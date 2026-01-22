Укр
16 часов без света: введены жесткие графики отключения света в Сумах на 23 января

Ангелина Подвысоцкая
22 января 2026, 20:46
Сумыоблэнерго будет в течение суток отключать свет в несколько этапов.
График отключения света в Сумской области 23 января / Коллаж: Главред, фото: pexels

В Сумах 23 января будут отключать свет по графикам. Об этом сообщает Сумыоблэнерго.

Причиной отключений света являются вражеские удары, которые вызвали значительный дефицит в энергосистеме.

"Когда свет появится, пожалуйста, не включайте все приборы одновременно. Во время отключений отсоедините технику от электросети, чтобы избежать колебаний напряжения, когда электроснабжение будет восстановлено", - говорится в сообщении.

Графики отключения света в Сумах

Укрэнерго вводит графики отключения света для Сум в объеме нескольких очередей.

Графики для каждой очереди и подочереди:

  • очередь 1.1:
  • с 2:00 до 6:00;
  • с 8:00 до 12:00;
  • с 14:00 до 18:00;
  • с 20:00 до 00:00;
  • дежурство 1.2:
  • с 00:00 до 4:00;
  • с 6:00 до 10:00;
  • с 12:00 до 16:00;
  • с 18:00 до 00:00;
  • смена 2.1:
  • с 00:00 до 2:00;
  • с 4:00 до 8:00;
  • с 10:00 до 14:00;
  • с 16:00 до 20:00;
  • с 22:00 до 00:00;
  • смена 2.2:
  • с 2:00 до 6:00;
  • с 8:00 до 12:00;
  • с 14:00 до 18:00;
  • с 20:00 до 00:00;
  • дежурство 3.1:
  • с 00:00 до 4:00;
  • с 6:00 до 10:00;
  • с 12:00 до 16:00;
  • с 18:00 до 22:00;
  • очередь 3.2:
  • с 00:00 до 2:00;
  • с 4:00 до 8:00;
  • с 10:00 до 14:00;
  • с 16:00 до 20:00;
  • с 22:00 до 00:00;
  • смена 4.1:
  • с 2:00 до 4:00;
  • с 8:00 до 12:00;
  • с 14:00 до 18:00;
  • с 20:00 до 00:00;
  • дежурство 4.2:
  • с 00:00 до 2:00;
  • с 6:00 до 10:00;
  • с 12:00 до 16:00;
  • с 18:00 до 22:00;
  • очередь 5.1:
  • с 4:00 до 8:00;
  • с 10:00 до 14:00;
  • с 16:00 до 20:00;
  • с 22:00 до 00:00;
  • дежурство 5.2:
  • с 2:00 до 6:00;
  • с 8:00 до 12:00;
  • с 14:00 до 18:00;
  • с 20:00 до 22:00;
  • смена 6.1:
  • с 00:00 до 4:00;
  • с 6:00 до 10:00;
  • с 12:00 до 16:00;
  • с 18:00 до 22:00;
  • смена 6.2:
  • с 00:00 до 2:00;
  • с 4:00 до 8:00;
  • с 10:00 до 14:00;
  • с 16:00 до 20:00;
  • с 22:00 до 00:00.
Когда отменят графики отключений света - мнение эксперта

Как ранее писал Главред, полное прекращение почасовых отключений электроэнергии в Украине возможно не ранее чем через два-три года. Об этом в комментарии Телеграфу сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Комментируя перспективы смягчения или отмены ограничений электроснабжения, он высказал довольно сдержанный, скорее пессимистический прогноз, отметив, что полного исчезновения графиков придется ждать еще несколько лет.

"Графики закончатся лет через два-три", - указал он.

Восстановление тепло- и электроснабжения - последние новости

Напомним, Главред писал , что по прогнозу мэра столицы, к домам части киевлян тепло после отключений дойдет примерно через сутки. Он также добавил, что водоснабжение восстановлено для всех потребителей в столице.

Ранее сообщалось, что ситуация в энергосистеме Киева остается напряженной, однако энергетики уже разработали технические решения для перехода от экстренных отключений электроэнергии к жестким, но прогнозируемым графикам.

Накануне в ДТЭК объяснили, что несмотря на восстановление критической инфраструктуры в Киеве, свет все еще включают и выключают в ручном режиме, в зависимости от состояния системы в данный момент.

Об источнике: Сумыоблэнерго

"Сумыоблэнерго" - энергетическая компания, которая осуществляет распределение электроэнергии на территории Сумской области. В состав компании входят шесть филиалов.

Акционерное общество осуществляет распределение электроэнергии для более полумиллиона потребителей электроэнергии и крупных предприятий. Об этом говорится на сайте компании.

