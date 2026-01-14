Школы переведут на дистанционное обучение: Зеленский сделал важное заявление

Что важно знать:
- В Украине введут чрезвычайное положение
- Как будут работать школы
- Какая ситуация в энергетике
В Украине могут ввести чрезвычайное положение в энергетике. В связи с этим Министерство образования и местные власти должны будут подготовить предложения по образовательному процессу на время чрезвычайной ситуации, сообщил президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.
"Ожидаем предложений от Министерства образования и науки и местных властей относительно форматов учебного процесса на время чрезвычайной ситуации", - сказал глава украинского государства.видео дня
Такое заявление он сделал во время совещания по чрезвычайным обстоятельствам в энергетической системе Украины, на котором отдельное внимание уделили Киеву.
Таким образом, школьники могут перейти на дистанционное обучение на время чрезвычайного положения в энергетике. Решение будет принято после предложение Минобразования и местных властей по образовательному процессу.
Чрезвычайная ситуация в энергетике - что надо знать
14 января Владимир Зеленский сообщил, что по итогам совещания в энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации. По его словам, последствия российских ударов и ухудшение погодных условий привели к тяжелой ситуации.
В Киеве по состоянию на 14 января действуют экстренные отключения света. У некоторых домов электроснабжение отсутствует по несколько дней подряд.
Мэр Киева Кличко заявил о "очень сложной" ситуации в Киеве.
Читайте также:
- Как понять, что батареи замерзают: эксперты назвали четыре признака
- Ситуация со светом на Правом берегу Киева ухудшилась: в ДТЭК сделали заявление
- Транспорт стоит, сотни домов без тепла: в Киеве критический дефицит электроэнергии
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред