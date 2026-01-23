"Российский сценарий": Кремль раскрыл детали новых переговоров по Украине

Сегодня в Абу-Даби должно состояться первое заседание трехсторонней рабочей группы по безопасности с участием РФ, США и Украины.

https://glavred.info/world/rossiyskiy-scenariy-kreml-raskryl-detali-novyh-peregovorov-po-ukraine-10734716.html Ссылка скопирована

В РФ анонсировали переговоры в Абу-Даби / Коллаж: Главред, фото: росСМИ, ОП

Кратко:

23 января состоится заседание трехсторонней рабочей группы по безопасности

В Абу-Даби также пройдет встреча двусторонней экономической группы РФ–США

В Совете федерации РФ заявили, что урегулирование войны якобы идет "по российскому сценарию"

Помощник главы РФ Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины состоится в Абу-Даби в пятницу, 23 января.

По его словам, в состав рабочей группы по вопросам безопасности от России войдут представители руководства Минобороны РФ. Ее будет возглавлять начальник ГРУ Игорь Костюков.

видео дня

Ушаков отметил, что делегация получила от Путина "конкретные инструкции".

Специальные посланники Путина и Трампа Кирилл Дмитриев и Стив Уиткофф встретятся в Абу-Даби как руководители двусторонней рабочей группы по экономическим делам.

Ушаков также подчеркнул: российская сторона заявила, что без решения территориального вопроса рассчитывать на долгосрочное урегулирование в Украине не стоит и что Россия продолжит решать вопрос на поле боя, пока не достигнуто урегулирование.

По словам Ушакова, РФ и США договорились поддерживать плотные контакты "по украинской и другим темам".

Тем временем вице-спикер Совета федерации России Константин Косачев заявил, что урегулирование войны в Украине якобы происходит "по российскому сценарию", а не по украинскому или европейскому, пишет российское медиа Известия.

Косачев рассказал, что американская и российская стороны якобы определили параметры будущих встреч, которые должны состояться на днях в Абу-Даби, именно во время ночных переговоров с участием Владимира Путина в Кремле.

Также российский чиновник заявил, что дальнейшие шаги в урегулировании конфликта будут зависеть от военных и дипломатических усилий.

Переговоры о завершении войны — последние новости

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский во время Всемирного экономического форума заявил, что Украина, США и Россия проведут трехстороннюю встречу в ОАЭ. Она состоится уже 23-24 января. Перед этим в Москву отправятся американские представители.

В состав украинской делегации войдут:

руководитель Офиса президента Кирилл Буданов,

секретарь СНБО Рустем Умеров,

первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Кислица,

председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия

начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

22 января в Давосе состоялась встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Зеленского.

"Он (Зеленский, – ред.) сказал, что хотел бы заключить соглашение. Все параметры известны. Это не так, как будто мы обсуждаем что-то новое – эти вопросы обсуждают уже шесть-семь месяцев. Он приехал и сказал, что хочет договориться", – отметил Трамп.

Посол США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что урегулирование войны России против Украины сейчас близко как никогда. Он отметил, что завершающие шаги будут самыми сложными.

Есть ли РФ силы для продолжения войны

Военный эксперт, экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак заявил, что силы россиян иссякают, но твердых оснований для завершения войны в 2026 году нет.

По его словам, в РФ отмечается падение производства военной техники. Если даже в этой отрасли падение, то это говорит об очень больших трудностях российской экономики.

"Россия сейчас – это подстреленный медведь. Но сколько он сможет пробежать и прожить, точно не скажет никто. И я боюсь делать такие прогнозы. Но реально ситуация тяжелая. Впрочем, не стоит забывать, что Россия во многом блефует, говоря о своей способности вести войну еще долгое время", – подчеркнул он в интервью Главреду.

Другие новости:

О персоне: Иван Ступак Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.

Окончил Национальную академию СБУ. После завершения учебы около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред