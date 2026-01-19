РФ нарастила ударный потенциал: высокая угроза массированной атаки в ближайшее время

Аналитики отслеживают активность самолетов и сигналов, которые могут свидетельствовать о подготовке атаки.

Основная угроза сосредоточена на объектах энергетической инфраструктуры / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Кратко:

Россия готовит возможный ракетный удар по Украине

Стратегическая авиация рассредоточена между аэродромами Оленья, Энгельс и Дягилево

Активность на частотах свидетельствует о возможном вылете самолетов

Страна-агрессор Россия, вероятно, готовится к новому ракетному удару по Украине. Как сообщают мониторинговые каналы, наблюдается активность на частотах, что может свидетельствовать о вылете самолетов любого характера.

"Она пока не означает 100% вылет, поэтому мы продолжаем следить в течение всей ночи и утра за ситуацией", – отмечают аналитики. видео дня

Враг выполняет рассредоточение бортов стратегической авиации между аэродромами Оленья, Энгельс и Дягилево.

В западной части России в настоящее время сосредоточено не менее 6–7 бортов Ту-95МС. Еще два борта Ту-95МС были передислоцированы из Украинки в Белая на Дальнем Востоке, а около трех Ту-160 остаются в Украинке в готовности. На местах проведено снаряжение и дополнительное рассредоточение после него.

"К концу текущих суток компонент стратегической авиации будет в боевой готовности", – сообщают источники.

Что может применить враг

Мониторинг отмечает, что к атаке может быть привлечено до девяти стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, до двух Ту-160 и до шести самолетов МиГ-31К.

Кроме того, враг может применить до двадцати крылатых ракет морского базирования типа "Калибр", до пяти крылатых ракет наземного базирования "Искандер-К" и до восьми баллистических ракет.

Самолеты, которыми обстреливают Украину / Инфографика Главреда

Также к атаке может быть привлечено до семисот ударных беспилотных летательных аппаратов с разных направлений.

Аналитики отмечают, что основное внимание противника сосредоточено на объектах энергетической инфраструктуры, в частности в западных и центральных регионах Украины.

РФ наращивает масштабы ударов по Украине - эксперт

Военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак считает, что в 2026 году Россия может значительно нарастить масштаб атак на Украину. По его прогнозу, уже в первом квартале этого года РФ способна запускать до 5 тысяч беспилотников ежемесячно.

По мнению Ступака, рост количества ударов для России не является проблемой. Он напомнил: если в марте 2024 года по Украине запустили около 500 БПЛА за месяц, то в конце декабря 2025-го за одну ночь их было примерно 600. Эксперт подчеркнул, что такая тенденция свидетельствует о способности врага наращивать массовость атак в любой момент.

Удары по Украине - последние новости по теме

Как ранее сообщал Главред, российские оккупационные войска днем, 19 января, нанесли удары управляемыми авиабомбами по Харькову. В результате атаки есть погибшие и раненые. Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Кроме того, ГУР МО Украины раскрыло характеристики и компонентную базу нового российского БПЛА "Герань-5", который страна-агрессор, по данным разведки, собирается запускать со штурмовика Су-25.

Напомним, что в ночь на 19 января российская оккупационная армия атаковала Украину дронами. Была объявлена воздушная тревога. БПЛА зафиксировали в Днепропетровской, Запорожской, Одесской областях.

О персоне: Иван Ступак Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.

Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

