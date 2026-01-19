РФ ударила по Днепру и Запорожью: есть пострадавшие, повреждена инфраструктура

Местные власти сообщили о последствиях ночной вражеской атаки.

На Запорожье повреждено жилье и инфраструктура / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Запорожская ОВА

Кратко:

В Запорожской области ранены три человека

На Днепроптетровщине повреждена инфраструктура, транспорт и газопровод

В Одесской области повреждены жилые дома, энергетическая и газовая инфраструктура

В ночь на 19 января российская оккупационная армия атаковала Украину дронами. Объявлялась воздушная тревога. БПЛА зафиксировали в Днепропетровской, Запорожской, Одесской областях.

О последствиях ночной атаки сообщили местные власти.

Атака на Запорожскую область

Как сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, три человека ранены в результате вражеских атак на Запорожье и Вольнянск.

Всего за сутки оккупанты нанесли 684 удара по 34 населенным пунктам Запорожской области.

В частности, войска РФ совершили 19 авиаударов и применили 424 БпЛА разной модификации (преимущественно FPV). Также зафиксированы 6 обстрелов из РСЗО и 235 артударов.

По словам Федорова, поступило 43 сообщения о повреждении жилья и объектов инфраструктуры.

Последствия атаки на Запорожье / t.me/ivan_fedorov_zp

Атака на Днепр

Поздно вечером 18 января российские войска нанесли удар "Шахедами" по Днепру. В городе прогремели мощные взрывы.

Как пишут местные телеграм-каналы, целью оккупантов были объекты энергетики города. Россияне якобы пытались ударить по подстанции.

Начальник областной военной администрации Александр Ганжа сообщил, что в ночь на 19 января российские войска ударили по Синельниковскому и Никопольскому районам Днепропетровщины. Повреждены инфраструктура, транспортные средства, газопровод. Также в области работали силы противовоздушной обороны.

По его словам, на Синельниковщине оккупанты направили БПЛА на Николаевскую, Васильковскую, Илларионовскую, Раевскую общины. Повреждены инфраструктура, транспортные средства, газопровод. Загорелось не эксплуатировавшееся здание.

Никопольщину армия РФ обстреливала из артиллерии. Попала и по Покровской общине.

Погибших и раненых в результате атак нет.

Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

Силы ПВО в небе над Днепропетровщиной сбили восемь беспилотников РФ, сообщили в воздушном командовании "Восток".

Атака на Одессу

Как писал Главред, В ночь на 19 января в Одессе прогремели взрывы. В результате атаки повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры, выбиты окна коммерческих помещений и автосалона.

По данным ГосЧС, в результате ночной атаки на Одесскую область пострадал один человек.

Российские дроны повредили энергетическую, газовую и жилищную инфраструктуру. Возгорания, возникшие после попаданий – ликвидированы.

Как Европа может усилить Украину: мнение эксперта

Украине могут помогать защищать небо союзники. Об этом в интервью Главреду сказал авиационный эксперт, бывший инженер по испытаниям "Конструкторского бюро Антонов" Константин Криволап.

Европейские политики и бывшие военные уже выступили с предложением развернуть над западной частью Украины 120 истребителей, которые защищали бы эти территории от обстрелов России, но только после возможного установления перемирия.

Предполагается, что над Украиной будет 200-километровая зона, к которой иностранные самолеты приближаться не будут. Однако даже несмотря на это, такая инициатива может значительно усилить Украину.

О персоне: Константин Криволап Константин Криволап – украинский авиационный эксперт и аналитик. Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов". Комментирует на радио, телевидении и Интернет-ресурсах авиационную тематику.

