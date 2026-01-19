В Ровенской области от холода погибли два человека: детали трагедии

В реанимационном отделении скончались 29-летняя женщина и 26-летний мужчина.

В Ровенской области от переохлаждения погибли два человека/ Коллаж: Главред, фото: Суспільне Рівне, ГСЧС

Кратко:

В Ровенской области два человека умерли из-за общего переохлаждения

Еще четверо человек госпитализированы

Только за прошедшие сутки, 18 января, в медучреждения Ровенской области доставили шесть человек с переохлаждением и обморожением.

Двое из пострадавших скончались в реанимационном отделении. Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Ровенской области

"Ситуация с травмированием людей в результате воздействия низких температур остается напряженной. Случаи зафиксированы в Ровенском и Сарненском районах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Корецкой общине в результате общего переохлаждения в реанимационном отделении скончались 29-летняя женщина и 26-летний мужчина.

В Березновской общине госпитализировали двух человек: мужчину с обморожением стоп II-III степени и женщину с переохлаждением, осложненным пневмонией.

В Острожской территориальной общине в реанимационное отделение попал 91-летний мужчина с обморожением конечностей.

В селе Любиковичи Сарненского района мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии в реанимацию Дубровицкой больницы.

По данным ГСЧС, основными причинами травм являются длительное пребывание на холоде без надлежащей теплой одежды и игнорирование первых признаков переохлаждения и обморожения.

Погода в Украине - последние новости по теме

Как сообщал Главред, на следующей неделе в Украине установится устойчивая морозная погода под влиянием мощного антициклона, с сильными ночными холодами. Об этом сообщил кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич

Ранее сообщалось, что с 17 по 19 января Ровенская область будет находиться под влиянием мощного Азиатского антициклона. Ожидается морозная погода без осадков, с возможными утренними туманами и изморозью. В Ровно и на автодорогах области прогнозируют гололед, сообщили в областном центре по гидрометеорологии.

Напомним, как ранее сообщал Главред, погода на выходные в Украине будет прохладной, без значительных осадков. Только на территории Крыма возможен снег, на дорогах по всей стране сохранится гололедица. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Об источнике: ГСЧС Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) — центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательных работ, тушения пожаров, пожарной и техногенной безопасности, деятельности аварийно-спасательных служб, профилактики травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологической деятельности, пишет Википедия.

