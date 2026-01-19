Вторник с дефицитом: в Укрэнерго объяснили, как будут отключать свет 20 января

Во вторник, 20 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии, а также графики ограничения мощности для промышленных потребителей. Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".
Причиной введения ограничений являются последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", – подчеркнули в НЭК "Укрэнерго".
Во всех регионах Украины в течение сегодняшних суток сохраняется необходимость экономного потребления электроэнергии.
"Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно. По возможности, перенесите энергоемкие процессы на ночные часы – после 23:00. Рациональное потребление электроэнергии будет способствовать меньшей продолжительности вынужденных отключений", – отмечают в компании.
