Вернется ли Киев к графикам отключений света: в ДТЭК ответили

Анна Косик
21 января 2026, 20:13
Киевлянам сообщили, стоит ли надеяться на возвращение к графикам отключений в ближайшее время.
Киевлянам пока не могут включать свет по графикам почасовых отключений / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Что сообщили в ДТЭК:

  • Киев пока не может вернуться к ГПО
  • Свет в столице включают в ручном режиме
  • Россия ежедневно в течение месяцев разрушает энергосистему Украины

Столица Украины до сих пор не вернулась к графикам почасовых отключений электроэнергии. В ДТЭК сообщили, стоит ли киевлянам ожидать возвращения к ГПО в ближайшее время.

В threads компания сообщила, что сейчас не получится вернуться к графикам почасовых отключений в Киеве. Причиной этого является нехватка электричества.

"Хоть критическую инфраструктуру и восстановили, но энергосистема города все равно находится в глубоком аварийном режиме... Свет включают и выключают в ручном режиме, в зависимости от состояния системы в данный момент. Поэтому отключения затягиваются и лишний раз расстраивают неравномерностью", - говорится в сообщении.

В ДТЭК добавили, что уже несколько месяцев подряд ежедневно происходят разрушения в энергосистеме, поэтому энергетики заняты исторической работой, чтобы вернуть жителей столицы к графикам.

В то же время генеральный директор Yasno Сергей Коваленко подтвердил, что ситуация по Киеву остается очень сложной, продолжаются экстренные отключения. В Днепровском и Деснянском районе чуть более 40 тысяч клиентов остаются без подключения после последнего обстрела.

"Ситуация в Днепре: сейчас применяются до 4,5 очередей одновременно, а промежутки отключений в графике могут превышать 7 часов. Из-за повреждений и большой нагрузки на сети, энергетики просто не могут давать больше света", - добавил он.

Очереди отключения света, графики отключения инфографика
Очереди отключения света / Инфографика: Главред

Коваленко подчеркнул, что позади уже больше половины зимы, а по прогнозам, морозы постепенно будут спадать, и это должно облегчить ситуацию. Сейчас же энергетики делают все возможное, чтобы вернуться к стабильности.

Как может измениться ситуация со светом в Киеве - прогноз эксперта

Главред писал, что по словам энергетического эксперта Станислава Игнатьева, в домах на Левобережье Киева, которые остались без электроснабжения из-за российской атаки, свет могут восстановить до конца недели.

Если обстрелов не будет, большинство домов на левом берегу Киева будут заживляться до воскресенья. А электроснабжение в Борисполе планируют восстановить в течение 1-2 суток.

Отключение света в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что Киев не смог восстановить стабильные графики отключений электроэнергии из-за повреждения оборудования, отвечающего за распределение электрической энергии.

Ранее в Минэнерго сообщили, что энергосистема Украины продолжает работать на пределе возможностей из-за непрерывных российских ударов и резкого снижения температуры.

Ранее стало известно, что, по словам мэра Киева Кличко, столица оказалась на грани масштабного гуманитарного кризиса из-за целенаправленных ударов России по критической инфраструктуре.

Об источнике: ДТЭК

ДТЭК (ранее — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.

Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.

