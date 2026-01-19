Сильные морозы отступят, но ненадолго: когда погода в Украине изменится

Синоптик сказала, что ослабление морозов будет сопровождаться появлением осадков.

https://glavred.info/synoptic/silnye-morozy-otstupyat-no-nenadolgo-kogda-pogoda-v-ukraine-izmenitsya-10733567.html Ссылка скопирована

Погода в Украине 20 января / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какая будет погода во вторник

Когда морозы могут ослабеть

Погода в Украине во вторник, 20 января, будет морозной и зависеть от антициклона. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, ночью ожидается -12...-18 градусов. На севере и западе местами температура может опуститься до -20 градусов. В течение дня во вторник прогнозируется -6...-11 градусов.

видео дня

"На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный, небольшой или умеренный. Осадки маловероятны – антициклон", – говорится в сообщении.

Погода 20 января / фото: meteoprog

Погода в Киеве

Синоптик отметила, что в Киеве 20 января также будет морозно и сухо.

Погода в Киеве / фото: meteoprog

"Далее по неделе, скорее во второй половине, намечается ослабление морозов. Хотя, если честно, ослабление морозов совпадет с появлением осадков и, соответственно, усилением ветра", - добавила Диденко.

Кроме того, по ее прогнозу, в конце января или в начале февраля сильные морозы могут снова возобновиться.

Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич говорил, что погода в Украине в течение недели будет преимущественно морозной в большинстве областей, местами возможен незначительный снег.

Известно, что Житомирская область входит в самый холодный период января: с 20 по 23 число температура будет опускаться до 19° мороза, а погода будет меняться от туманов до легкого снега.

Жителям Днепра на этой неделе стоит ожидать морозов и зимних условий. Холодную погоду будут удерживать арктические воздушные массы и влияние антициклона.

Читайте также:

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред