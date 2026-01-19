РФ собралась обстрелять подстанции АЭС: 'Флеш' предупредил о риске катастрофы

В подготовке атак по украинской энергетике России помогает Китай.

РФ при поддержке Китая планирует атаку на узлы АЭС / Коллаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, ua.depositphotos.com, Главред

РФ готовит удары по подстанциям, питающим украинские АЭС

АЭС сейчас фактически единственный источник электроэнергии в Украине

Промах ракеты может привести к катастрофе, подобной Чернобылю

РФ готовит удары по подстанциям, обеспечивающим работу украинских АЭС. Промах "Кинжала" или "Искандера" по подстанции может привести к попаданию непосредственно в энергоблок. Об этом заявил украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов.

"АЭС сейчас фактически остались единственными источниками генерации электроэнергии в стране, и если противник хочет добиться полного блэкаута, ему нужно будет атаковать эти объекты", - подчеркнул эксперт.

Бескрестнов пояснил, что возле каждой АЭС расположены подстанции и коммутационные поля, которые "выводят" энергию в сеть. Они находятся на расстоянии от 300 метров до километра от реакторов.

"Флеш" подчеркнул низкую точность российских ракет. По его словам, промах ракеты "Кинжал" или "Искандер" по подстанции может привести к попаданию непосредственно в энергоблок.

"Я очень надеюсь на то, что у россиян хватит ума не пытаться атаковать атомные электростанции, потому что промах "Искандера" или "Кинжала" может превратиться во второй Чернобыль. Фактически все наши АЭС находятся вблизи либо Беларуси, либо оккупированной территории РФ, и возможная трагедия коснется всех", - предупредил Бескрестов.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Какова цель атак на подстанции АЭС

Мониторинговый канал "Николаевский Ваньок" добавляет, что информация об интересе врага к объектам АЭС не является новой, поскольку она фиксировалась в течение всего 2024 и 2025 годов. По его данным, РФ в подготовке этих ударов помогает Китай.

По данным канала, Россию не устраивают графики отключений по 10-20 часов, ведь целью врага является полное отсутствие света неделями и месяцами. В то же время ситуация с фортификационными сооружениями вокруг объектов остается сложной.

Хотя половина зимы уже прошла, энергетики и военные призывают не расслабляться. Точное время или перечень объектов для атаки не разглашается из соображений безопасности, однако подготовка россиян к ударам по узлам распределения АЭС является реальным сценарием.

"Никто вам точно не скажет, что они (россияне - ред.) будут делать ни за день, ни за неделю перед самым обстрелом... В любом случае нужно готовиться к худшему, но надеяться на лучшее", - призвали в канале "Николаевский Ваньок".

Удары по подстанциям АЭС - что известно

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия проводила разведку для возможных ударов по атомным электростанциям. По его словам, это свидетельствует о том, что Москва не заинтересована в дипломатии и сосредоточена на ракетных атаках, блэкаутах и ущербе критической инфраструктуре.

Ранее в ГУР МО сообщали, что Россия может атаковать стратегические энергоподстанции Украины. Речь идет о подстанциях передачи электроэнергии, которые обеспечивают работу украинских АЭС.

Как сообщал Главред, утром 19 января РФ подняла в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95. Они осуществили передислокацию с Дальнего Востока на аэродром Энгельс/Оленя. Существует угроза массированного удара в течение 48 часов.

О персоне: Бескрестов Сергей "Флеш" Бескрестов Сергей Александрович с позывным "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также учился в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем ОО "Центр радиотехнологий". С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области с 3-м полком сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи севера Киевской области вместе с 136 батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. Сейчас он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

