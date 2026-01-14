Укр
При установке оборудования погиб энергетик: город выражает искренние соболезнования семье

Руслан Иваненко
14 января 2026, 23:22
47
Киевтеплоэнерго
/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/kyivteploenergo

Сегодня вечером в Киеве произошло трагическое событие: во время разгрузки оборудования генератора для теплоснабжения жилых домов погиб работник коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго".

Инцидент произошел в Оболонском районе, где сейчас коммунальщики активно работают над обеспечением теплом многоэтажек в сложных погодных условиях.

В КГГА подчеркнули, что работы проводятся в условиях высокой нагрузки и риска, а работники предприятия работают непрерывно, чтобы восстановить услуги для киевлян.

видео дня

"Коммунальщики работают, не жалея собственных сил, чтобы вернуть киевлянам услуги", — говорится в сообщении.

Город выражает искренние соболезнования семье погибшего и коллективу предприятия.

"Город выражает искренние соболезнования семье энергетика и коллективу "Киевтеплоэнерго"", — отметили в администрации.

Новость дополняется . . . . . .

