Баллистика, "Шахеды" и перебои со светом: Россия атакует Киев — что известно

Россия продолжает обстреливать украинские города. В частности, под ударом оказался Киев.

В столице 20 января прогремели взрывы в результате атак баллистическими ракетами и беспилотниками типа Шахед.

Информацию подтвердил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко: "Россияне атакуют столицу. Пожалуйста, оставайтесь в укрытиях".

Также, по его словам, в Днепровском районе зафиксировано повреждение нежилой застройки, а на другой локации вспыхнул пожар — горят автомобили.

Кроме того, украинский журналист Андрей Цаплиенко сообщил о мощном взрыве на левом берегу Киева. По его словам, после удара в отдельных домах пропало электроснабжение.

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил об одном пострадавшем в Днепровском районе и добавил, что на место происшествия уже выехала бригада медиков. По его словам, поступают другие вызовы в службы экстренной помощи. По информации мэра, в результате падения обломков беспилотника произошло возгорание нежилого здания.

Впоследствии Кличко сообщил, что на левом берегу столицы зафиксированы перебои со светом. Объекты социальной инфраструктуры переходят на автономный режим питания.

