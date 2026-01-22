Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Энергетика

Свет только на несколько часов: новые графики для Днепра и области на 23 января

Руслан Иваненко
22 января 2026, 22:50обновлено 22 января, 23:41
89
В Днепре свет будут отключать по очереди, проверьте график, чтобы не застало врасплох.
Свет
В Днепре свет будут отключать несколько раз в сутки / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

  • 23 января по всей Украине вводят ограничения электроэнергии
  • В Днепре планируется от 3 до 4 отключений в сутки
  • Отключения будут длиться несколько часов в разное время суток

В пятницу, 23 января, по всей территории Украины будут действовать ограничения на потребление электроэнергии. Как сообщает компания ДТЭК, в Днепре и Днепропетровской области прогнозируется от трех до четырех отключений в сутки.

Графики отключений от ДТЭК для каждой очереди

Очередь 1.1:

видео дня
  • 00:00 – 02:30,
  • 04:00 – 13:00,
  • 16:30 – 22:00

Очередь 1.2:

  • 00:00 – 02:30,
  • 06:00 – 13:00
  • 16:30 – 23:30

Очередь 2.1:

  • 00:00 – 04:00,
  • 06:00 – 13:00
  • 16:30 – 23:30

Очередь 2.2:

  • 00:00 – 02:30,
  • 06:00 – 13:00
  • 16:30 – 23:30

Очередь 3.1:

  • 00:00 – 06:00,
  • 09:30 – 16:30
  • 20:00 – 24:00

Очередь 3.2:

  • 00:00 – 07:30,
  • 09:30 – 16:30
  • 20:00 – 24:00

Очередь 4.1:

  • 00:00 – 06:00,
  • 07:30 – 16:30
  • 20:00 – 24:00

Очередь 4.2:

  • 00:00 – 06:00,
  • 09:30 – 16:30
  • 20:00 – 23:30

Очередь 5.1:

  • 02:30 – 10:00,
  • 13:00 – 20:00,
  • 23:30 – 24:00

Очередь 5.2:

  • 02:30 – 09:30,
  • 13:00 – 20:00,
  • 23:30 – 24:00

Очередь 6.1:

  • 00:00 – 00:30,
  • 02:30 – 09:30,
  • 13:00 – 20:00,
  • 23:30 – 24:00

Очередь 6.2:

  • 00:30 – 09:30,
  • 13:00 – 20:00,
  • 23:30 – 24:00

  • Графики отключений света в Днепропетровской области на 23 января
    Графики отключений света в Днепропетровской области на 23 января Фото: ДТЭК
  • Графики отключений света в Днепропетровской области на 23 января
    Графики отключений света в Днепропетровской области на 23 января Фото: ДТЭК

Чтобы узнать точное расписание по конкретному адресу, жители Днепра могут воспользоваться специальной формой поиска на официальном сайте ДТЭК.

Графики отключений от ЦЭК

Как сообщает диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго", для абонентов ЦЭК в течение 23 января с 00:00 до 24:00 будут действовать отключения по определенным очередям.

1.1 очередь:

  • с 00:00 до 04:00;
  • с 06:00 до 12:00;
  • с 14:00 до 18:00;
  • с 22:00 до 24:00.

1.2 очередь:

  • с 00:00 до 04:00;
  • с 06:00 до 10:00;
  • с 14:00 до 20:00;
  • с 22:00 до 24:00.

2.1 очередь:

  • с 02:00 до 08:00;
  • с 10:00 до 14:00;
  • с 18:00 до 24:00.

2.2 очередь:

  • с 02:00 до 08:00;
  • с 10:00 до 16:00;
  • с 18:00 до 22:00.

3.1 очередь:

  • с 00:00 до 06:00;
  • с 08:00 до 14:00;
  • с 16:00 до 20:00

3.2 очередь:

  • с 02:00 до 08:00;
  • с 10:00 до 16:00;
  • с 18:00 до 22:00.

4.1 очередь:

  • с 00:00 до 04:00;
  • с 06:00 до 12:00;
  • с 14:00 до 20:00;
  • с 22:00 до 24:00.

4.2 очередь:

  • с 00:00 до 06:00;
  • с 08:00 до 14:00;
  • с 16:00 до 22:00.

