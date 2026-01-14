При установке оборудования погиб энергетик: город выражает искренние соболезнования семье

https://glavred.info/ukraine/pri-ustanovke-oborudovaniya-pogib-energetik-gorod-vyrazhaet-iskrennie-soboleznovaniya-seme-10732379.html Ссылка скопирована

Сегодня вечером в Киеве произошло трагическое событие: во время разгрузки оборудования генератора для теплоснабжения жилых домов погиб работник коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго".

Инцидент произошел в Оболонском районе, где сейчас коммунальщики активно работают над обеспечением теплом многоэтажек в сложных погодных условиях.

В КГГА подчеркнули, что работы проводятся в условиях высокой нагрузки и риска, а работники предприятия работают непрерывно, чтобы восстановить услуги для киевлян.

"Коммунальщики работают, не жалея собственных сил, чтобы вернуть киевлянам услуги", — говорится в сообщении.

Город выражает искренние соболезнования семье погибшего и коллективу предприятия.

