Есть ли угроза коллапса: эксперт о сценарии полного отключения отопления в Киеве

С учетом того, что именно столица является одной из главных целей ударов, по ней приходится наибольшая их концентрация.

Важное из заявлений Харченко:

Полностью защитить теплоэлектроцентрали физически практически невозможно

Вариант, при котором Киев полностью останется без отопления, малореален

Масштабы удара, который Киев пережил в ночь на 9 января, были беспрецедентными, однако скорость и эффективность восстановления теплоснабжения оказались на чрезвычайно высоком уровне.

Даже государства Евросоюза вряд ли смогли бы справиться с подобным вызовом столь оперативно, заявил Центра энергетических исследований Александр Харченко в комментарии изданию Liga.Net.

Он пояснил, что ключевую роль сыграла предварительная подготовка. "Киевтеплоэнерго" заранее прорабатывало сценарии чрезвычайных ситуаций: проводились инструктажи для ответственных лиц, отрабатывались действия в случае аварий. Когда были выведены из строя крупнейшие теплоисточники, специалисты оперативно сбросили воду в тех участках, где подача тепла была невозможна, и переключились на альтернативные мощности.

В столице функционирует около 180 автономных котельных, расположенных в разных районах, что позволило перераспределить нагрузку. Параллельно велись восстановительные работы. В отдельных случаях пришлось временно отключать горячую воду и снижать температуру теплоносителя, чтобы обеспечить максимальное количество домов хотя бы минимальным обогревом. В итоге, как отметил Харченко, сама отопительная система выстояла. По его убеждению, подобного результата не смогла бы достичь ни одна европейская страна.

Харченко подчеркнул, что Киев сделал в этом направлении больше, чем многие другие регионы страны. Он отметил масштаб закупок и установки газопоршневых установок и наличие большого количества резервных генераторов. С учетом того, что именно столица является одной из главных целей ударов и по ней приходится наибольшая их концентрация, полностью защитить теплоэлектроцентрали физически практически невозможно.

При этом эксперт выразил уверенность, что вариант, при котором Киев полностью останется без отопления, малореален. По его оценке, даже в случае самых тяжелых атак тепло будет сохраняться как минимум у 60–70% города. Возможны временные перебои в отдельных районах, связанные со сливом и повторным заполнением системы, однако это рабочие технические процессы, а не признак полного коллапса.

Отключения в Украине: данные Кабмина

Министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что на данный момент наиболее сложная ситуация с подачей электроэнергии складывается в Киеве и Киевской области, а также в Одесском, Днепропетровском и Харьковском регионах, в том числе во всех населённых пунктах, расположенных рядом с линией боевых действий.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения в жилых домах. Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба, еще десятки домов остаются без тепла с 9 января после массированной атаки РФ на Киев.

Как ранее писал Главред, после ночных атак противника на объекты энергетической инфраструктуры без электроснабжения остались потребители в Житомирской и Харьковской областях.

Напомним, что по словам директора Центра исследования энергетики Александра Харченко, энергетическая ситуация в столице сейчас является беспрецедентно сложной и ранее с подобными вызовами Киев не сталкивался.

О персоне: Александр Харченко Директор Центра исследований энергетики. Эксперт по вопросам энергетики. Публикует анализы и прогнозы развития ситуации в энергетической сфере в ряде ведущих СМИ Украины.