5.1 очередь:

  • с 00:00 до 02:00;
  • с 04:00 до 10:00;
  • с 12:00 до 16:00;
  • с 20:00 до 24:00.

5.2 очередь:

  • с 00:00 до 06:00;
  • с 08:00 до 12:00;
  • с 16:00 до 22:00.

6.1 очередь:

  • с 00:00 до 02:00;
  • с 04:00 до 10:00;
  • с 12:00 до 18:00;
  • с 20:00 до 24:00.

6.2 очередь:

  • с 00:00 до 02:00;
  • с 04:00 до 10:00;
  • с 12:00 до 18:00;
  • с 20:00 до 24:00

График для Павлограда

Для потребителей города Павлоград, которые временно отключаются по отдельному графику, будут применяться специальные очереди.

1 очередь:

  • 02:00 - 07:00
  • 12:00 - 17:00;
  • 22:00 - 24:00

2 очередь:

  • 00:00 - 02:00
  • 07:00 - 12:00
  • 17:00 - 22:00

В компании предупреждают, что в течение суток график отключений может меняться по распоряжению НЭК "Укрэнерго".

Очереди отключения света, графики отключения инфографика
Очереди отключений света / Инфографика: Главред

Расположение "Пунктов несокрушимости"

В Днепропетровской области продолжают работать "Пункты несокрушимости", где жители могут получить необходимую поддержку и актуальную информацию. Детали о местоположении и графике работы доступны на официальном сайте областной военной администрации и на портале nezlamnist.gov.ua.

Пункты функционируют в помещениях районных военных администраций, старостатов и городских советов в рабочее время.

Отключение света - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, МВД обратилось к гражданам с просьбой заранее сформировать запас воды и продуктов на несколько суток в связи с действием чрезвычайной ситуации в энергетической сфере.

В Сумах 23 января электроснабжение будет осуществляться по графикам. В Сумыоблэнерго объяснили, что такие меры связаны с вражескими обстрелами, которые привели к существенному дефициту электроэнергии в энергосистеме.

Также 23 января в Запорожской области введут почасовые отключения электроэнергии и ограничения потребляемой мощности. Об этом сообщили в Запорожьеоблэнерго.

Читайте также:

Об источнике: ДТЭК

ДТЭК (ранее — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.

Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
США и Украина готовят план: что предложат РФ в Абу-Даби по прекращению огня

США и Украина готовят план: что предложат РФ в Абу-Даби по прекращению огня

21:35Мир
Волонтер Сергей Стерненко получил должность в Минобороны - чем он будет заниматься

Волонтер Сергей Стерненко получил должность в Минобороны - чем он будет заниматься

21:23Украина
16 часов без света: введены жесткие графики отключения света в Сумах на 23 января

16 часов без света: введены жесткие графики отключения света в Сумах на 23 января

20:46Энергетика
Реклама

Популярное

Ещё
Украинцев призвали сделать запас воды и еды на 3-5 дней - что произошло

Украинцев призвали сделать запас воды и еды на 3-5 дней - что произошло

Китайский гороскоп на завтра 23 января: Быкам пора слушать, Тиграм - везение

Китайский гороскоп на завтра 23 января: Быкам пора слушать, Тиграм - везение

Три знака зодиака очень скоро озолотятся: кому готовиться к богатству

Три знака зодиака очень скоро озолотятся: кому готовиться к богатству

Для кого-то это может показаться дикостью: на чем в СССР экономило большинство семей

Для кого-то это может показаться дикостью: на чем в СССР экономило большинство семей

"На этой земле будет мир": Келлог назвал вероятную дату завершения войны в Украине

"На этой земле будет мир": Келлог назвал вероятную дату завершения войны в Украине

Последние новости

22:58

Ветеринары объяснили, почему кошки так любят садиться на вещи хозяина

22:50

Для Павлограда отдельный график: как будут отключать свет в Днепре и области 23 январяФото

22:36

Ввели жесткие графики - когда не будет света в Черкасской области 23 января

21:35

США и Украина готовят план: что предложат РФ в Абу-Даби по прекращению огня

21:27

РФ, вероятно, впервые нанесла удар по Украине своими "ракет-зомби": чем они особенные

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

21:23

Волонтер Сергей Стерненко получил должность в Минобороны - чем он будет заниматься

