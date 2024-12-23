Кабмин предлагает усилить ответственность за нарушение комендантского часа

Главное:
- Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение комендантского часа
- За это предлагается установить административную ответственность
Кабинет Министров Украины внес в Верховную Раду законопроект, которым предусмотрена административная ответственность за нарушение гражданами комендантского часа. Об этом сообщает представитель правительства в парламенте Украины Тарас Мельничук.
Законопроектом, который зарегистрирован в ВР под номером 12354, предусмотрено дополнить Кодекс Украины об административных правонарушениях новой статьей 210-2. Чиновники предлагают установить административную ответственность за нарушение требований особого правового режима - военного положения, которое вводится в Украине или в отдельных её местностях.
В частности, предлагается установить ответственность за нарушение въезда (входа), пребывания в населенных пунктах, из которых проводится всеобщая обязательная эвакуация, при отсутствии специально выданных пропусков или удостоверений, а также за нарушение гражданами комендантского часа (запрета пребывания в определенный период суток на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений).
Также предусмотрены изменения в статью 262 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которыми предлагается предоставить право полиции проводить административное задержание в отношении нарушителей.
Комендантский час в Украине - последние новости
Напомним, как сообщал Главред, в Украине хотят начать штрафовать за нарушение комендантского часа. Ожидается, что в случае нарушения комендантского часа будет предусматриваться наказание в виде штрафа в размере 50-100 необлагаемых минимумов доходов граждан - 850-1700 гривен.
Также известно, что киевские власти на Новый год не планируют отменять комендантский час в городе. Не будут сокращать и его продолжительность.
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Что известно о Кабинете Министров Украины?
Кабинет Министров Украины - Кабинет Министров в Украине, коллегиальный, высший орган исполнительной власти Украины. Кабинет Министров Украины ответственный перед Президентом Украины и Верховной Радой Украины, подконтрольный и подотчетный Верховной Раде Украины в пределах, предусмотренных Конституцией Украины, пишет Википедия.
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