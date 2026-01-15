Трамп назвал виновника затягивания войны в Украине, и это не Россия

Риторика Трампа резко контрастирует с позицией европейских союзников Киева.

Трамп считает, что Путин готов к мирной сделке с Украиной / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот, facebook.com/WhiteHouse

Главное:

Трамп заявил, что Украина якобы мешает заключению мирного соглашения

Путин якобы готов к сделке

Трамп возложил ответственность за отсутствие прогресса в переговорах на Зеленского

Президент США Дональд Трамп заявил, что якобы Украина, а не Россия, препятствует заключению потенциального мирного соглашения. Об этом глава Белого дома заявил в эксклюзивном интервью агентству Reuters.

Как отмечает издание, эта риторика резко контрастирует с позицией европейских союзников, которые постоянно утверждают, что Москва мало заинтересована в прекращении войны в Украине.

По словам Трампа, президент России Владимир Путин якобы готов завершить свою почти четырехлетнюю операцию по вторжению в Украину. По словам президента США, Зеленский был более сдержан.

"Я думаю, он [Путин] готов заключить сделку. Я думаю, Украина менее готова к сделке", — считает глава Белого дома.

На вопрос о том, почему переговоры под руководством США до сих пор не разрешили крупнейший сухопутный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны, Трамп ответил: "Зеленский".

Reuters пишет, что комментарии Трампа свидетельствуют о вновь возникшем недовольстве украинским лидером.

"Отношения между двумя президентами давно были напряженными. Похоже, за первый год пребывания Трампа на посту президента их взаимодействие улучшилось", - пишут журналисты.

Встреча Трампа и Зеленского

Президент США не исключает встречи с главой Украины Владимиром Зеленским на экономическом форуме в Давосе.

"Я бы встретился, если он (Зеленский, – ред.) там будет. Я буду там", - сказал Трамп.

Как писал Главред, 21 января партнеры Киева из Большой семерки (G7) встретятся с президентом США Дональдом Трампом на Всемирном экономическом форуме в Давосе, чтобы заручиться его личной поддержкой в вопросе гарантий безопасности для Украины после прекращения огня. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на четырех чиновников, которые знакомы с этим вопросом.

По словам одного из европейских чиновников, который участвовал в переговорах перед Давосом, без согласования с США невозможно будет реализовать развертывание многонациональных сил.

"До сих пор непонятно, что на самом деле думает Трамп", – сказал чиновник изданию FT.

Отметим, недавно Трамп заявил, что у Зеленского в переговорах "не было карт с первого дня". У президента США также спросили, должен ли из-за этого Зеленский отказаться от территорий. На что Трамп ответил: "У него есть только одно – Дональд Трамп".

Трамп хочет быстрого мира: мнение эксперта

Президент США Дональд Трамп настроен на максимально быстрое завершение войны в Украине. Ключевые события в переговорном процессе могут произойти уже в ближайшие недели. Об этом в интервью Главреду заявил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" и глава благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок.

"Скорее всего, Украине стоит ожидать дальнейшей интенсификации переговорного процесса. Трамп от этого не отступит. По моему мнению, он стремится завершить эту историю как можно быстрее - потенциально до конца января, в частности, учитывая желание получить номинацию на Нобелевскую премию мира", - предположил Клочок.

О персоне: Валерий Клочок Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы. С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой. С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом. С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".

