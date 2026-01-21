Киевляне бегут из столицы из-за холода и темноты: Кличко назвал цифру за январь

В настоящее время 5600 многоквартирных домов остаются без отопления.

В Киеве критическая ситуация с отоплением и светом / Коллаж: Главред, фото: Виталий Кличко/Telegram, ua.depositphotos.com

Главные факты:

РФ бьет по энергетике Киева, угрожая гуманитарным кризисом

600 тыс. человек уже выехали из столицы

5600 домов остаются без отопления

Киев оказался на грани масштабного гуманитарного кризиса из-за целенаправленных ударов России по критической инфраструктуре столицы. Об этом мэр города Виталий Кличко рассказал в комментарии британскому изданию The Times, подчеркнув, что атаки на энергетические объекты и теплосети имеют целью сломить стойкость киевлян в разгар зимы.

По словам Кличко, только в январе из столицы вынужденно выехали около 600 тысяч жителей, тогда как общее количество населения Киева оценивается примерно в три миллиона. Мэр призвал тех, кто имеет возможность, временно покинуть город, ведь аварийные службы работают на пределе возможностей, пытаясь восстановить электроснабжение после очередного массированного удара РФ.

Ситуация с базовыми коммунальными услугами остается критической: более 5600 многоквартирных домов до сих пор без отопления. Из-за риска замерзания труб коммунальные службы были вынуждены спустить воду из централизованных систем теплоснабжения и водоснабжения — шаг, который подчеркивает масштаб проблемы.

Кличко подчеркнул, что удары по инфраструктуре имеют очевидную цель — создать условия, при которых город не сможет функционировать, а люди будут вынуждены покинуть свои дома.

"Россия стремится довести Киев до гуманитарной катастрофы, оставив людей без тепла посреди зимы", — подчеркнул он.

Где в Киеве расположены пункты несокрушимости

Удобнее всего воспользоваться картой пунктов несокрушимости в приложениях Дия (раздел доступен офлайн) или Киев Цифровой.

Также актуальный перечень доступен на официальном портале КГГА.

Когда в дома киевлян вернут свет и тепло — прогноз

Пресс-секретарь Киевской городской военной администрации Екатерина Поп сообщила, что коммунальные службы устраняют последствия российских обстрелов, однако ситуация улучшится, когда изменится погода.

По ее словам, в столице сложилась достаточно тяжелая ситуация с теплоснабжением и холодным водоснабжением.

Выдержит ли Киев новые атаки - мнение эксперта

Директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко заявил, что российские оккупанты целенаправленно атакуют критическую инфраструктуру столицы, сосредотачивая удары на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. По его словам, не стоит верить ни "страшилкам", ни слишком сладким обещаниям о ситуации с энергетикой.

Сергиенко подчеркнул, что сегодня никто не может дать 100% гарантии стабильности энергосистемы. Единственная реальная защита — это работа сил ПВО, а любые попытки заранее оценить масштабы вероятных повреждений являются преждевременными.

"Говорить заранее, что именно и насколько будет сложно, — это, по сути, гадание на кофейной гуще. Будем как-то выживать, будем приспосабливаться", — сказал эксперт в интервью Главреду.

Какова ситуация в Киеве после обстрелов — последние новости

Как писал Главред, после российского обстрела в ночь на 20 января президент Зеленский сказал, что во всех регионах, где были "прилеты", уже начались восстановительные работы.

"На сегодняшний день наибольшие сложности в Киеве, в части Киевской области, в Харькове", — сказал президент.

20 января мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что без отопления остаются 4000 многоэтажек из 5635, в которых не было теплоснабжения после атаки РФ на столицу. В более чем 1600 жилых домов коммунальщики подали теплоноситель.

В Киеве также ввели аварийные отключения света. Жители города сидят без электричества 10 часов и более.

