В Украине отменят комендантский час - о каких регионах идет речь

Юрий Берендий
14 января 2026, 20:09обновлено 14 января, 20:53
411
В Украине на фоне чрезвычайной ситуации в энергетике власти рассматривают возможность временной отмены комендантского часа в отдельных регионах.
Где в Украине отменят комендантский час / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, facebook.com/frankivsk.police

О чем сказал Зеленский:

  • В некоторых городах и регионах могут отменить комендантский час
  • Речь идет о территориях, где это позволяет ситуация с безопасностью

В части регионов Украины могут отменить комендантский час на период действия чрезвычайной ситуации в энергетике. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения, которое транслировал Офис президента Украины.

Он подчеркнул, что в Киеве и других городах необходимо значительно увеличить количество пунктов помощи для населения, в частности пунктов несокрушимости.

"Я поручу пересмотреть правила для комендантского часа на время чрезвычайной ситуации. Можем отменить комендантский час для части городов и общин. Там, где ситуация с безопасностью это позволяет, безусловно", - указал он.

Владимир Зеленский также отметил, что чиновники должны подготовить и подать соответствующие предложения, чтобы люди в любой момент могли получить необходимую поддержку, а бизнес — более эффективно и прогнозируемо планировать свою деятельность.

"Я хочу отдельно поблагодарить все энергетические компании, областные и местные власти, всех, кто готов работать вместе с нами, с государственными институтами. Сплоченность должна быть максимальной ради общих результатов", - резюмировал Зеленский.

Комендантский час в Украине — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в декабре 2024 года Кабинет Министров Украины подал в Верховную Раду законопроект, который устанавливает административную ответственность за нарушение гражданами комендантского часа, сообщил правительственный представитель в парламенте Тарас Мельничук.

Ранее сообщалось, что планируется штрафовать за нарушение комендантского часа. Законопроект, утвержденный Кабмином, предусматривает наказание в виде штрафа от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 850-1700 гривен.

По словам адвоката Андрея Новака, нарушение комендантского часа повлечет административную ответственность, но вручение повесток в качестве наказания законом не предусмотрено.

Об источнике: Офис Президента Украины

Офис Президента Украины (ОПУ) — постоянный орган, созданный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991—2005, 2010—2019), Секретариат Президента Украины (2005—2010), пишет Википедия.

война в Украине Владимир Зеленский комендантский час новости Украины
РФ готовит новый мощный удар: какой город будет под прицелом

