Азиатский антициклон накроет Ровенскую область: когда ударят морозы до -22°С

Синоптики предупреждают об опасной погоде в ближайшие дни.

Прогноз погоды в Ровно и области на 17-19 января/ Коллаж: Главред, фото: Mykyta Ant (instagram.com/tvoe_rivne/)

Кратко:

Какая будет погода в Ровно и области на выходных

Когда температура опустится до -22 градусов

В течение 17-19 января Ровенская область останется под влиянием мощного Азиатского антициклона. Синоптики прогнозируют морозную погоду без осадков, утром могут образовываться туманы и изморозь.

Отмечается, что в Ровно и области на дорогах будет гололедица. Об этом сообщили в Ровенском областном центре по гидрометеорологии.

Погода 17 января

В субботу, 17 января, синоптики прогнозируют ясную погоду без осадков. Видимость останется хорошей, хотя ночью и утром местами ожидается слабый туман с дальностью 500-1000 метров.

На дорогах сохранится гололедица, поэтому водителям стоит быть особенно внимательными. Ветер будет юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью будет колебаться от -22 до -17 градусов, днем - от -14 до -9. Атмосферное давление будет постепенно расти.

Погода 18 января

В воскресенье, 18 января, погода останется морозной, но с переменной облачностью. Осадков не ожидается, однако ночью и утром снова возможен слабый туман. На дорогах сохранится гололедица. Ветер останется юго-восточным, 5-10 м/с.

Температура ночью составит -22...-17 градусов, днем - от 14 до 9 градусов мороза. Атмосферное давление в этот день начнет слабо снижаться.

Погода 19 января

Понедельник, 19 января, будет без осадков с переменной облачностью. Ночью и утром прогнозируется слабый туман, а на дорогах - гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью снизится до -19...-14 градусов, днем ожидается -12...-7.

Как изменится погода в Украине до конца зимы - прогноз

Главред писал , что по данным специалистов MkWeather, вторая половина января и февраль могут принести обильные снегопады и устойчивый снежный покров в Украине. Особенно холодно во второй половине зимы может быть в восточных и центральных областях Украины.

Из-за того, что Украина находится в Восточной Европе, этой зимой она станет самым холодным регионом континента с потенциалом для рекордных арктических всплесков в конце зимы.

Напомним, метеоролог Игорь Кибальчич прогнозировал, что на выходные в Украине ожидается преимущественно солнечная, но морозная погода. Только на крайнем юге возможен местами снег. Сохранится гололедица, а в западных и северных областях возможен туман.

Как писал Главред, погода в Украине в феврале 2026 года будет контрастной. Синоптики прогнозируют как неожиданные весенние оттепели, так и периоды влажной неустойчивой погоды. В целом, месяц пройдет без сильных морозов, однако ожидаются температурные колебания и осадки.

Кроме того, Наталья Диденко также сообщала, что морозы в Украине будут продолжаться и в дальнейшем.

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

