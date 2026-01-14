Свет будут отключать чаще - новые графики для Черкасской области на 15 января

В четверг, 15 января, в течение всего дня в Черкасской области будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии для бытовых пользователей и промышленности. Об этом говорится в сообщении Черкассыоблэнерго.
В облэнерго отметили, что из-за регулярных вражеских обстрелов и последствий предыдущих масштабных ракетно-дроновых ударов в Черкасской области 15 января, по распоряжению НЭК "Укрэнерго", введут графики почасовых отключений электроэнергии.
Отключение света 15 января Черкасская область очередь 1.1
1.1 00:00 - 02:00, 04:00 - 07:00, 10:00 - 14:00, 16:00 - 20:00, 22:00 - 24:00
Отключение света 15 января Черкасская область очередь 1.2
1.2 00:00 - 02:00, 04:00 - 08:00, 11:00 - 14:00, 16:00 - 20:00
Отключение света 15 января Черкасская область очередь 2.1
2.1 03:00 - 06:00, 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00, 21:00 - 23:00
Отключение света 15 января Черкасская область очередь 2.2
2.2 02:00 - 04:00, 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00, 20:00 - 22:00
Отключение света 15 января Черкасская область очередь 3.1
3.1 00:00 - 03:00, 07:00 - 10:00, 12:00 - 16:00, 18:00 - 21:00
Отключение света 15 января Черкасская область очередь 3.2
3.2 00:00 - 02:00, 06:00 - 08:00, 10:00 - 14:00, 16:00 - 19:00, 23:00 - 24:00
Отключение света 15 января Черкасская область очередь 4.1
4.1 01:00 - 04:00, 06:00 - 09:00, 12:00 - 16:00, 18:00 - 22:00
Отключение света 15 января Черкасская область очередь 4.2
4.2 00:00 - 01:00, 05:00 - 08:00, 10:00 - 14:00, 16:00 - 20:00, 22:00 - 24:00
Отключение света 15 января Черкасская область очередь 5.1
5.1 02:00 - 06:00, 09:00 - 12:00, 14:00 - 18:00, 22:00 - 24:00
Отключение света 15 января Черкасская область очередь 5.2
5.2 02:00 - 04:00, 07:00 - 10:00, 12:00 - 16:00, 18:00 - 22:00
Отключение света 15 января Черкасская область очередь 6.1
6.1 04:00 - 06:00, 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00, 20:00 - 24:00
Отключение света 15 января Черкасская область очередь 6.2
6.2 06:00 - 10:00, 12:00 - 16:00, 19:00 - 22:00
Как найти свою группу отключения света
Найти свою группу графиков отключения света в Черкасской области можно по ссылке.
Как узнать графики отключения света по адресу
Найти свой график отключения света в Черкасской области можно по ссылке.
Как узнать графики отключения света по личному счету
Найти свой график отключения света по личному счету в Черкасской области можно по ссылке.
Как узнать свою очередь аварийных отключений
Узнать свою очередь аварийных отключений света в Черкасской области можно по ссылке.