21:01

Отключение света в Запорожье и области 23 января - когда не будет электроэнергии

20:46

16 часов без света: введены жесткие графики отключения света в Сумах на 23 января

20:40

Настоящие "термосы": какие старые дома дольше всего сохраняют тепло без отопления

Реклама
20:22

Будет новый обстрел: мониторы предупреждают об опасности

19:59

Враг готовит наступление сразу с трех направлений: какая область под угрозой

19:41

Путин пойдет на компромисс, переговоры Украины с РФ начнутся завтра - о чем будут говорить

19:35

Туристка зашла внутрь пирамиды в Египте и пожалела – что с ней случилосьВидео

19:31

"Привилегий" больше не будет: еще одна страна готовит изменения для украинских беженцев

19:23

Заходят с разных сторон: Кривой Рог под ударом дронов, прогремели громкие взрывы

19:23

РФ начала бить по Украине экспериментальной ракетой "Искандер-М1": в чем опасность

19:10

Начался чемпионат мира по красивым обещаниям и речаммнение

18:47

Зеленский раскрыл, сколько дронов и баллистики РФ производит каждый день

18:33

Морозы готовятся отступить: какая будет погода в Днепре в эти выходные

18:33

Вышел трейлер фильма культового режиссера с Кейт Бланшетт и Адамом ДрайверомВидео

Реклама
18:27

Как образуются снежинки и почему одинаковых не бывает: ответ вас удивит

18:13

Украинцев призвали сделать запас воды и еды на 3-5 дней - что произошло

17:57

Когда отменят графики отключений света в Украине - появился тревожный прогноз

17:37

Гривня стремительно укрепляется, евро падает: новый курс валют на 23 января

17:31

Голливудский актер впервые рассказал о конце дружбы с Сарой Джессикой Паркер

17:29

Спецоперация в ледяной воде: как спасатели ГСЧС чинили трубу ТЭЦ после обстрелаВидео

17:26

Украина, Россия и США: Зеленский назвал дату трехсторонних мирных переговоров

17:05

Украину оставили без "Оскара": какой российский фильм заменил "2000 метров до Андреевки"Видео

17:05

Половину зарплаты на жилье: как в Полтаве изменились цены на аренду квартир

16:58

Франция захватила российский танкер в Средиземном море: детали успешной операции

16:45

Зеленский жестко "набросился" на Европу с обвинениями в Давосе - что сказалВидео

16:33

Были вместе 16 лет: одна из самых прочных пар Голливуда на грани разрыва

16:29

Остался один вопрос: Уиткофф сообщил о прорыве в переговорах о конце войны

16:27

Тактика РФ на одном из направлений фронта меняется: какие города в зоне риска

16:05

"Воробушки мамины": Джамала показала умилительные поцелуи с сыновьями

15:50

Собака разбудила хозяйку шумом в ванной: женщина была шокирована увиденным

15:30

"Близок по духу": Наргиз высказалась о Бандере, лицо которого вытатуировала на ноге

15:22

Зарплаты воспитателей детсадов растут: какую сумму ожидать в 2026 году

15:20

Зеленский провел переговоры с Трампом в Давосе - первые результаты встречи

15:14

Смягчение морозов и снег: когда в Тернопольской области изменится погода

Реклама
14:55

Отключений света в Киеве станет меньше: эксперт назвал условие и сроки

14:26

Не стоит игнорировать предупреждения: что означает лампочка "снежинка" в авто

14:26

Три знака зодиака очень скоро озолотятся: кому готовиться к богатству

14:21

Как сейчас выглядит вдова Богдана Ступки: Остап посетил мать в замерзающей квартире

14:15

Силы обороны массированно атаковали ряд "жирных" целей РФ: есть прилеты и пожары

13:56

Украинцы покупают десятками: в супермаркетах выросли цены на базовый продукт

13:41

Все в огне, горят квартиры: РФ ударила по дому в ДнепреФото

13:36

США на следующей неделе примут оборонный бюджет: сколько денег заложили для Украины

13:22

В Харькове срочно объявили I уровень опасности: какая погода будет в городе

13:12

Пригреет до +2 градусов: названа дата, когда в Украину придет оттепель

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга СумскаяФилипп Киркоров
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять