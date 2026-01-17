Ситуация аварийная: в Киеве десятки домов без тепла, "блэкаут" до 10 часов

В Киеве после недавних атак России по энергетике продолжают действовать экстренные отключения.

Главное:

В Киеве без теплоснабжения остаются 50 домов

Потребители в Киеве 3 часа со светом и около 10 - без

В Киеве без теплоснабжения остаются 50 домов, после атаки врага на критическую инфраструктуру 9 января, сообщил мер Виталий Кличко.

"Без тепла сейчас около 50 домов из 6 000, которые остались без теплоснабжения после атаки врага на критическую инфраструктуру Киева 9 января", - написал он.

Кличко отметил, что в настоящее время городские службы продолжают 24/7 восстанавливать поврежденную врагом инфраструктуру, чтобы обеспечить киевлян необходимыми услугами.

Что известно об отключениях электроэнергии

В Киеве после недавних атак России по энергетике продолжают действовать экстренные отключения света. Сейчас электроэнергии дают на несколько часов, сообщает поставщик ДТЭК.

"Ориентировочно ситуация сейчас такая: примерно 3 часа со светом и около 10 - без. Энергосистема работает в аварийных условиях, поэтому часы со светом могут меняться", - говорится в сообщении

В компании отметили, что энергетики работают непрерывно, чтобы ликвидировать последствия обстрелов.

В то же время в ДТЭК добавили, что у тех потребителей, где электроэнергии нет более 12 часов - скорее всего, произошла локальная авария.

"Проверьте информацию в чат-боте или на сайте, есть ли зафиксированная авария. Если нет, обратитесь в ЖЭК или ОСМД - они проверят внутренние сети и при необходимости подадут заявку", - сказано в сообщении.

Ситуация в энергетике: данные Кабмина

Министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что сейчас наиболее сложная обстановка с подачей электроэнергии сложилась в Киеве и области, а также в Одесском, Днепропетровском и Харьковском регионах, включая все прифронтовые громады.

