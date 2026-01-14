"Моя нереализованная фантазия": Мисс Украина-Вселенная мечтает о романе с украинской певицей

Анна Неплях рассказала, какая звезда будоражит ее воображение.

Анна Неплях личная жизнь - модель рассказала, о ком фантазирует / коллаж: Главред, фото: instagram.com/neplyah

Что Анна Неплях говорит о своих партнершах

О ком из украинских звезда мечтает модель

Украинская модель и Мисс Украина Вселенная-2021 Анна Неплях называет себя бисексуальной, и свободно строит отношения с партнерами обоих полов. На недавнем шоу Nabari она рассказала, какие девушки ей нравятся.

Неплях отметила, что ее привлекают молодые и энергичные особы, но главное для нее все же личная харизма. К примеру, ее последний любовный интерес был старше нее на 7 лет. "Я бисексуальная. У меня были отношения с женщинами. Я могу представить себя с женщиной. Для женщины - чем моложе, тем лучше. Хотя последняя моя женщина - ей было 38 лет. У меня было достаточно женщин. Я очень люблю чувственных, прикольных, веселых, живых", - поделилась Анна.

Также модель сделала пикантное признание: она с большим интересом наблюдает за своей близкой подругой - украинской певицей Анной Тринчер, и была бы не против отношений к ней. Увы, артистку интересуют только мужчины.

"Аня Тринчер - это моя нереализованная сексуальная фантазия. У нее очень много сексуальной энергии. Мне нравится, как она удивляется, как радуется простым вещам, как она чувствует. Она очень сексуальна. Она - 10 из 10", - говорит Анна Неплях.

Анна Неплях и Анна Тринчер / фото: instagram.com/neplyah

О персоне: Анна Неплях Анна Неплях - украинская модель, блогерша. Представляла Украину на конкурсах "Мисс Интерконтиненталь-2017" и "Мисс Вселенная-2021". Участница шоу "Холостяк-10".

