"Моя нереализованная фантазия": Мисс Украина-Вселенная мечтает о романе с украинской певицей

Читайте больше:
- Что Анна Неплях говорит о своих партнершах
- О ком из украинских звезда мечтает модель
Украинская модель и Мисс Украина Вселенная-2021 Анна Неплях называет себя бисексуальной, и свободно строит отношения с партнерами обоих полов. На недавнем шоу Nabari она рассказала, какие девушки ей нравятся.
Неплях отметила, что ее привлекают молодые и энергичные особы, но главное для нее все же личная харизма. К примеру, ее последний любовный интерес был старше нее на 7 лет. "Я бисексуальная. У меня были отношения с женщинами. Я могу представить себя с женщиной. Для женщины - чем моложе, тем лучше. Хотя последняя моя женщина - ей было 38 лет. У меня было достаточно женщин. Я очень люблю чувственных, прикольных, веселых, живых", - поделилась Анна.
Также модель сделала пикантное признание: она с большим интересом наблюдает за своей близкой подругой - украинской певицей Анной Тринчер, и была бы не против отношений к ней. Увы, артистку интересуют только мужчины.
"Аня Тринчер - это моя нереализованная сексуальная фантазия. У нее очень много сексуальной энергии. Мне нравится, как она удивляется, как радуется простым вещам, как она чувствует. Она очень сексуальна. Она - 10 из 10", - говорит Анна Неплях.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что известный украинский рэпер Миша Правильный мобилизовался в Нацгвардию, и сейчас проходит БЗВП. Артист раскрыл детали добровольной мобилизации.
Также пропавший "Тамбовский волк", комик, бывший сценарист и артист студии Квартал 95 Валерий Жидков, "нашелся" и сделал заявление о новом этапе в его карьере.
Читайте также:
- "Есть свои испытания": Lida Lee рассказала о табу в отношениях с Салемом
- "Бедная ты с Марусей": жена нового министра Обороны Федорова высказалась о его назначении
- Кристина Соловий засветилась с новым бойфрендом: как он выглядит
О персоне: Анна Неплях
Анна Неплях - украинская модель, блогерша. Представляла Украину на конкурсах "Мисс Интерконтиненталь-2017" и "Мисс Вселенная-2021". Участница шоу "Холостяк-10".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред