Рада поддержала назначение Михаила Федорова министром обороны Украины

Не все депутаты поддержали назначение Федорова на новую должность.

Главное:

ВРУ рассмотрела назначение Михаила Федорова на новую должность

Депутаты поддержали назначение нового министра обороны Украины

Воздержались от голосования 8 депутатов

14 января в Верховной Раде во время пленарного заседания поддержали назначение Михаила Федорова на должность Министра обороны Украины. Об этом стало известно из прямой трансляции на телеканале "Рада".

За назначение нового министра обороны проголосовали 277 депутатов, 8 воздержались, а 26 не голосовали вообще. Таким образом, Федоров стал четвертым главой Минобороны Украины за время полномасштабной войны.

Результаты голосования за назначение Федорова министром обороны / фото: t.me/yzheleznyak

Федоров озвучил главные направления работы в должности главы Минобороны

Михаил Федоров накануне голосования депутатов выступил в Верховной Раде с речью, в которой наметил свое видение трансформации системы обороны Украины.

В частности, по его словам, приоритетными направлениями работы Минобороны будут: армейская система управления, масштабирование дронов и ИИ, подготовка военных и реформа ТЦК, антикоррупция и аудит Минобороны, оборонная промышленность и международные партнеры.

Что известно о новых подходах к организации работы Минобороны

Главред писал, что президент Владимир Зеленский и Михаил Федоров уже обсуждали, что главным принципом работы Минобороны в будущем будет технологичность.

Россия в этой войне имеет одно значительное преимущество, а именно возможность давить масштабом ударов, масштабом штурмов на Украину. Поэтому Украина должна отвечать более активным применением технологий, более быстрым развитием новых видов оружия, новой тактикой.

Назначение Федорова на новую должность - последние новости

Напомним, Главред писал, что в начале января президент Украины Владимир Зеленский предложил Михаилу Федорову стать новым министром обороны Украины.

Во время пленарного заседания Верховной Рады Украины 13 января народные депутаты поддержали решение об увольнении Михаила Федорова с должности министра цифровой трансформации.

В то же время нардепы провалили голосование по рассмотрению кандидатуры Михаила Федорова на должность министра обороны Украины. "За" проголосовали 206 нардепов из 226 необходимых. Против проголосовали два нардепа, 26 воздержались, а 60 не голосовали.

