"Он приехал и сказал только одно": Трамп раскрыл детали встречи с Зеленским

Трамп рассказал о встрече с Зеленским и переговорах о прекращении войны в Украине.

Лидеры обсудили конкретные шаги для мира / коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины

Главные тезисы из заявления Трампа:

Зеленский выразил желание заключить соглашение

Трамп прокомментировал финансовую сторону и действия Байдена

Американский президент описал сложные условия жизни украинцев

В четверг, 22 января, во время Всемирного экономического форума в Давосе состоялась встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Американский лидер поделился деталями разговора с журналистами, передает УНИАН.

"Он (Зеленский, – ред.) сказал, что хотел бы заключить соглашение. Все параметры известны. Это не так, как будто мы обсуждаем что-то новое – эти вопросы обсуждают уже шесть-семь месяцев. Он приехал и сказал, что хочет договориться", – отметил Трамп. видео дня

Он также добавил, что было бы хорошо завершить войну в Украине.

Комментируя финансовую сторону вопроса, Трамп сказал: "Знаете, для нас это ничто. Мы зарабатываем деньги. Я не хочу зарабатывать деньги, но мы это делаем, тогда как Байден отдал 350 млрд долларов".

Отдельно американский президент остановился на условиях жизни украинцев во время атак РФ на энергетическую инфраструктуру:

"Когда ты видишь, как они (украинцы — ред.) живут, без отопления, при температуре 20 градусов ниже нуля... ты понимаешь, что там очень холодно. Там климат в основном холоднее, чем в Канаде. А они живут без отопления. То, что они делают, чтобы выжить, просто поражает".

20-пунктный мирный план США / Инфографика: Главред

Возможные сроки окончания войны РФ против Украины – мнение эксперта

По словам Валерия Клочка, руководителя Центра общественной аналитики "Вежа" и главы фонда "Новая дорога", Украина должна готовиться к активной фазе переговоров о прекращении войны с Россией уже в ближайшие недели.

"Не исключаю, что активная фаза может продлиться до конца января, но скорее всего – до весны, – отмечает эксперт. – Трамп стремится к четкому результату: сделать шаги один, два, три и дальше сказать: 'Давайте прекратим эту авантюру и вернемся к мирному сосуществованию. Пока я президент — большой войны не будет'".

Клочок подчеркивает, что американский лидер будет последовательно продвигать переговорный процесс и не планирует от него отказываться, поэтому Украине стоит быть готовой к усиленной дипломатической активности в ближайшее время.

Переговоры о завершении войны — последние новости

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп заявил в интервью Reuters, что якобы Украина, а не Россия, препятствует заключению мирного соглашения. Трамп также сообщил, что не исключает встречи с президентом Зеленским на экономическом форуме в Давосе.

Кроме того, Украина, США и Россия проведут трехстороннюю встречу в ОАЭ. Она состоится уже 23-24 января. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время Всемирного экономического форума.

Также на переговорах в Абу-Даби (ОАЭ) США и Украина могут предложить России ограниченное прекращение огня. По этому плану Москва прекратит удары по украинской энергоинфраструктуре, а Киев — атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы и танкеры "теневого флота".

О персоне: Валерий Клочок Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы. С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой. С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом. С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".

