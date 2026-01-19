В Харькове раздаются мощные взрывы: город под обстрелом баллистики, есть прилеты

Армия страны-агрессора России продолжает обстрел города.

В Харькове прогремели взрывы

Главное:

Войска армии РФ нанесли удары баллистикой по Харькову

Враг атаковал Слободской район города

Подробная информация в настоящее время выясняется

Утром 19 января, около 10 утра в Харькове прогремела серия взрывов. Россияне нанесли серию ударов по Слободскому району города.

Детали российской атаки уточняются. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

По состоянию на 10:14 россияне продолжают атаковать Харьков. Сообщается о повторных ударах по городу.

"Зафиксирован вражеский удар по Слободскому району города. Детали уточняем. Враг продолжает обстрел города - еще зафиксированы прилеты", - говорится в сообщении.

Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.

Впоследствии Игорь Терехов добавил, что враг атаковал объект критической инфраструктуры 4 ракетами, нанеся значительные повреждения.

Также в Новобаварском районе зафиксировано падение обломков вражеского БПЛА. Обошлось без пострадавших.

Как сообщал Главред, в ночь на 19 января российская оккупационная армия атаковала Украину дронами. Была объявлена воздушная тревога. БПЛА зафиксировали в Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях. О последствиях ночной атаки сообщили местные власти.

Как сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров, три человека ранены в результате вражеских атак на Запорожье и Вольнянск.

Поздно вечером 18 января российские войска нанесли удар "Шахедами" по Днепру. В городе прогремели мощные взрывы.

Кроме того, в ночь на 19 января в Одессе прогремели взрывы. В результате атаки повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры, выбиты окна коммерческих помещений и автосалона.

О персоне: Игорь Терехов Терехов Игорь Александрович - украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Городской голова Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года по 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года - председателем фракции партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", пишет Википедия.

