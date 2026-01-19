Укр
В Одессе прогремела серия взрывов: повреждены жилые дома и инфраструктура

Анна Ярославская
19 января 2026, 07:37
Над ликвидацией последствий ночной атаки работают все необходимые службы.
Атака на Одессу
​Взрывы в Одессе 19 января: что известно о последствиях / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС

Кратко:

  • Воздушную тревогу в городе объявили после часа ночи
  • В результате атаки повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры
  • По предварительным данным, пострадал один человек

В ночь на 19 января в Одессе прогремели взрывы. В результате атаки повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры, выбиты окна коммерческих помещений и автосалона.

Воздушную тревогу в городе объявили после часа ночи. Впоследствии было слышно несколько взрывов.

Как сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак, взрывной волной выбиты окна коммерческих помещений и автосалона. Повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры.

"Обошлось без пострадавших", - уточнил Лысак.

По его словам, над ликвидацией последствий работают все необходимые службы.

  Атака на Одессу в ночь на 19 января 2026
    Атака на Одессу в ночь на 19 января 2026 Фото: t.me/odesaMVA
Обновлено. По данным ГосЧС, в результате ночной атаки на Одесскую область пострадал один человек.

Российские дроны повредили энергетическую, газовую и жилищную инфраструктуру. Возгорания, возникшие после попаданий – ликвидированы.

В многоэтажке повреждены две квартиры, выбиты окна в соседних домах и изуродованы несколько авто.

Атаки РФ на Одессу - новости

Как писал Главред, во время ночной атаки 13 января оккупанты повредили в Одессе два энергетических объекта ДТЭК. Из-за обстрелов без электроснабжения остались около 47 тысяч семей.

В ночь на 12 января российская оккупационная армия атаковала Одессу. В результате вражеской атаки поврежден объект инфраструктуры. Известно об одном разрушенном частном доме. Еще четыре – повреждены. По предварительным данным, пострадали два человека.

За несколько минут до наступления нового 2026 года РФ атаковала энергетическую инфраструктуру Одесской области ударными дронами. На одном из объектов энергетики есть пожар. в результате атаки РФ фиксировались перебои с электроснабжением критических предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность Одессы.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

Зачем РФ усиливает атаки на Одессу

Издание The Wall Street Journal выяснило, для чего россияне терроризируют с воздуха именно Одесскую область Украины.

Аналитики убеждены, что усиление российских атак на область означает лишь одно - РФ ищет способы ухудшить экономическую ситуацию в Украине. Дело в том, что около 90% сельскохозяйственной продукции Украины экспортируется морем.

В частности шесть портов в Одесской области обработали около 76 миллионов тонн грузов за 11 месяцев 2025 года.

Директор Украинского центра транспортных стратегий Сергей Вовк предупредил, что в случае нарушения экспорта украинского зерна из-за российских атак покупатели могут искать более стабильные поставки в других местах, что потенциально может привести к снижению цен на внутреннем рынке и уменьшению средств у фермеров на удобрения и топливо.

Об источнике: The Wall Street Journal

The Wall Street Journal (WSJ) - ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупнейших американских изданий, публикующее статьи по тематике: политика, экономика, бизнес, технологии, лайф-стайл и т.д., пишет Википедия.

