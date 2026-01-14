Шмыгаль стал новым главой Минэнерго и сделал важное заявление

Харьков оказался значительно лучше подготовленным к возможным перебоям со светом после ударов РФ, чем Киев, заявил министр.

Сегодня, 14 января, Верховная Рада Украины со второй попытки назначила Дениса Шмыгаля первым вице-премьер министром – министром энергетики Украины. За соответствующее решение проголосовали 248 депутатов, после провала первого голосования.

Представление в парламенте лично представляла премьер-министр Юлия Свириденко, которая публично заявляла, что уже поручала Шмыгалю подготовку решений и видит в нем ключевую фигуру для стабилизации отрасли.

Что заявил Шмыгаль в Раде

По словам министра, областная и городская власть Харькова заранее подготовили город к возможным проблемам с энергоснабжением.

В частности, были развернуты мобильные котельные и создана распределенная система генерации.

"Харьков готовился. И областная, и местная власть подготовили город. Есть мобильные котельные, есть соответствующая генерация распределенная. Киев, к сожалению, был подготовлен гораздо слабее. Я даже скажу, что не подготовлен совсем. Поэтому сейчас придется принимать кризисные меры", - заявил Шмыгаль.

Ситуация в энергетике Украины

"Если не будет массированных атак – хочу это еще раз подчеркнуть, – то у нас с четверга, с вечера, будет улучшение графиков. Я боюсь такие вещи говорить в целом и говорить детали, какая подстанция будет восстановлена, но я говорю, что это будет четверг", – отметила премьер-министр Юлия Свириденко с трибун Верховной Рады 14 января.

Кадровые изменения в Кабмине - что важно знать

Напомним, 3 января президент предложил Денису Шмыгалю занять должность первого вицепремьер-министра и министра энергетики. По словам Зеленского, ключевой задачей Шмыгаля должно стать системное и быстрое восстановление энергетической отрасли после массированных российских ударов. Президент также выразил надежду на поддержку этого решения со стороны парламента.

Кроме того, 2 января Зеленский предложил Михаилу Федорову возглавить Министерство обороны Украины. В вечернем обращении президент пояснил, что кадровые изменения в оборонном ведомстве имеют целью повысить эффективность его работы, в частности в развитии дронных технологий и дальнейшей цифровизации государственных процессов.

Как сообщал Главред, 9 января министр обороны Денис Шмыгаль и первый вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров подали заявления об отставке.

О персоне: Денис Шмыгаль Денис Шмыгаль - украинский государственный деятель, инженер-экономист, министр энергетики с 14 января 2026 года. Министр обороны Украины с 17 июля 2025 года по 13 января 2026. Премьер-министр Украины с 4 марта 2020 года по 16 июля 2025 года. Кандидат экономических наук (2003). Рекордсмен по продолжительности пребывания в должности среди всех глав правительства независимой Украины (более 4 лет), пишет Википедия. Рекордсмен по продолжительности пребывания в должности среди всех глав правительства независимой Украины (более 5 лет). В 2021 году 46-летний Денис Шмыгаль вошел в список 100 самых влиятельных украинцев по версии еженедельника "Фокус". Премьер-министру отдали 7-ю строчку рейтинга. Успех Шмыгаля объясняют поддержкой Владимира Зеленского и инициатив президентского офиса.

