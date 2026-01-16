Украина срочно созывает энергетический 'Рамштайн' из-за обстрелов РФ: детали

Украина рассчитывает получить от союзников дополнительные взносы и конкретные обязательства.

Украина срочно созывает энергетический "Рамштайн" / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/andrij.sybiha, УНИАН

Украина созывает энергетический "Рамштайн" для дополнительной международной помощи

Норвегия уже предоставила пакет поддержки на 200 миллионов долларов

Ожидаются новые двусторонние пакеты поддержки для улучшения энергетической ситуации

Из-за сложной ситуации в энергетике, вызванной российскими обстрелами, Украина привлекает дополнительную поддержку международных партнеров.

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил о созыве координационной встречи партнеров для получения оборудования и финансирования.

"По поручению премьер-министра Юлии Свириденко совместно с Министерством энергетики созываем энергетический "Рамштайн", на котором рассчитываем получить от союзников дополнительные взносы и конкретные обязательства", - говорится в сообщении.

По его словам, на этой неделе Украина уже получила помощь от Норвегии на 200 миллионов долларов. Средства пойдут на закупку газа и оборудования. Кроме того, в ближайшее время ожидаются новые пакеты поддержки от других стран, в частности для усиления противовоздушной обороны.

Сибига также сообщил, что Украина сотрудничает с Европейским энергетическим сообществом по наполнению Фонда поддержки энергетики.

Отдельно он отметил помощь Италии, которая уже начала поставлять промышленные бойлеры мощностью от 550 до 3000 кВт на сумму 1,85 млн евро. Это оборудование должно обеспечить наиболее пострадавшие общины.

Сибига подчеркнул, что Украина использует все международные механизмы - от Механизма гражданской защиты ЕС до Энергетической хартии.

Сибига поблагодарил украинских энергетиков за самоотверженный труд, назвав их героями, которые делают невозможное. Он подчеркнул, что Россия не сможет сломить дух украинцев холодом и террором.

Как цель атак РФ на энергетику - мнение эксперта

Энергосистема Украины продолжает функционировать в условиях военного положения, а введенные отключения остаются вынужденной мерой для сохранения ее стабильности.

По словам Геннадия Рябцева, главного научного сотрудника Национального института стратегических исследований, российские войска намеренно атакуют ключевые подстанции и высоковольтные линии, пытаясь нарушить работу Объединенной энергосистемы и изолировать отдельные регионы, среди которых Черниговская, Одесская и Донецкая области.

"Такие удары существенно затрудняют перераспределение электроэнергии между регионами и повышают техногенные риски для населения", - отметил Рябцев, подчеркнув, что действия агрессора прямо влияют на стабильность энергоснабжения и безопасность граждан.

Ситуация в энергетике - последние новости

Как сообщал Главред, Владимир Зеленский сообщил, что Украина введет чрезвычайное положение в энергетике на фоне массированных российских атак на критическую энергетическую инфраструктуру, что привело к значительным отключениям электроэнергии и отопления по всей стране.

Кроме того, в районах, которые попадут под атаку страны-агрессора России, после каждого удара будут вводиться графики аварийных отключений. Они продлятся ориентировочно около недели. Об этом заявил главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований, энергетический эксперт Геннадий Рябцев.

Также директор Центра исследования энергетики Александр Харченко заявил, что ситуация с энергоснабжением в Киеве сейчас критическая. После массированных ударов по ТЭС и морозов электричества хватает только на треть города.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

