'Киев не сможет функционировать': нардеп описал три сценария украинской энергетики

Что сказал Богдан Кицак:
- Каким будет оптимистичный сценарий будущего украинской энергетики
- Каким будет реалистичный сценарий будущего украинской энергетики
- Каким будет негативный сценарий будущего украинской энергетики
Российские удары по украинской энергетике могут происходить по трем сценариям: оптимистичному, реалистичному и негативному. Для каждого из них должен существовать протокол действий. Об этом в интервью на YouTube-канале "Суперпозиция" рассказал народный депутат Богдан Кицак.
По его словам, оптимистичный сценарий предполагает, что Россия в дальнейшем не осуществит ни одной атаки на критическую инфраструктуру, и это даст возможность энергетикам восстановить ее работу.
"Есть более реалистичный сценарий: что Россия рано или поздно осуществит снова ряд атак... Это усложняет ситуацию с восстановлением и ухудшает ситуацию в целом", - отметил нардеп.
В то же время существует и худший сценарий, согласно которому, как пояснил Кицак, Россия до конца зимы целенаправленно разрушит все генерирующие мощности Украины, в результате чего такие крупные города, как Киев, не смогут функционировать.
"При худшем сценарии возможны и эвакуация населения из жилых кварталов, и ряд других моментов, таких как разрыв сетей и другие сопутствующие последствия", - добавил он.
Смотрите заявление нардепа
Цели ударов РФ: заявление эксперта
Руководитель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко отметил, что атаки России имеют системный характер и нацелены на расшатывание украинской энергосети. По его словам, цель таких ударов — дестабилизировать работу системы, вызвать тревожные настроения в обществе и подорвать социальную устойчивость, используя энергетику как средство давления на руководство страны.
Ситуация в энергетике - новости по теме
Как ранее писал Главред, после ночных атак противника на объекты энергетической инфраструктуры без электроснабжения остались потребители в Житомирской и Харьковской областях.
Напомним, что по словам директора Центра исследования энергетики Александра Харченко, энергетическая ситуация в столице сейчас является беспрецедентно сложной и ранее с подобными вызовами Киев не сталкивался.
В Киеве без теплоснабжения остаются 50 домов, после атаки врага на критическую инфраструктуру 9 января, сообщил мер Виталий Кличко.
Другие новости:
- До 8 часов подряд: новые графики отключений для Днепра и области на 17 января
- До 150 тысяч киевлян будут без отопления до весны: эксперт назвал, кто в зоне риска
- Ситуация аварийная: в Киеве десятки домов без тепла, "блэкаут" до 10 часов
Хто такий Богдан Кицак?
Кицак Богдан Викторович (род. 2 сентября 1992, г. Бердичев, Житомирская область) - украинский педагог, общественный деятель, Народный депутат Украины 9-го созыва. Он также является членом Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред