Как будут отключать свет в Запорожской области 15 января - новые графики

Юрий Берендий
14 января 2026, 19:49обновлено 14 января, 20:39
15 января в Запорожской области введут почасовые графики отключения электроэнергии для населения с целью стабилизации энергосистемы Украины.
Отключение света в Запорожье - графики отключений света на 15 января / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

О чем идет речь в материале:

  • Завтра в течение всего дня в Запорожской области будут действовать графики почасовых отключений
  • Для промышленности будет применяться ограничение мощности в 5 очередей

В четверг, 15 января, по всей территории Запорожской области будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии для населения. Об этом сообщает Запорожьеоблэнерго.

Сообщается, что по команде НЭК "Укрэнерго" 15 января в Запорожской области будут введены почасовые графики отключений электроэнергии для стабилизации энергосистемы Украины.

Также в течение суток с 00:00 до 24:00 будут применяться полные графики ограничения мощности в пять очередей.

Облэнерго опубликовало расписание отключений по очередям и подочередям с учетом 30-минутного времени на переключение.

Графики отключений света Запорожская область 15 января
Графики отключений света Запорожская область 15 января / Скриншот

Отключение света 15 января Запорожская область очередь 1.1

1.1: 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

Отключение света 15 января Запорожская область очередь 1.2

1.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

Отключение света 15 января Запорожская область очередь 2.1

2.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Отключение света 15 января Запорожская область очередь 2.2

2.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Отключение света 15 января Запорожская область очередь 3.1

3.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 22:30

Отключение света 15 января Запорожская область очередь 3.2

3.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

Отключение света 15 января Запорожская область очередь 4.1

4.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Отключение света 15 января Запорожская область очередь 4.2

4.2: 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Отключение света 15 января Запорожская область очередь 5.1

5.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

Отключение света 15 января Запорожская область очередь 5.2

5.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

Отключение света 15 января Запорожская область очередь 6.1

6.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30

Отключение света 15 января Запорожская область очередь 6.2

6.2: 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

"Если получим новые указания от НЭК "Укрэнерго", соответствующим образом переработаем график и проинформируем вас об изменениях на наших информационных ресурсах в течение рабочего дня и на нашем сайте на странице Стабилизационные отключения в круглосуточном режиме", - говорится в сообщении.

Как найти свою группу отключений Запорожская область

Найти свою группу графиков отключения света в Запорожской области можно по ссылке.

Как найти свою группу отключений город Запорожье

Найти свою группу графиков отключения света в Запорожье можно по ссылке.

Как найти группу отключений Запорожский район

Узнать свою группу отключений в Запорожском районе можно по ссылке.

Почему нет света Запорожье

Узнать причину отсутствия электроснабжения по г. Запорожье можно по ссылке.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

