РФ нарастила ударный потенциал: высокая угроза массированной атаки в ближайшее время

Кратко:
- Россия готовит возможный ракетный удар по Украине
- Стратегическая авиация рассредоточена между аэродромами Оленья, Энгельс и Дягилево
- Активность на частотах свидетельствует о возможном вылете самолетов
Страна-агрессор Россия, вероятно, готовится к новому ракетному удару по Украине. Как сообщают мониторинговые каналы, наблюдается активность на частотах, что может свидетельствовать о вылете самолетов любого характера.
"Она пока не означает 100% вылет, поэтому мы продолжаем следить в течение всей ночи и утра за ситуацией", – отмечают аналитики.видео дня
Враг выполняет рассредоточение бортов стратегической авиации между аэродромами Оленья, Энгельс и Дягилево.
В западной части России в настоящее время сосредоточено не менее 6–7 бортов Ту-95МС. Еще два борта Ту-95МС были передислоцированы из Украинки в Белая на Дальнем Востоке, а около трех Ту-160 остаются в Украинке в готовности. На местах проведено снаряжение и дополнительное рассредоточение после него.
"К концу текущих суток компонент стратегической авиации будет в боевой готовности", – сообщают источники.
Что может применить враг
Мониторинг отмечает, что к атаке может быть привлечено до девяти стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, до двух Ту-160 и до шести самолетов МиГ-31К.
Кроме того, враг может применить до двадцати крылатых ракет морского базирования типа "Калибр", до пяти крылатых ракет наземного базирования "Искандер-К" и до восьми баллистических ракет.
Также к атаке может быть привлечено до семисот ударных беспилотных летательных аппаратов с разных направлений.
Аналитики отмечают, что основное внимание противника сосредоточено на объектах энергетической инфраструктуры, в частности в западных и центральных регионах Украины.
РФ наращивает масштабы ударов по Украине - эксперт
Военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак считает, что в 2026 году Россия может значительно нарастить масштаб атак на Украину. По его прогнозу, уже в первом квартале этого года РФ способна запускать до 5 тысяч беспилотников ежемесячно.
По мнению Ступака, рост количества ударов для России не является проблемой. Он напомнил: если в марте 2024 года по Украине запустили около 500 БПЛА за месяц, то в конце декабря 2025-го за одну ночь их было примерно 600. Эксперт подчеркнул, что такая тенденция свидетельствует о способности врага наращивать массовость атак в любой момент.
Удары по Украине - последние новости по теме
Как ранее сообщал Главред, российские оккупационные войска днем, 19 января, нанесли удары управляемыми авиабомбами по Харькову. В результате атаки есть погибшие и раненые. Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
Кроме того, ГУР МО Украины раскрыло характеристики и компонентную базу нового российского БПЛА "Герань-5", который страна-агрессор, по данным разведки, собирается запускать со штурмовика Су-25.
Напомним, что в ночь на 19 января российская оккупационная армия атаковала Украину дронами. Была объявлена воздушная тревога. БПЛА зафиксировали в Днепропетровской, Запорожской, Одесской областях.
