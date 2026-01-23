Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

"Российский сценарий": Кремль раскрыл детали новых переговоров по Украине

Анна Ярославская
23 января 2026, 07:14
411
Сегодня в Абу-Даби должно состояться первое заседание трехсторонней рабочей группы по безопасности с участием РФ, США и Украины.
Переговоры США и РФ
В РФ анонсировали переговоры в Абу-Даби / Коллаж: Главред, фото: росСМИ, ОП

Кратко:

  • 23 января состоится заседание трехсторонней рабочей группы по безопасности
  • В Абу-Даби также пройдет встреча двусторонней экономической группы РФ–США
  • В Совете федерации РФ заявили, что урегулирование войны якобы идет "по российскому сценарию"

Помощник главы РФ Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины состоится в Абу-Даби в пятницу, 23 января.

По его словам, в состав рабочей группы по вопросам безопасности от России войдут представители руководства Минобороны РФ. Ее будет возглавлять начальник ГРУ Игорь Костюков.

видео дня

Ушаков отметил, что делегация получила от Путина "конкретные инструкции".

Специальные посланники Путина и Трампа Кирилл Дмитриев и Стив Уиткофф встретятся в Абу-Даби как руководители двусторонней рабочей группы по экономическим делам.

Ушаков также подчеркнул: российская сторона заявила, что без решения территориального вопроса рассчитывать на долгосрочное урегулирование в Украине не стоит и что Россия продолжит решать вопрос на поле боя, пока не достигнуто урегулирование.

По словам Ушакова, РФ и США договорились поддерживать плотные контакты "по украинской и другим темам".

Тем временем вице-спикер Совета федерации России Константин Косачев заявил, что урегулирование войны в Украине якобы происходит "по российскому сценарию", а не по украинскому или европейскому, пишет российское медиа Известия.

Косачев рассказал, что американская и российская стороны якобы определили параметры будущих встреч, которые должны состояться на днях в Абу-Даби, именно во время ночных переговоров с участием Владимира Путина в Кремле.

Также российский чиновник заявил, что дальнейшие шаги в урегулировании конфликта будут зависеть от военных и дипломатических усилий.

Переговоры о завершении войны — последние новости

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский во время Всемирного экономического форума заявил, что Украина, США и Россия проведут трехстороннюю встречу в ОАЭ. Она состоится уже 23-24 января. Перед этим в Москву отправятся американские представители.

В состав украинской делегации войдут:

  • руководитель Офиса президента Кирилл Буданов,
  • секретарь СНБО Рустем Умеров,
  • первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Кислица,
  • председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия
  • начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

22 января в Давосе состоялась встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Зеленского.

"Он (Зеленский, – ред.) сказал, что хотел бы заключить соглашение. Все параметры известны. Это не так, как будто мы обсуждаем что-то новое – эти вопросы обсуждают уже шесть-семь месяцев. Он приехал и сказал, что хочет договориться", – отметил Трамп.

Посол США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что урегулирование войны России против Украины сейчас близко как никогда. Он отметил, что завершающие шаги будут самыми сложными.

Есть ли РФ силы для продолжения войны

Военный эксперт, экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак заявил, что силы россиян иссякают, но твердых оснований для завершения войны в 2026 году нет.

По его словам, в РФ отмечается падение производства военной техники. Если даже в этой отрасли падение, то это говорит об очень больших трудностях российской экономики.

"Россия сейчас – это подстреленный медведь. Но сколько он сможет пробежать и прожить, точно не скажет никто. И я боюсь делать такие прогнозы. Но реально ситуация тяжелая. Впрочем, не стоит забывать, что Россия во многом блефует, говоря о своей способности вести войну еще долгое время", – подчеркнул он в интервью Главреду.

Другие новости:

О персоне: Иван Ступак

Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.
Окончил Национальную академию СБУ. После завершения учебы около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России война России и Украины мирные переговоры
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Враг прорывается в Донецкой области, но ВСУ дают отпор: ISW сообщил об успехе

Враг прорывается в Донецкой области, но ВСУ дают отпор: ISW сообщил об успехе

08:29Фронт
От взрывов "тряслись стены": в Пензе: дроны атаковали нефтебазу и ТЭЦ

От взрывов "тряслись стены": в Пензе: дроны атаковали нефтебазу и ТЭЦ

08:14Война
"Российский сценарий": Кремль раскрыл детали новых переговоров по Украине

"Российский сценарий": Кремль раскрыл детали новых переговоров по Украине

07:14Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Украинцев призвали сделать запас воды и еды на 3-5 дней - что произошло

