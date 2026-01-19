Дома разрушены: Россия нанесла удар КАБами по Харькову, есть жертвы

О чем идет речь в материале:
Российские оккупационные войска днем, 19 января, нанесли удары управляемыми авиабомбами по Харькову. В результате атаки есть погибшие и раненые. Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Городской голова Игорь Терехов сообщил о трех вражеских ударах управляемыми авиабомбами по Харькову. Все попадания зафиксированы в Слободском районе города.
"В результате удара вражеских КАБ по частному сектору Слободского района есть погибшие и раненые, разрушены частные дома", - отметил он.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил, что по предварительным данным в результате атаки пострадал один человек, которому в настоящее время оказывают необходимую медицинскую помощь.
Впоследствии он добавил, что в результате удара КАБ по Слободскому району погибла одна женщина, еще один человек получил ранения.
"По уточненной информации, погибла 65-летняя женщина", - отметил Синегубов.
Впоследствии Синегубов уточнил, что число раненых увеличилось до четырех человек. Все пострадавшие получают квалифицированную медицинскую помощь. В то же время в Слободском районе в результате удара управляемой авиабомбой был уничтожен частный дом.
По состоянию на 16:15 Терехов добавил, что в результате российской террористической атаки одна женщина погибла, еще один человек - предварительно - считается пропавшим без вести.
В то же время количество пострадавших возросло до восьми.
Утром 19 января, примерно в 10 часов, в Харькове прогремела серия взрывов. Российские войска нанесли несколько ударов по Слободскому району города. Обстоятельства и последствия атаки уточняются, сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.
