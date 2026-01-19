Сильные морозы отступят, но ненадолго: когда погода в Украине изменится

Вы узнаете:
Погода в Украине во вторник, 20 января, будет морозной и зависеть от антициклона. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, ночью ожидается -12...-18 градусов. На севере и западе местами температура может опуститься до -20 градусов. В течение дня во вторник прогнозируется -6...-11 градусов.
"На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный, небольшой или умеренный. Осадки маловероятны – антициклон", – говорится в сообщении.
Погода в Киеве
Синоптик отметила, что в Киеве 20 января также будет морозно и сухо.
"Далее по неделе, скорее во второй половине, намечается ослабление морозов. Хотя, если честно, ослабление морозов совпадет с появлением осадков и, соответственно, усилением ветра", - добавила Диденко.
Кроме того, по ее прогнозу, в конце января или в начале февраля сильные морозы могут снова возобновиться.
Как сообщал Главред, кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич говорил, что погода в Украине в течение недели будет преимущественно морозной в большинстве областей, местами возможен незначительный снег.
Известно, что Житомирская область входит в самый холодный период января: с 20 по 23 число температура будет опускаться до 19° мороза, а погода будет меняться от туманов до легкого снега.
Жителям Днепра на этой неделе стоит ожидать морозов и зимних условий. Холодную погоду будут удерживать арктические воздушные массы и влияние антициклона.
