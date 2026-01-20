В результате атаки РФ Киев остался без тепла и воды: где ситуация хуже всего

В результате атаки на столицу без тепла остались более 5600 многоэтажек.

https://glavred.info/ukraine/ataka-na-kiev-bez-tepla-ostalis-bolee-5600-domov-levyy-bereg-bez-vody-10733768.html Ссылка скопирована

В Киеве после обстрела без тепла остались более 5600 многоэтажек / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС, Печерская РГА, Pexels

Главное:

20 января РФ атаковала Киев баллистикой и дронами

После обстрела столицы без тепла остались 5635 многоэтажных домов

Почти 80% из них - дома, в которые теплоснабжение было восстановлено 9 января

Ночью 20 января страна-агрессор Россия снова атаковала Киев баллистикой и дронами, раздавались мощные взрывы. В результате атаки на столицу без тепла остались более 5600 многоэтажек.

Левый берег в результате сегодняшней атаки пока без водоснабжения. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

видео дня

"После этой атаки на столицу без тепла 5635 многоэтажек. Почти 80 процентов из них - дома, куда возвращали теплоснабжение с 9 января", - говорится в сообщении.

По словам Кличко, вечером накануне из шести тысяч домов 16 оставались без тепла в результате повреждений врагом критической инфраструктуры 9 января

Кроме того, из-за сегодняшней атаки левый берег Киева пока без водоснабжения. Коммунальщики и энергетики работают над восстановлением тепла, воды и электричества.

Ракетно-дроновая атака 20 января 2026 года - что известно

Как писал Главред, 19 января мониторинговые каналы сообщили, что РФ проводит передислокацию бомбардировщиков Ту-95. Украинцев предупреждали об угрозе нанесения массированного ракетного удара в ближайшие 48 часов.

В ночь на 20 января в Воздушных силах ВСУ сообщили, что РФ подняла в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95МС с территории России. В воздухе находилось от трех до четырех самолетов Ту-95МС, которые вылетели с аэродрома "Оленя" в Мурманской области.

Рано утром 20 января Воздушные силы Украины предупредили о вероятных пусках крылатых ракет российскими бомбардировщиками Ту-95. Подробнее читайте в материале: Российские Ту-95 запустили крылатые ракеты: какие города Украины под угрозой удара.

Откуда запускают ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Читайте также:

Об источнике: Киевская городская государственная администрация (КГГА) Киевская городская государственная администрация — местная государственная администрация в Киеве. В 2017 году все подразделения КГГА и Киевского горсовета планировали разместить в одном помещении, а освободившиеся помещения сдать в аренду. Это должно сократить расходы на содержание зданий, пополнить столичную казну, а также оптимизировать работу городских властей, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред