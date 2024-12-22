Украинцев могут ждать новые наказания: что будет с нарушителями комендантского часа

В Украине могут начать штрафовать людей, которые нарушают комендантский час.

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В Украине могут ввести штрафы за нарушение комендантского часа / Коллаж: Главред, фото: УНАН, pixabay

О чем говорится:

Сколько придется заплатить нарушителям комендантского часа

Кого не будут штрафовать за нарушение комендантского часа

В Украине хотят начать штрафовать за нарушение комендантского часа. Соответствующий законопроект уже был утвержден Кабмином. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

Ожидается, что в случае нарушения комендантского часа будет предусматриваться наказание в виде штрафа в размере 50-100 необлагаемых минимумов доходов граждан - 850-1700 гривен.

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Штрафы не будут применяться к людям, которые:

идут к укрытиям;

оказывают медицинскую или домедицинскую помощь;

сопровождают раненых или тяжелобольных;

эвакуируются или спасают имущество.

Также не идет речь о других случаях, которые несут угрозу жизни граждан.

К тому же в Украине планируют ввести штрафы за нарушение правил эвакуации - въезд или пребывание в населенных пунктах, где проводится обязательная эвакуация, без специальных разрешений. За такое нарушение может быть наложен штраф в размере 510-850 гривен.

В то же время следует отметить, что соответствующее решение не является окончательным, ведь законопроект должен быть рассмотрен в Верховной Раде.

Комендантский час в Украине

С начала полномасштабного вторжения в Украине был введен комендантский час. Сейчас в большинстве областей он длится с 00:00 до 5:00. В регионах, где линия соприкосновения находится близко, комендантский час начинается раньше. Следует отметить, что только в Закарпатской области вообще не действует комендантский час.

Недавно в КГГА рассказали, будут ли отменять в Киеве на Новый год комендантский час. Оказалось, что он будет действовать даже в новогоднюю ночь.

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