Свет будут отключать по-новому - что меняет режим чрезвычайного положения в Украине

После совещания с чиновниками президент Владимир Зеленский объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в энергетике Украины - что это означает

https://glavred.info/ukraine/svet-budut-otklyuchat-po-novomu-chto-menyaet-rezhim-chrezvychaynogo-polozheniya-v-ukraine-10732370.html Ссылка скопирована

Чрезвычайное положение в Украине - как теперь изменятся графики отключений света / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Что говорит закон о чрезвычайном положении в энергетике

Что означает введение чрезвычайной ситуации в энергетике Украины

Какие ограничения предусматривает режим чрезвычайного положения в энергетике

14 января президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина введет чрезвычайное положение в энергетике на фоне массированных российских атак на критическую энергетическую инфраструктуру, что привело к значительным отключениям электроэнергии и отопления по всей стране. Кроме того, ситуация в энергетике значительно ухудшилась из-за ухудшения погодных условий и сильных морозов.

Главред выяснил , что предусматривает чрезвычайное положение в энергетике.

видео дня

Чрезвычайное положение в энергетике – что известно

Президент Владимир Зеленский провел специальное совещание с правительственными чиновниками по ситуации в энергетике Украины и, особенно, Киева, после чего анонсировал введение режима чрезвычайной ситуации в энергетическом секторе.

"Последствия российских ударов и ухудшения погодных условий – тяжелые. Ремонтные бригады, энергетические компании, коммунальные службы, ГСЧС Украины продолжают работать в круглосуточном режиме для восстановления подачи электричества и отопления. Многие вопросы требуют срочного решения. Спасибо всем, кто привлечен и работает на сто процентов эффективно", – указал он .

По итогам совещания с правительственными чиновниками Владимир Зеленский сообщил о создании постоянно действующего штаба для координации ситуации в Киеве.

"В целом в энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации. Руководителем работ по поддержке людей и общин в таких условиях, а также решению практических вопросов назначен первый вице-премьер-министр - министр энергетики Украины (Денис Шмыгаль, - ред.)", - сообщил он.

Также он подчеркнул, что правительство усилит сотрудничество с международными партнерами для получения необходимого оборудования и дополнительной помощи. Кабинет Министров на период такой кризисной ситуации обеспечит максимальное упрощение процедур подключения резервного энергетического оборудования к сетям и будет работать над существенным увеличением импорта электроэнергии в Украину.

Кроме того, президент поручил правительству подготовить изменения в правила комендантского часа с учетом чрезвычайно холодных погодных условий.

"У людей должно быть максимум возможностей пользоваться пунктами поддержки, а у бизнеса – возможностей планировать работу с учетом ситуации в энергосистеме. В Киеве должно быть увеличено количество Пунктов Несокрушимости и проведена проверка имеющихся. Ожидаем предложений от Министерства образования и науки и от местных властей относительно форматов учебного процесса на время чрезвычайной ситуации", – резюмирует он.

Почему Киеву уделяется особое внимание

Киев оказался значительно менее готовым к массированным российским атакам на энергетическую инфраструктуру, чем Харьков. Об этом во время выступления в Верховной Раде заявил первый вицепремьер — министр энергетики Денис Шмыгаль.

Он отметил, что Харьков заранее подготовился к возможным российским ударам. По словам Шмыгаля, и областные, и городские власти приняли необходимые меры, в частности развернули мобильные котельные и создали систему распределенной генерации. Зато уровень подготовки столицы к таким угрозам был значительно ниже.

"Я скажу — не подготовлен совсем. Поэтому сейчас придется принимать кризисные меры. Мы к этому готовы", — заверил Шмыгаль.

В то же время, как сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, состояние энергетической системы в Киеве остается очень сложным.

"Ситуация в Киеве очень сложная. Подобного масштаба - впервые за 4 года полномасштабной войны. Обсуждаем самые острые моменты и наше дальнейшее реагирование для стабилизации ситуации, помощи жителям. Конкретные задачи и их выполнение каждой службой, каждым департаментом", - отметил он.

Кличко / Фото: УНИАН

Кличко уточнил, что сейчас без теплоснабжения остаются около 400 многоквартирных домов из примерно шести тысяч, которые остались без отопления после российской атаки 9 января. Части из них тепло планируют вернуть уже к концу сегодняшнего дня.

Мэр также подчеркнул, что коммунальные службы работают в круглосуточном режиме, устраняя последствия вражеских ударов, чтобы как можно быстрее восстановить предоставление основных услуг. При этом ситуация с теплоснабжением на правом берегу города постепенно стабилизируется, тогда как на левом берегу она остается более сложной.

Что говорит закон о чрезвычайном положении в энергетике

Согласно закону, решение о введении чрезвычайного положения в энергетике Украины принимает Кабинет Министров.

