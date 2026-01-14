При установке оборудования погиб энергетик: город выражает искренние соболезнования семье

Сегодня вечером в Киеве произошло трагическое событие: во время разгрузки оборудования генератора для теплоснабжения жилых домов погиб работник коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго".
Инцидент произошел в Оболонском районе, где сейчас коммунальщики активно работают над обеспечением теплом многоэтажек в сложных погодных условиях.
В КГГА подчеркнули, что работы проводятся в условиях высокой нагрузки и риска, а работники предприятия работают непрерывно, чтобы восстановить услуги для киевлян.
"Коммунальщики работают, не жалея собственных сил, чтобы вернуть киевлянам услуги", — говорится в сообщении.
Город выражает искренние соболезнования семье погибшего и коллективу предприятия.
