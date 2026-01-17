Укр
Читать на украинском
Ситуация аварийная: в Киеве десятки домов без тепла, "блэкаут" до 10 часов

Алексей Тесля
17 января 2026, 17:30
В Киеве после недавних атак России по энергетике продолжают действовать экстренные отключения.
Мороз, отопление
В Киеве сложная ситуация с поставками энергоносителей / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Главное:

  • В Киеве без теплоснабжения остаются 50 домов
  • Потребители в Киеве 3 часа со светом и около 10 - без

В Киеве без теплоснабжения остаются 50 домов, после атаки врага на критическую инфраструктуру 9 января, сообщил мер Виталий Кличко.

"Без тепла сейчас около 50 домов из 6 000, которые остались без теплоснабжения после атаки врага на критическую инфраструктуру Киева 9 января", - написал он.

Кличко отметил, что в настоящее время городские службы продолжают 24/7 восстанавливать поврежденную врагом инфраструктуру, чтобы обеспечить киевлян необходимыми услугами.

как согреться отопление инфографика: Главред
/ Главред

Что известно об отключениях электроэнергии

В Киеве после недавних атак России по энергетике продолжают действовать экстренные отключения света. Сейчас электроэнергии дают на несколько часов, сообщает поставщик ДТЭК.

"Ориентировочно ситуация сейчас такая: примерно 3 часа со светом и около 10 - без. Энергосистема работает в аварийных условиях, поэтому часы со светом могут меняться", - говорится в сообщении

В компании отметили, что энергетики работают непрерывно, чтобы ликвидировать последствия обстрелов.

В то же время в ДТЭК добавили, что у тех потребителей, где электроэнергии нет более 12 часов - скорее всего, произошла локальная авария.

"Проверьте информацию в чат-боте или на сайте, есть ли зафиксированная авария. Если нет, обратитесь в ЖЭК или ОСМД - они проверят внутренние сети и при необходимости подадут заявку", - сказано в сообщении.

Ситуация в энергетике: данные Кабмина

Министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что сейчас наиболее сложная обстановка с подачей электроэнергии сложилась в Киеве и области, а также в Одесском, Днепропетровском и Харьковском регионах, включая все прифронтовые громады.

Отключение в Киеве - новости по теме

Как ранее писал Главред, после ночных атак противника на объекты энергетической инфраструктуры без электроснабжения остались потребители в Житомирской и Харьковской областях.

Напомним, что по словам директора Центра исследования энергетики Александра Харченко, энергетическая ситуация в столице сейчас является беспрецедентно сложной и ранее с подобными вызовами Киев не сталкивался.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве произошла трагедия. Как сообщили местные власти, во время разгрузки генераторного оборудования, предназначенного для обеспечения теплом жилых домов, погиб работник коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго".

Об источнике: ДТЭК

ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.

Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.

новости Киева Виталий Кличко ДТЭК отключения света Отключение отопления в Киеве
