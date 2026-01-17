Укр
"Киев не сможет функционировать": нардеп описал три сценария украинской энергетики

Виталий Кирсанов
17 января 2026, 18:05
В случае наихудшего сценария может быть эвакуация населения из жилых кварталов, рассказал Кицак.
Российские удары по украинской энергетике могут происходить по трем сценариям: оптимистичному, реалистичному и негативному. Для каждого из них должен существовать протокол действий. Об этом в интервью на YouTube-канале "Суперпозиция" рассказал народный депутат Богдан Кицак.

По его словам, оптимистичный сценарий предполагает, что Россия в дальнейшем не осуществит ни одной атаки на критическую инфраструктуру, и это даст возможность энергетикам восстановить ее работу.

"Есть более реалистичный сценарий: что Россия рано или поздно осуществит снова ряд атак... Это усложняет ситуацию с восстановлением и ухудшает ситуацию в целом", - отметил нардеп.

В то же время существует и худший сценарий, согласно которому, как пояснил Кицак, Россия до конца зимы целенаправленно разрушит все генерирующие мощности Украины, в результате чего такие крупные города, как Киев, не смогут функционировать.

"При худшем сценарии возможны и эвакуация населения из жилых кварталов, и ряд других моментов, таких как разрыв сетей и другие сопутствующие последствия", - добавил он.

'Киев не сможет функционировать': нардеп описал три сценария украинской энергетики

Цели ударов РФ: заявление эксперта

Руководитель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко отметил, что атаки России имеют системный характер и нацелены на расшатывание украинской энергосети. По его словам, цель таких ударов — дестабилизировать работу системы, вызвать тревожные настроения в обществе и подорвать социальную устойчивость, используя энергетику как средство давления на руководство страны.

Ситуация в энергетике - новости по теме

Как ранее писал Главред, после ночных атак противника на объекты энергетической инфраструктуры без электроснабжения остались потребители в Житомирской и Харьковской областях.

Напомним, что по словам директора Центра исследования энергетики Александра Харченко, энергетическая ситуация в столице сейчас является беспрецедентно сложной и ранее с подобными вызовами Киев не сталкивался.

В Киеве без теплоснабжения остаются 50 домов, после атаки врага на критическую инфраструктуру 9 января, сообщил мер Виталий Кличко.

Хто такий Богдан Кицак?

Кицак Богдан Викторович (род. 2 сентября 1992, г. Бердичев, Житомирская область) - украинский педагог, общественный деятель, Народный депутат Украины 9-го созыва. Он также является членом Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития, пишет Википедия.

    новости Киева ДТЭК отключения света Отключение отопления в Киеве
