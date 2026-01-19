Дома разрушены: Россия нанесла удар КАБами по Харькову, есть жертвы

Российская армия днем нанесла удар управляемыми авиабомбами по Слободскому району Харькова, отметили в ОВА.

Россия нанесла удар КАБами по Харькову - что известно / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Минобороны РФ, ГСЧС Украины

Россияне атаковали Харьков тремя авиабомбами

Взрывы прогремели в пределах Слободского района

В результате атаки известно о раненых, один человек погиб

Российские оккупационные войска днем, 19 января, нанесли удары управляемыми авиабомбами по Харькову. В результате атаки есть погибшие и раненые. Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Городской голова Игорь Терехов сообщил о трех вражеских ударах управляемыми авиабомбами по Харькову. Все попадания зафиксированы в Слободском районе города.

"В результате удара вражеских КАБ по частному сектору Слободского района есть погибшие и раненые, разрушены частные дома", - отметил он.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил, что по предварительным данным в результате атаки пострадал один человек, которому в настоящее время оказывают необходимую медицинскую помощь.

Впоследствии он добавил, что в результате удара КАБ по Слободскому району погибла одна женщина, еще один человек получил ранения.

"По уточненной информации, погибла 65-летняя женщина", - отметил Синегубов.

Впоследствии Синегубов уточнил, что число раненых увеличилось до четырех человек. Все пострадавшие получают квалифицированную медицинскую помощь. В то же время в Слободском районе в результате удара управляемой авиабомбой был уничтожен частный дом.

По состоянию на 16:15 Терехов добавил, что в результате российской террористической атаки одна женщина погибла, еще один человек - предварительно - считается пропавшим без вести.

В то же время количество пострадавших возросло до восьми.

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия готовит очередную ракетную атаку на территорию Украины. Оккупационные войска подняли в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95, что может свидетельствовать о подготовке к новому удару.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна будет пересматривать подходы к противодействию российским атакам с использованием ударных беспилотников типа "Шахед".

Утром 19 января, примерно в 10 часов, в Харькове прогремела серия взрывов. Российские войска нанесли несколько ударов по Слободскому району города. Обстоятельства и последствия атаки уточняются, сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

О персоне: Игорь Терехов Терехов Игорь Александрович – украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Городской голова Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года до 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года - председателем фракции партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", пишет Википедия.

