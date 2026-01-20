В результате атаки РФ Киев остался без тепла и воды: где ситуация хуже всего

Главное:
- 20 января РФ атаковала Киев баллистикой и дронами
- После обстрела столицы без тепла остались 5635 многоэтажных домов
- Почти 80% из них - дома, в которые теплоснабжение было восстановлено 9 января
Ночью 20 января страна-агрессор Россия снова атаковала Киев баллистикой и дронами, раздавались мощные взрывы. В результате атаки на столицу без тепла остались более 5600 многоэтажек.
Левый берег в результате сегодняшней атаки пока без водоснабжения. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.
"После этой атаки на столицу без тепла 5635 многоэтажек. Почти 80 процентов из них - дома, куда возвращали теплоснабжение с 9 января", - говорится в сообщении.
По словам Кличко, вечером накануне из шести тысяч домов 16 оставались без тепла в результате повреждений врагом критической инфраструктуры 9 января
Кроме того, из-за сегодняшней атаки левый берег Киева пока без водоснабжения. Коммунальщики и энергетики работают над восстановлением тепла, воды и электричества.
Ракетно-дроновая атака 20 января 2026 года - что известно
Как писал Главред, 19 января мониторинговые каналы сообщили, что РФ проводит передислокацию бомбардировщиков Ту-95. Украинцев предупреждали об угрозе нанесения массированного ракетного удара в ближайшие 48 часов.
В ночь на 20 января в Воздушных силах ВСУ сообщили, что РФ подняла в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95МС с территории России. В воздухе находилось от трех до четырех самолетов Ту-95МС, которые вылетели с аэродрома "Оленя" в Мурманской области.
Рано утром 20 января Воздушные силы Украины предупредили о вероятных пусках крылатых ракет российскими бомбардировщиками Ту-95. Подробнее читайте в материале: Российские Ту-95 запустили крылатые ракеты: какие города Украины под угрозой удара.
