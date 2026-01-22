Свет только на несколько часов: новые графики для Днепра и области на 23 января

В Днепре свет будут отключать по очереди, проверьте график, чтобы не застало врасплох.

В Днепре свет будут отключать несколько раз в сутки / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

23 января по всей Украине вводят ограничения электроэнергии

В Днепре планируется от 3 до 4 отключений в сутки

Отключения будут длиться несколько часов в разное время суток

В пятницу, 23 января, по всей территории Украины будут действовать ограничения на потребление электроэнергии. Как сообщает компания ДТЭК, в Днепре и Днепропетровской области прогнозируется от трех до четырех отключений в сутки.

Графики отключений от ДТЭК для каждой очереди

Очередь 1.1:

00:00 – 02:30,

04:00 – 13:00,

16:30 – 22:00

Очередь 1.2:

00:00 – 02:30,

06:00 – 13:00

16:30 – 23:30

Очередь 2.1:

00:00 – 04:00,

06:00 – 13:00

16:30 – 23:30

Очередь 2.2:

00:00 – 02:30,

06:00 – 13:00

16:30 – 23:30

Очередь 3.1:

00:00 – 06:00,

09:30 – 16:30

20:00 – 24:00

Очередь 3.2:

00:00 – 07:30,

09:30 – 16:30

20:00 – 24:00

Очередь 4.1:

00:00 – 06:00,

07:30 – 16:30

20:00 – 24:00

Очередь 4.2:

00:00 – 06:00,

09:30 – 16:30

20:00 – 23:30

Очередь 5.1:

02:30 – 10:00,

13:00 – 20:00,

23:30 – 24:00

Очередь 5.2:

02:30 – 09:30,

13:00 – 20:00,

23:30 – 24:00

Очередь 6.1:

00:00 – 00:30,

02:30 – 09:30,

13:00 – 20:00,

23:30 – 24:00

Очередь 6.2:

00:30 – 09:30,

13:00 – 20:00,

23:30 – 24:00

Чтобы узнать точное расписание по конкретному адресу, жители Днепра могут воспользоваться специальной формой поиска на официальном сайте ДТЭК.

Графики отключений от ЦЭК

Как сообщает диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго", для абонентов ЦЭК в течение 23 января с 00:00 до 24:00 будут действовать отключения по определенным очередям.

1.1 очередь:

с 00:00 до 04:00;

с 06:00 до 12:00;

с 14:00 до 18:00;

с 22:00 до 24:00.

1.2 очередь:

с 00:00 до 04:00;

с 06:00 до 10:00;

с 14:00 до 20:00;

с 22:00 до 24:00.

2.1 очередь:

с 02:00 до 08:00;

с 10:00 до 14:00;

с 18:00 до 24:00.

2.2 очередь:

с 02:00 до 08:00;

с 10:00 до 16:00;

с 18:00 до 22:00.

3.1 очередь:

с 00:00 до 06:00;

с 08:00 до 14:00;

с 16:00 до 20:00

3.2 очередь:

с 02:00 до 08:00;

с 10:00 до 16:00;

с 18:00 до 22:00.

4.1 очередь:

с 00:00 до 04:00;

с 06:00 до 12:00;

с 14:00 до 20:00;

с 22:00 до 24:00.

4.2 очередь:

с 00:00 до 06:00;

с 08:00 до 14:00;

с 16:00 до 22:00.

5.1 очередь:

с 00:00 до 02:00;

с 04:00 до 10:00;

с 12:00 до 16:00;

с 20:00 до 24:00.

5.2 очередь:

с 00:00 до 06:00;

с 08:00 до 12:00;

с 16:00 до 22:00.

6.1 очередь:

с 00:00 до 02:00;

с 04:00 до 10:00;

с 12:00 до 18:00;

с 20:00 до 24:00.

6.2 очередь:

с 00:00 до 02:00;

с 04:00 до 10:00;

с 12:00 до 18:00;

с 20:00 до 24:00

График для Павлограда

Для потребителей города Павлоград, которые временно отключаются по отдельному графику, будут применяться специальные очереди.

1 очередь:

02:00 - 07:00

12:00 - 17:00;

22:00 - 24:00

2 очередь:

00:00 - 02:00

07:00 - 12:00

17:00 - 22:00

В компании предупреждают, что в течение суток график отключений может меняться по распоряжению НЭК "Укрэнерго".

Очереди отключений света / Инфографика: Главред

Расположение "Пунктов несокрушимости"

В Днепропетровской области продолжают работать "Пункты несокрушимости", где жители могут получить необходимую поддержку и актуальную информацию. Детали о местоположении и графике работы доступны на официальном сайте областной военной администрации и на портале nezlamnist.gov.ua.

Пункты функционируют в помещениях районных военных администраций, старостатов и городских советов в рабочее время.

Отключение света - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, МВД обратилось к гражданам с просьбой заранее сформировать запас воды и продуктов на несколько суток в связи с действием чрезвычайной ситуации в энергетической сфере.

В Сумах 23 января электроснабжение будет осуществляться по графикам. В Сумыоблэнерго объяснили, что такие меры связаны с вражескими обстрелами, которые привели к существенному дефициту электроэнергии в энергосистеме.

Также 23 января в Запорожской области введут почасовые отключения электроэнергии и ограничения потребляемой мощности. Об этом сообщили в Запорожьеоблэнерго.

ДТЭК (ранее — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины. Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций

