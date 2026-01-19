Есть ли угроза коллапса: эксперт о сценарии полного отключения отопления в Киеве

Важное из заявлений Харченко:
- Полностью защитить теплоэлектроцентрали физически практически невозможно
- Вариант, при котором Киев полностью останется без отопления, малореален
Масштабы удара, который Киев пережил в ночь на 9 января, были беспрецедентными, однако скорость и эффективность восстановления теплоснабжения оказались на чрезвычайно высоком уровне.
Даже государства Евросоюза вряд ли смогли бы справиться с подобным вызовом столь оперативно, заявил Центра энергетических исследований Александр Харченко в комментарии изданию Liga.Net.
Он пояснил, что ключевую роль сыграла предварительная подготовка. "Киевтеплоэнерго" заранее прорабатывало сценарии чрезвычайных ситуаций: проводились инструктажи для ответственных лиц, отрабатывались действия в случае аварий. Когда были выведены из строя крупнейшие теплоисточники, специалисты оперативно сбросили воду в тех участках, где подача тепла была невозможна, и переключились на альтернативные мощности.
В столице функционирует около 180 автономных котельных, расположенных в разных районах, что позволило перераспределить нагрузку. Параллельно велись восстановительные работы. В отдельных случаях пришлось временно отключать горячую воду и снижать температуру теплоносителя, чтобы обеспечить максимальное количество домов хотя бы минимальным обогревом. В итоге, как отметил Харченко, сама отопительная система выстояла. По его убеждению, подобного результата не смогла бы достичь ни одна европейская страна.
Харченко подчеркнул, что Киев сделал в этом направлении больше, чем многие другие регионы страны. Он отметил масштаб закупок и установки газопоршневых установок и наличие большого количества резервных генераторов. С учетом того, что именно столица является одной из главных целей ударов и по ней приходится наибольшая их концентрация, полностью защитить теплоэлектроцентрали физически практически невозможно.
При этом эксперт выразил уверенность, что вариант, при котором Киев полностью останется без отопления, малореален. По его оценке, даже в случае самых тяжелых атак тепло будет сохраняться как минимум у 60–70% города. Возможны временные перебои в отдельных районах, связанные со сливом и повторным заполнением системы, однако это рабочие технические процессы, а не признак полного коллапса.
Отключения в Украине: данные Кабмина
Министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что на данный момент наиболее сложная ситуация с подачей электроэнергии складывается в Киеве и Киевской области, а также в Одесском, Днепропетровском и Харьковском регионах, в том числе во всех населённых пунктах, расположенных рядом с линией боевых действий.
Ранее сообщалось о том, что в Киеве продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения в жилых домах. Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба, еще десятки домов остаются без тепла с 9 января после массированной атаки РФ на Киев.
Как ранее писал Главред, после ночных атак противника на объекты энергетической инфраструктуры без электроснабжения остались потребители в Житомирской и Харьковской областях.
Напомним, что по словам директора Центра исследования энергетики Александра Харченко, энергетическая ситуация в столице сейчас является беспрецедентно сложной и ранее с подобными вызовами Киев не сталкивался.
О персоне: Александр Харченко
Директор Центра исследований энергетики. Эксперт по вопросам энергетики. Публикует анализы и прогнозы развития ситуации в энергетической сфере в ряде ведущих СМИ Украины.