"Чрезвычайная ситуация в объединенной энергетической системе Украины — ситуация, при которой возникает угроза нарушения режима работы объединенной энергетической системы Украины или ее отдельных частей", — говорится в законе Украины "Об электроэнергетике".

Основаниями для введения режима чрезвычайной ситуации в энергетике могут стать: дефицит электроэнергии или мощности, падение частоты ниже допустимых показателей, нарушение режимов перетоков и перегрузка элементов сети, а также снижение напряжения в контрольных точках энергосистемы до аварийного уровня.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Кроме того, по закону, Государственная инспекция энергетического надзора Украины наделена полномочиями приостанавливать работу электрических и тепловых установок, а также сетей, если их техническое состояние является неудовлетворительным. Такие решения принимаются в случаях, когда существует угроза жизни или здоровью работников и населения или есть риск возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного или природного происхождения.

В случае введения чрезвычайного положения предприятия и организации электроэнергетической отрасли, работающие на соответствующих территориях, обязаны выполнять распоряжения органов, ответственных за меры чрезвычайного положения, по обеспечению потребителей энергоресурсами, независимо от условий действующих договоров.

Что означает введение чрезвычайной ситуации в энергетике Украины

Введение президентом чрезвычайного положения в украинской энергетике является способом бюрократического реагирования на экстремальную ситуацию. Об этом в эксклюзивном комментарии Главреду заявил президент Центра глобалистики "Стратегия XXI", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар

"Решение президента о введении режима чрезвычайной ситуации – это компенсаторная реакция. У нас много внимания уделялось различной "миротворческой дипломатии" вместо того, чтобы системно работать над обороной страны и заниматься вопросом защиты критической инфраструктуры – не только энергетической, но и логистики, в частности, железнодорожной инфраструктуры. С точки зрения бюрократической реакции, это сделано правильно, но не более того. Все, что должна делать власть, – убрать лишние бюрократические барьеры и помогать. Надеюсь, что она это и будет делать", – подчеркнул он.

Как может измениться ситуация с электричеством – какую тактику применяет Россия

Отвечая на вопрос о регионах с худшей ситуацией с электроснабжением, Гончар пояснил, что несколько недель назад масштабные отключения были в Одессе, затем – в Днепре и Запорожье, еще раньше – в Чернигове и Харькове. В то же время он подчеркнул, что в ближайшее время наиболее сложная ситуация может возникнуть в любом уголке Украины.

"Россия проводит системные действия, используя фактор низких температур, чтобы нанести Украине максимальный ущерб", — указал он.

Откуда и каким оружием Россия бьет по Украине / Инфографика: Главред

Какие ограничения предусматривает режим чрезвычайного положения в энергетике

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что введение чрезвычайного положения уже не способно исправить ситуацию. По его словам, Украина вступает в самую сложную энергетическую зиму не из-за недостатка решений, а из-за отсутствия ответственного управления. В таких условиях даже чрезвычайное положение в энергетике не изменит сути проблем, ведь оно будет означать не системные шаги, а дальнейшее ручное управление.

"ЧС (чрезвычайная ситуацыя, - ред.) не лечит болезнь — оно только фиксирует паралич системы. Чрезвычайное положение — это когда вся система работает в режиме экстренного ручного управления", - подчеркнул он в посте в Facebook.

Он обратил внимание, что разница в продолжительности отключений электроэнергии в прифронтовых городах, в частности когда в Сумах свет исчезает на 16–18 часов, а в Харькове — нет, свидетельствует не о дефиците, а о выборочных решениях. По его мнению, это пример ручного управления.

Попенко также подчеркнул, что статус критической инфраструктуры используется не по назначению. По его словам, перечни таких объектов формируются не по техническим критериям, а решениями областных военных администраций.

"Это и есть истинный смысл "ручного управления"... ЧС сегодня — это лишь попытка дотянуть до весны. Власть сейчас пытается не спасти энергетику, а как-то протащить до марта: когда станет теплее, когда появится солнечная генерация, когда снизится потребление. Это не стратегия", — указал он.

Попенко отметил, что нынешние проблемы в энергетике накапливались годами, а введение чрезвычайного положения сейчас выглядит попыткой скрыть фактический развал системы. По его мнению, такой режим следовало вводить еще год назад. Тогда это дало бы возможность ликвидировать псевдорыночные механизмы, централизовать ресурсы, перекрыть сомнительные схемы и жестко определить приоритеты для потребителей.

"Сегодня же это выглядит так, будто пытаются лечить реанимацией хроническую гангрену. Как говорится: поздно пить "Боржоми", когда почка уже отвалилась. Чрезвычайное положение без очистки управления — это не спасение. Это лишь узаконенный хаос", — резюмирует он.

Вам также может быть интересно:

О личности: Михаил Гончар Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) — украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.

В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией. С 2007 года работает в неправительственном секторе — сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и др. С 2016 года — член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред