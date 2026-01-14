Укр
Читать на украинском
Свет будут отключать весь день: графики отключения для Днепра и области на 15 января

Руслан Иваненко
14 января 2026, 21:00обновлено 14 января, 22:05
15 января в Днепре и Днепропетровской области введут почасовые графики отключения электроэнергии для населения.
ДТЭК оперативно информировать об изменениях в графиках / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Кратко:

  • 15 января в Украине вводятся отключения света
  • В Днепре свет будут отключать 2–4 раза в день
  • Для части левого берега Днепра действуют экстренные отключения

В четверг, 15 января, по всей Украине вводятся ограничения потребления электроэнергии. В Днепре и Днепропетровской области свет будут отключать от двух до четырех раз в день, сообщает ДТЭК.

Для части жителей левого берега Днепра, в частности жилых массивов Березинка и Левобережный-3, продолжаются экстренные отключения. Дома будут подключать поочередно: 4 часа со светом и 4 часа без.

"Делаем все возможное, чтобы все жители Днепра как можно быстрее вернулись к прогнозируемым графикам. В случае изменений будем оперативно вас информировать", — отмечают в компании.

Графики почасовых отключений будут действовать в течение всего дня, продолжительность каждого отключения составит несколько часов.

Графики отключений ДТЭК для каждой очереди

1.1 Очередь:

  • 00:00 – 05:30,
  • 09:00 – 16:00,
  • 19:30 – 23:00

1.2 Очередь:

  • 00:00 – 02:00,
  • 09:00 – 16:00,
  • 19:30 – 23:00

2.1 Очередь:

  • 00:00 – 02:00,
  • 05:00 – 05:30,
  • 10:00 – 16:00
  • 19:30 – 24:00

2.2 Очередь:

  • 00:00 – 02:00,
  • 09:00 – 16:00
  • 19:30 – 23:00

3.1 Очередь:

  • 02:00 – 09:00,
  • 12:30 – 19:30,
  • 23:00 – 24:00

3.2 Очередь:

  • 02:00 – 09:00,
  • 12:30 – 19:00
  • 23:00 – 24:00

4.1 Очередь:

  • 02:00 – 05:30,
  • 12:30 – 19:30,
  • 23:00 – 24:00

4.2 Дежурство: 0

  • 2:00 – 05:30,
  • 07:00 – 09:00,
  • 12:30 – 19:30,
  • 23:00 – 24:00

5.1 Очередь:

  • 05:30 – 12:30,
  • 16:00 – 19:30

5.2 Дежурство:

  • 05:30 – 12:30
  • 16:00 – 23:00

6.1 Очередь:

  • 05:30 – 12:30
  • 16:00 – 22:00

6.2 Дежурная:

  • 00:00 – 02:00
  • 05:30 – 12:30
  • 16:00 – 22:00

  • Графики отключений света в Днепропетровской области на 15 января
    Графики отключений света в Днепропетровской области на 15 января Фото: ДТЭК
  • Графики отключений света в Днепропетровской области на 15 января
    Графики отключений света в Днепропетровской области на 15 января Фото: ДТЭК

Узнать точное время отключений в Днепре можно на сайте ДТЭК, указав адрес в соответствующем поле.

Графики отключений от ЦЭК

Для абонентов компании ЦЭК также будут действовать почасовые графики отключений электроэнергии в следующем порядке:

1.1 очередь:

  • с 02:00 до 05:30;
  • с 09:00 до 16:00;
  • с 19:30 до 24:00.

1.2 очередь:

  • с 02:00 до 05:30;
  • с 09:00 до 16:00;
  • с 19:30 до 22:00.

2.1 очередь:

  • с 00:00 до 05:30;
  • с 10:00 до 16:00.

2.2 очередь:

  • с 02:00 до 05:30;
  • с 09:00 до 16:00;
  • с 19:30 до 22:00.

3.1 очередь:

  • с 02:00 до 05:00;
  • с 12:30 до 19:00;
  • с 23:00 до 24:00.

3.2 очередь:

  • с 07:00 до 09:00;
  • с 12:30 до 19:30;
  • с 23:00 до 24:00.

4.1 очередь:

  • с 05:00 до 09:00;
  • с 12:30 до 19:30;
  • с 23:00 до 24:00.

4.2 очередь:

  • с 05:00 до 09:00;
  • с 12:30 до 19:30;
  • с 23:00 до 24:00.

5.1 очередь:

  • с 00:00 до 02:00;
  • с 05:30 до 12:30;
  • с 16:00 до 23:00.

5.2 очередь:

  • с 00:00 до 02:00;
  • с 05:30 до 12:30;
  • с 16:00 до 23:00.

6.1 очередь:

  • с 00:00 до 02:00;
  • с 05:30 до 12:30;
  • с 16:00 до 23:00.

6.2 очередь:

  • с 00:00 до 02:00;
  • с 05:30 до 12:30;
  • с 16:00 до 23:00

В компании предупредили, что в течение суток, по распоряжению НЭК "Укрэнерго", график может меняться.

Очереди отключения света, графики отключения инфографика
Очереди отключения электроэнергии / Инфографика: Главред

Пункты несокрушимости

В Днепропетровской области продолжают работать "Пункты несокрушимости". Узнать их расположение и график работы можно на сайте областной администрации.

Пункты открыты в районных военных администрациях, старостатах и горсоветах в рабочие часы. Посетителям предоставляют свет, тепло, воду, возможность подзарядить гаджеты, выпить бесплатный чай и немного отдохнуть.

Отключение света - последние новости по теме

Как писал Главред, 15 января во всех регионах Украины вводятся почасовые отключения электроэнергии и ограничения мощности для промышленных потребителей. Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".

Кроме того, в Украине могут ввести чрезвычайное положение в энергетике. В связи с этим Министерство образования и местные власти должны будут подготовить предложения по образовательному процессу на время чрезвычайной ситуации, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

Также в четверг, 15 января, по всей территории Запорожской области будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии для населения. Об этом сообщает Запорожьеоблэнерго.

Об источнике: ДТЭК

ДТЭК (ранее — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.

Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

