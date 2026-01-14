Свет будут отключать весь день: графики отключения для Днепра и области на 15 января

Кратко:
- 15 января в Украине вводятся отключения света
- В Днепре свет будут отключать 2–4 раза в день
- Для части левого берега Днепра действуют экстренные отключения
В четверг, 15 января, по всей Украине вводятся ограничения потребления электроэнергии. В Днепре и Днепропетровской области свет будут отключать от двух до четырех раз в день, сообщает ДТЭК.
Для части жителей левого берега Днепра, в частности жилых массивов Березинка и Левобережный-3, продолжаются экстренные отключения. Дома будут подключать поочередно: 4 часа со светом и 4 часа без.
"Делаем все возможное, чтобы все жители Днепра как можно быстрее вернулись к прогнозируемым графикам. В случае изменений будем оперативно вас информировать", — отмечают в компании.
Графики почасовых отключений будут действовать в течение всего дня, продолжительность каждого отключения составит несколько часов.
Графики отключений ДТЭК для каждой очереди
1.1 Очередь:
- 00:00 – 05:30,
- 09:00 – 16:00,
- 19:30 – 23:00
1.2 Очередь:
- 00:00 – 02:00,
- 09:00 – 16:00,
- 19:30 – 23:00
2.1 Очередь:
- 00:00 – 02:00,
- 05:00 – 05:30,
- 10:00 – 16:00
- 19:30 – 24:00
2.2 Очередь:
- 00:00 – 02:00,
- 09:00 – 16:00
- 19:30 – 23:00
3.1 Очередь:
- 02:00 – 09:00,
- 12:30 – 19:30,
- 23:00 – 24:00
3.2 Очередь:
- 02:00 – 09:00,
- 12:30 – 19:00
- 23:00 – 24:00
4.1 Очередь:
- 02:00 – 05:30,
- 12:30 – 19:30,
- 23:00 – 24:00
4.2 Дежурство: 0
- 2:00 – 05:30,
- 07:00 – 09:00,
- 12:30 – 19:30,
- 23:00 – 24:00
5.1 Очередь:
- 05:30 – 12:30,
- 16:00 – 19:30
5.2 Дежурство:
- 05:30 – 12:30
- 16:00 – 23:00
6.1 Очередь:
- 05:30 – 12:30
- 16:00 – 22:00
6.2 Дежурная:
- 00:00 – 02:00
- 05:30 – 12:30
- 16:00 – 22:00
Узнать точное время отключений в Днепре можно на сайте ДТЭК, указав адрес в соответствующем поле.
Графики отключений от ЦЭК
Для абонентов компании ЦЭК также будут действовать почасовые графики отключений электроэнергии в следующем порядке:
1.1 очередь:
- с 02:00 до 05:30;
- с 09:00 до 16:00;
- с 19:30 до 24:00.
1.2 очередь:
- с 02:00 до 05:30;
- с 09:00 до 16:00;
- с 19:30 до 22:00.
2.1 очередь:
- с 00:00 до 05:30;
- с 10:00 до 16:00.
2.2 очередь:
- с 02:00 до 05:30;
- с 09:00 до 16:00;
- с 19:30 до 22:00.
3.1 очередь:
- с 02:00 до 05:00;
- с 12:30 до 19:00;
- с 23:00 до 24:00.
3.2 очередь:
- с 07:00 до 09:00;
- с 12:30 до 19:30;
- с 23:00 до 24:00.
4.1 очередь:
- с 05:00 до 09:00;
- с 12:30 до 19:30;
- с 23:00 до 24:00.
4.2 очередь:
- с 05:00 до 09:00;
- с 12:30 до 19:30;
- с 23:00 до 24:00.
5.1 очередь:
- с 00:00 до 02:00;
- с 05:30 до 12:30;
- с 16:00 до 23:00.
5.2 очередь:
- с 00:00 до 02:00;
- с 05:30 до 12:30;
- с 16:00 до 23:00.
6.1 очередь:
- с 00:00 до 02:00;
- с 05:30 до 12:30;
- с 16:00 до 23:00.
6.2 очередь:
- с 00:00 до 02:00;
- с 05:30 до 12:30;
- с 16:00 до 23:00
В компании предупредили, что в течение суток, по распоряжению НЭК "Укрэнерго", график может меняться.
Пункты несокрушимости
В Днепропетровской области продолжают работать "Пункты несокрушимости". Узнать их расположение и график работы можно на сайте областной администрации.
Пункты открыты в районных военных администрациях, старостатах и горсоветах в рабочие часы. Посетителям предоставляют свет, тепло, воду, возможность подзарядить гаджеты, выпить бесплатный чай и немного отдохнуть.
Отключение света - последние новости по теме
Как писал Главред, 15 января во всех регионах Украины вводятся почасовые отключения электроэнергии и ограничения мощности для промышленных потребителей. Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".
Кроме того, в Украине могут ввести чрезвычайное положение в энергетике. В связи с этим Министерство образования и местные власти должны будут подготовить предложения по образовательному процессу на время чрезвычайной ситуации, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.
Также в четверг, 15 января, по всей территории Запорожской области будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии для населения. Об этом сообщает Запорожьеоблэнерго.
Читайте также:
- Отключение света 15 января: Укрэнерго рассказало об ограничениях на завтра
- В Украине отменят комендантский час - о каких регионах идет речь
- Школы переведут на дистанционное обучение: Зеленский сделал важное заявление
Об источнике: ДТЭК
ДТЭК (ранее — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.
Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред