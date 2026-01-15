РФ разрушила крупный энергообъект: под атакой инфраструктура сразу двух городов

РФ нанесла новые удары по Украине, разрушив крупный энергообъект в Харькове и атаковав инфраструктуру Кривого Рога.

https://glavred.info/ukraine/rf-razrushila-krupnyy-energoobekt-pod-atakoy-infrastruktura-srazu-dvuh-gorodov-10732619.html Ссылка скопирована

РФ разрушила крупный энергообъект: под ударами инфраструктура сразу двух городов / Коллаж Главред, фото: полиция, EPA

Кратко:

Враг уничтожил крупный объект энергетики в Харькове

Кривой Рог подвергся массированной атаке по критической инфраструктуре

Масштабы разрушений и последствия выясняются

Армия страны-агрессора России нанесла удар по Харькову. В результате вражеского обстрела был разрушен крупный объект критической энергетической инфраструктуры.

Отмечается, что делается все для минимизации последствий российских обстрелов и удержания управляемости ситуации. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов 15 января.

видео дня

"Враг разрушил крупный объект критической энергетической инфраструктуры. Штаб по преодолению последствий чрезвычайных ситуаций работает в режиме 24/7, на месте - аварийные службы и профильные специалисты. Мы делаем все возможное, чтобы минимизировать последствия вражеских ударов и удержать ситуацию под контролем", - говорится в сообщении.

По словам начальника Харьковской ОГА Олега Синегубова, все профильные службы переведены в усиленный режим работы после очередной атаки врага по энергетике. Масштабы разрушений и последствия ударов сейчас выясняются.

Отмечается, что в Харькове и области действуют плановые отключения света.

"Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию. Обязательно реагируйте на сигналы воздушной тревоги. Угроза вражеских ударов сохраняется постоянно", - говорится в сообщении.

Атака по Кривому Рогу

Кроме того, оккупанты массированно атакуют шахедами Кривой Рог. Глава Совета обороны города Александр Вилкул сообщает об атаке на объект инфраструктуры.

"Кривой Рог. Снова массовая атака шахедами. Снова атакуют объект инфраструктуры", - говорится в сообщении.

РФ изменила тактику ударов по Украине - мнение эксперта

Военный эксперт, экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак считает, что до конца марта РФ рассчитывает "выбивать" инфраструктуру Украины.

"Она видит, насколько мы уязвимы, и изменила тактику обстрелов", - сказал он в интервью Главреду.

Эксперт говорит, что раньше россияне били по многим областям Украины, то сейчас они "берутся" за одну область и пытаются за одну ночь вынести там максимальное количество объектов.

"До конца марта, пока стоят холода, Россия не лишит себя возможности уничтожить нашу энергетическую инфраструктуру. А вот после марта уже можно будет о чем-то говорить", - считает Ступак.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, утром 15 января во Львове прогремели взрывы. Вражеский беспилотник упал на детскую площадку возле памятника Степану Бандере, сообщил городской голова Андрей Садовый.

Кроме того, утром 15 января в Киеве объявили воздушную тревогу из-за вражеской атаки дронов. В столице была слышна работа сил ПВО. В Соломенском районе в результате вражеской атаки зафиксировано падение обломков на жилой дом.

Напомним, в России заявляют, что в случае приближения поражения в войне против Украины Москва может прибегнуть к применению ядерного оружия против союзников Киева в Европе, о чем сказал Сергей Караганов, председатель президиума организации "Совет по вопросам внешней и оборонной политики" РФ.

Откуда запускают ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Читайте также:

О персоне: Игорь Терехов Терехов Игорь Александрович - украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Городской голова Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года до 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года - председателем фракции партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред