Враг прорывается в Донецкой области, но ВСУ дают отпор: ISW сообщил об успехе

Анна Косик
23 января 2026, 08:29
Успех Сил обороны зафиксирован в двух областях.
Как изменилась ситуация на Донецком и Запорожском направлениях / Коллаж: Главред, фото: 22 ОМБр, скриншот с карты ISW

Что сообщили аналитики:

  • В Донецкой области украинские военные добились успехов в районе Константиновки
  • На Запорожском направлении Силы обороны продвинулись в Зеленом
  • Оккупанты продолжают продвижение в Донецкой области

Оккупационная армия страны-агрессора России продолжает наступать в Украине. Но Силам обороны даже под давлением врага удается отбивать отдельные участки фронта.

Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW). Геолокационные записи от 22 января свидетельствуют о том, что украинские военные продвинулись в районе Константиновки и возле Гуляйполя.

Что известно о продвижении ВСУ

В тактическом районе Константиновка-Дружковка Силы обороны добились успеха к востоку от Константиновки. Также украинские военные удерживают опорные пункты, которые обошла армия РФ, используя тактику инфильтрации на юго-востоке Константиновки.

Константиновка Инфографика
Константиновка / Инфографика: Главред

Поэтому аналитики считают, что, возможно, Украина не потеряла контроль над районом, в котором ранее оккупанты имели продвижение.

В то же время в Запорожской области украинские силы добились успеха в центре населенного пункта Зеленое, что к северу от города Гуляйполе.

Где смог прорваться враг

Продвижение оккупантов аналитики также фиксируют. Недавно противник продвинулся на Славянском, Покровском, Новопавловском направлениях, а также в тактическом районе Доброполье.

Удастся ли ВСУ удержать Покровск - мнение эксперта

Главред писал, что по словам военного эксперта Ивана Ступака, теоретически Покровск еще не захвачен войсками России, однако часть города, которая остается под контролем Украины, уже не велика.

По его словам, Украина контролирует только отдельные окраины Покровска. Поэтому формально мы еще держим Покровск, но технически он уже не наш. Впрочем, Покровск продолжает выполнять свои функции: наши военные тянули оборону города на своих плечах 16 месяцев подряд, тем самым выигрывая время для нас и европейцев.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что противник со своей линии фронта рассматривает три базовых направления наступления на Донецкую область - с юго-востока, юга и юго-запада.

Ранее сообщалось, что ситуация в Волчанске Харьковской области остается напряженной, однако украинские силы продолжают контролировать ключевые районы города и успешно сдерживают попытки российских войск прорвать оборону.

Накануне стало известно, что командование ВС России вынуждено снимать элитные подразделения с фронта и перебрасывать их в Крым, чтобы усилить защиту от атак украинских дронов.

Другие новости:

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) — американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

война в Украине Константиновка Запорожская область Доброполье Покровск Фронт
