Вторник с дефицитом: в Укрэнерго объяснили, как будут отключать свет 20 января

/ Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Во вторник, 20 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии, а также графики ограничения мощности для промышленных потребителей. Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".

Причиной введения ограничений являются последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", – подчеркнули в НЭК "Укрэнерго". видео дня

Во всех регионах Украины в течение сегодняшних суток сохраняется необходимость экономного потребления электроэнергии.

"Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно. По возможности, перенесите энергоемкие процессы на ночные часы – после 23:00. Рациональное потребление электроэнергии будет способствовать меньшей продолжительности вынужденных отключений", – отмечают в компании.