Украинцев призвали сделать запас воды и еды на 3-5 дней - что произошло

Гривня стремительно укрепляется, евро падает: новый курс валют на 23 января

Гривня стремительно укрепляется, евро падает: новый курс валют на 23 января

Китайский гороскоп на завтра 23 января: Быкам пора слушать, Тиграм - везение

Китайский гороскоп на завтра 23 января: Быкам пора слушать, Тиграм - везение

Три знака зодиака очень скоро озолотятся: кому готовиться к богатству

Три знака зодиака очень скоро озолотятся: кому готовиться к богатству

Ввели жесткие графики - когда не будет света в Черкасской области 23 января

Ввели жесткие графики - когда не будет света в Черкасской области 23 января

Последние новости

08:29

Враг прорывается в Донецкой области, но ВСУ дают отпор: ISW сообщил об успехе

08:15

Русские мечты об апокалипсисе могли бы быть гораздо изощрённеемнение

08:14

От взрывов "тряслись стены": в Пензе: дроны атаковали нефтебазу и ТЭЦ

07:14

"Российский сценарий": Кремль раскрыл детали новых переговоров по Украине

06:10

Война за Гренландию отменяется: как вернуть Трампа лицом к Украинемнение

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

06:02

Будет любовь и хороший доход: какой знак зодиака вздохнет свободней в конце зимы

05:45

"Ему 60, это чувствуется": жена Павлика откровенно заговорила о браке с артистом

05:17

Тирамису по-новому: очень простой рецепт пирожных из четырех ингредиентов

04:41

Сладкий феномен 80-х: почему "барбариски" сметали с полок и как их использовали

Реклама
04:30

Успех уже на горизонте: три знака зодиака станут главными счастливчиками недели

04:00

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке девочки с тортом за 31 секунду

03:39

Можно ли кошкам давать молоко – ветеринар удивила вердиктомВидео

02:53

Как не мерзнуть даже в сильные морозы: проверенные советы от канадцев

01:51

"Он приехал и сказал только одно": Трамп раскрыл детали встречи с Зеленским

00:53

Полесье запускает кадровые изменения: почему клуб отправил ключевого игрока в аренду

22 января, четверг
23:57

Как долго нужно ехать, чтобы аккумулятор зарядился в мороз: эксперты ответили

22:58

Ветеринары объяснили, почему кошки так любят садиться на вещи хозяина

22:50

Свет только на несколько часов: новые графики для Днепра и области на 23 январяФото

22:36

Ввели жесткие графики - когда не будет света в Черкасской области 23 января

21:35

США и Украина готовят план: что предложат РФ в Абу-Даби по прекращению огня

Реклама
21:27

РФ, вероятно, впервые нанесла удар по Украине своими "ракет-зомби": чем они особенные

21:23

Волонтер Сергей Стерненко получил должность в Минобороны - чем он будет заниматься

21:01

Отключение света в Запорожье и области 23 января - когда не будет электроэнергии

20:46

16 часов без света: введены жесткие графики отключения света в Сумах на 23 января

20:40

Настоящие "термосы": какие старые дома дольше всего сохраняют тепло без отопления

20:22

Будет новый обстрел: мониторы предупреждают об опасности

19:59

Враг готовит наступление сразу с трех направлений: какая область под угрозой

19:41

Путин пойдет на компромисс, переговоры Украины с РФ начнутся завтра - о чем будут говорить

19:35

Туристка зашла внутрь пирамиды в Египте и пожалела – что с ней случилосьВидео

19:31

"Привилегий" больше не будет: еще одна страна готовит изменения для украинских беженцев

19:23

Заходят с разных сторон: Кривой Рог под ударом дронов, прогремели громкие взрывы

19:23

РФ начала бить по Украине экспериментальной ракетой "Искандер-М1": в чем опасность

19:10

Начался чемпионат мира по красивым обещаниям и речаммнение

18:47

Зеленский раскрыл, сколько дронов и баллистики РФ производит каждый день

18:33

Морозы готовятся отступить: какая будет погода в Днепре в эти выходные

18:33

Вышел трейлер фильма культового режиссера с Кейт Бланшетт и Адамом ДрайверомВидео

18:27

Как образуются снежинки и почему одинаковых не бывает: ответ вас удивит

18:13

Украинцев призвали сделать запас воды и еды на 3-5 дней - что произошло

17:57

Когда отменят графики отключений света в Украине - появился тревожный прогноз

17:37

Гривня стремительно укрепляется, евро падает: новый курс валют на 23 января

Реклама
17:31

Голливудский актер впервые рассказал о конце дружбы с Сарой Джессикой Паркер

17:29

Спецоперация в ледяной воде: как спасатели ГСЧС чинили трубу ТЭЦ после обстрелаВидео

17:26

Украина, Россия и США: Зеленский назвал дату трехсторонних мирных переговоров

17:05

Украину оставили без "Оскара": какой российский фильм заменил "2000 метров до Андреевки"Видео

17:05

Половину зарплаты на жилье: как в Полтаве изменились цены на аренду квартир

16:58

Франция захватила российский танкер в Средиземном море: детали успешной операции

16:45

Зеленский жестко "набросился" на Европу с обвинениями в Давосе - что сказалВидео

16:33

Были вместе 16 лет: одна из самых прочных пар Голливуда на грани разрыва

16:29

Остался один вопрос: Уиткофф сообщил о прорыве в переговорах о конце войны

16:27

Тактика РФ на одном из направлений фронта меняется: какие города в зоне риска

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Черкассы
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять