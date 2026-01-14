Укр
Читать на украинском
Какими будут отключения света во время чрезвычайного положения в энергетике: что ждет Украину

Мария Тупик
14 января 2026, 21:18обновлено 14 января, 21:53
Что ждет Украину во время чрезвычайного положения в энергетике рассказал Главреду Михаил Гончар.
Михаил Гончар о чрезвычайном положении в энергетике / Коллаж Главред

Решение президента о введении режима чрезвычайной ситуации – это компенсаторная реакция. Об этом в комментарии Главреду рассказал эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар.

"У нас много внимания уделялось различной "миротворческой дипломатии" вместо того, чтобы системно работать над обороной страны и заниматься вопросом защиты критической инфраструктуры – не только энергетической, но и логистики, в частности, железнодорожной инфраструктуры. С точки зрения бюрократической реакции, это сделано правильно, но не более того", – говорит эксперт.

Какие действия будет предусматривать эта чрезвычайная ситуация?

"Практическое наполнение сложно представить. Все разрушается в мгновение ока от удара баллистики или других средств поражения, а на восстановление элементов критической инфраструктуры нужны не часы, дни или недели, а месяцы или даже больше. Конечно, нужна какая-то координация и организация действий, а у нас первого вице-премьера, ответственного за энергетику, не было в правительстве. Все, что должна делать власть, – убрать лишние бюрократические барьеры и помогать", – добавил он.

Что ждет Украину во время чрезвычайного положения в энергетике

"Показывать пальцем в небо и говорить "все пропало" я бы не хотел, как и уверять, что нас это минует, и все будет хорошо. Нужно сохранить устойчивость общества, и каждый должен понимать, что нужно делать в таких обстоятельствах.

Прогнозировать будущую продолжительность отключений электроэнергии и тепла – бесполезное дело. Ведь уже в начале декабря в определенных регионах, например, в Сумской области, люди сидели без света несколько дней. В то же время на западе страны и сейчас ситуация в энергетике не идеальная, но более или менее беспроблемная. Поэтому прогнозировать, что "украинцам придется сидеть без света по 22 часа в сутки", это все равно, что измерять среднюю температуру по палате: в среднем она нормальная, но кто-то умирает от высокой температуры, а кто-то уже с температурой трупа", - сообщил Гончар.

Генерация электроэнергии в Украине / Главред

Чрезвычайная ситуация в энергетике - что нужно знать

14 января Владимир Зеленский сообщил, что по итогам совещания в энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации. По его словам, последствия российских ударов и ухудшение погодных условий привели к тяжелой ситуации.

В Киеве по состоянию на 14 января действуют экстренные отключения света. В некоторых домах электроснабжение отсутствует по несколько дней подряд.

Мэр Киева Кличко заявил о "очень сложной" ситуации в Киеве.

О персоне: Михаил Гончар

Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) — украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.
В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией.

С 2007 года работает в неправительственном секторе — сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и тому подобное. С 2016 года - член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

