Враг перебрасывает силы из Херсонской области в Запорожскую область

Военные страны-агрессора России покинули свои позиции на острове Алексеевский в Херсонской области. Об этом Укринформу сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.

По его словам, этому поспособствовали активные действия Сил обороны Украины и низкое морально-психологическое состояние самих оккупантов. Теперь враг не может восстановить наблюдательные посты на острове.

"Туда противник не может сейчас завести своих наблюдателей", - добавил военный.

Волошин также отметил, что враг продолжает перегруппировку и переброску войск с Херсонского на Ореховское направление.

"С Херсонского направления сейчас враг проводит перегруппировку и снимает подразделения воздушно-десантных войск, перебрасывая их на Ореховское направление для поддержания темпа штурмовых действий", - добавил он.

Россия готовится к прорыву границы Украины - предупреждение эксперта

Главред писал, что по словам военного эксперта Ивана Ступака, в настоящее время существует существенная угроза того, что наземные операции российских оккупационных войск могут начаться еще в каких-то областях Украины.

По его словам, россияне рассчитывают зайти небольшим количеством своих войск хотя бы на 10-15 км вглубь территории приграничных областей и растянуть украинские войска.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что российские оккупационные силы продолжают пытаться выявить уязвимые участки украинской обороны и осуществить прорыв границы в Харьковской области. Наиболее напряженная ситуация сохраняется вблизи Волчанска и Купянска, где боевые действия не прекращаются.

Купянск Инфографика
Купянск / Инфографика: Главред

Ранее сообщалось, что оккупационные войска пытаются накапливаться в городе Купянск, но Силы обороны делают все, чтобы уничтожить врага. Россияне находятся в пределах города, но их количество неизвестно.

Накануне стало известно, что в тактическом районе Константиновка-Дружковка Силы обороны добились успеха к востоку от Константиновки. Также украинские военные удерживают опорные пункты, которые обошла армия РФ, используя тактику инфильтрации на юго-востоке Константиновки.

О персоне: Владислав Волошин

Владислав Волошин — спикер Сил обороны Юга Украины. Регулярно информирует о ситуации на Херсонском, Запорожском и Днепропетровском направлениях фронта. В июне 2025 года вошел в десятку лучших военных коммуникаторов по версии конкурса "Война в объективе" от ТРО Медиа.

