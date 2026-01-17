'Киев не сможет функционировать': нардеп описал три сценария украинской энергетики

В случае наихудшего сценария может быть эвакуация населения из жилых кварталов, рассказал Кицак.

Нардеп описал три сценария украинской энергетики / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, freepik.com, facebook.com/bohdan.kytsak

Что сказал Богдан Кицак:

Каким будет оптимистичный сценарий будущего украинской энергетики

Каким будет реалистичный сценарий будущего украинской энергетики

Каким будет негативный сценарий будущего украинской энергетики

Российские удары по украинской энергетике могут происходить по трем сценариям: оптимистичному, реалистичному и негативному. Для каждого из них должен существовать протокол действий. Об этом в интервью на YouTube-канале "Суперпозиция" рассказал народный депутат Богдан Кицак.

По его словам, оптимистичный сценарий предполагает, что Россия в дальнейшем не осуществит ни одной атаки на критическую инфраструктуру, и это даст возможность энергетикам восстановить ее работу.

"Есть более реалистичный сценарий: что Россия рано или поздно осуществит снова ряд атак... Это усложняет ситуацию с восстановлением и ухудшает ситуацию в целом", - отметил нардеп.

В то же время существует и худший сценарий, согласно которому, как пояснил Кицак, Россия до конца зимы целенаправленно разрушит все генерирующие мощности Украины, в результате чего такие крупные города, как Киев, не смогут функционировать.

"При худшем сценарии возможны и эвакуация населения из жилых кварталов, и ряд других моментов, таких как разрыв сетей и другие сопутствующие последствия", - добавил он.

Цели ударов РФ: заявление эксперта

Руководитель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко отметил, что атаки России имеют системный характер и нацелены на расшатывание украинской энергосети. По его словам, цель таких ударов — дестабилизировать работу системы, вызвать тревожные настроения в обществе и подорвать социальную устойчивость, используя энергетику как средство давления на руководство страны.

Ситуация в энергетике - новости по теме

Как ранее писал Главред, после ночных атак противника на объекты энергетической инфраструктуры без электроснабжения остались потребители в Житомирской и Харьковской областях.

Напомним, что по словам директора Центра исследования энергетики Александра Харченко, энергетическая ситуация в столице сейчас является беспрецедентно сложной и ранее с подобными вызовами Киев не сталкивался.

В Киеве без теплоснабжения остаются 50 домов, после атаки врага на критическую инфраструктуру 9 января, сообщил мер Виталий Кличко.

Хто такий Богдан Кицак? Кицак Богдан Викторович (род. 2 сентября 1992, г. Бердичев, Житомирская область) - украинский педагог, общественный деятель, Народный депутат Украины 9-го созыва. Он также является членом Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития, пишет Википедия.

