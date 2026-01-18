Ситуация непростая: Зеленский рассказал о ходе восстановления тепла в столице

Президент отметил, что приграничные и прифронтовые регионы остаются в зоне особого внимания.

Энергетические компании и государственные службы работают круглосуточно / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/zelenskyy.official, facebook.com/minenergoUkraine

Кратко:

Россия продолжает удары по энергетике Украины

58 тыс. человек работают над восстановлением сетей

В Киев дополнительно привлечено 50 ремонтных бригад

Сегодня весь день проходили доклады премьер-министра Юлии Свириденко и министра энергетики Дениса Шмыгаля. Продолжаются восстановительные работы после российских ударов, однако каждую ночь фиксируются новые попадания. Об этом во время вечернего обращения к гражданам сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Основная мишень для России неизменно – наша энергетика. Фактически круглосуточно и только в ремонтных бригадах на электросетях и объектах генерации, на теплосети работают почти 58 тысяч человек. Привлечены ресурсы Укрзализныци и других государственных компаний", – сказал президент. видео дня

Ситуация в Киеве и Киевской области

Глава государства отметил, что особое внимание уделяется Киеву, где ситуация очень сложная. К работам дополнительно привлечено 50 бригад со всей страны.

"Есть еще дома, которые без отопления, и по ним фактически по каждому дому в ручном режиме направляются необходимое оборудование, необходимые бригады. Сложно также в Киевской области, особенно в северной части области, а также в Бориспольском районе", – уточнил Зеленский.

Ремонтные работы в приграничных и прифронтовых регионах

В приграничных и прифронтовых регионах, где ремонты затруднены из-за постоянных обстрелов, дополнительно работают бригады в Харькове, Черниговской, Сумской, Днепропетровской и Запорожской областях. Ранее значительные работы проведены в Полтавской области и в Одессе для стабилизации энергетической ситуации.

Президент также поблагодарил всех, кто привлечен к работам: "Я хочу поблагодарить все бригады, которые работают, энергетические компании, всех, и государственных, и частных, всех руководителей городов и общин, которые действительно со своими людьми и реально нам помогают".

Какова ситуация в энергетике - мнение эксперта

Михаил Гончар, эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям и президент Центра глобалистики "Стратегия XXI", отметил, что восстановление элементов критической инфраструктуры требует значительно больше времени, чем часов или дней. "На ремонт и стабилизацию энергосистемы нужны месяцы или даже больше", — подчеркнул он.

В то же время Гончар отметил, что преждевременно прогнозировать масштабные отключения: "Еще рано говорить, что украинцам придется сидеть без света по 22 часа в сутки".

Отключения в Киеве – новости по теме

Как ранее писал Главред, в Киеве продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения в 143 жилых домах, более 100 из которых — многоэтажки, где в течение суток произошли локальные аварии.

Кроме того, после ночных атак противника на объекты энергетической инфраструктуры без электроснабжения остались потребители в Житомирской и Харьковской областях.

Напомним, что по словам директора Центра исследования энергетики Александра Харченко, энергетическая ситуация в столице сейчас является беспрецедентно сложной и ранее с подобными вызовами Киев не сталкивался.

О персоне: Михаил Гончар Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) — украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.

В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией. С 2007 года работает в неправительственном секторе — сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и др. С 2016 года — член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

