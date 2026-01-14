Как будут отключать свет в Запорожской области 15 января - новые графики

О чем идет речь в материале:
- Завтра в течение всего дня в Запорожской области будут действовать графики почасовых отключений
- Для промышленности будет применяться ограничение мощности в 5 очередей
В четверг, 15 января, по всей территории Запорожской области будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии для населения. Об этом сообщает Запорожьеоблэнерго.
Сообщается, что по команде НЭК "Укрэнерго" 15 января в Запорожской области будут введены почасовые графики отключений электроэнергии для стабилизации энергосистемы Украины.
Также в течение суток с 00:00 до 24:00 будут применяться полные графики ограничения мощности в пять очередей.
Облэнерго опубликовало расписание отключений по очередям и подочередям с учетом 30-минутного времени на переключение.
Отключение света 15 января Запорожская область очередь 1.1
1.1: 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
Отключение света 15 января Запорожская область очередь 1.2
1.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
Отключение света 15 января Запорожская область очередь 2.1
2.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
Отключение света 15 января Запорожская область очередь 2.2
2.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
Отключение света 15 января Запорожская область очередь 3.1
3.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 22:30
Отключение света 15 января Запорожская область очередь 3.2
3.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
Отключение света 15 января Запорожская область очередь 4.1
4.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
Отключение света 15 января Запорожская область очередь 4.2
4.2: 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
Отключение света 15 января Запорожская область очередь 5.1
5.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
Отключение света 15 января Запорожская область очередь 5.2
5.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
Отключение света 15 января Запорожская область очередь 6.1
6.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30
Отключение света 15 января Запорожская область очередь 6.2
6.2: 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
"Если получим новые указания от НЭК "Укрэнерго", соответствующим образом переработаем график и проинформируем вас об изменениях на наших информационных ресурсах в течение рабочего дня и на нашем сайте на странице Стабилизационные отключения в круглосуточном режиме", - говорится в сообщении.
Как найти свою группу отключений Запорожская область
Найти свою группу графиков отключения света в Запорожской области можно по ссылке.
Как найти свою группу отключений город Запорожье
Найти свою группу графиков отключения света в Запорожье можно по ссылке.
Как найти группу отключений Запорожский район
Узнать свою группу отключений в Запорожском районе можно по ссылке.
Почему нет света Запорожье
Узнать причину отсутствия электроснабжения по г. Запорожье можно по ссылке.
Отключение света - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, в четверг, 15 января, на территории Запорожской области будут применены почасовые отключения электроэнергии.
Из-за серьезных последствий российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины принято решение о введении чрезвычайного положения в энергетике. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Кроме того, 15 января по всей стране вводятся почасовые отключения электроэнергии и ограничения мощности для промышленных потребителей, сообщает НЭК "Укрэнерго".
