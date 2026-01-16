Укр
Азиатский антициклон накроет Ровенскую область: когда ударят морозы до -22°С

Инна Ковенько
16 января 2026, 16:13
Синоптики предупреждают об опасной погоде в ближайшие дни.
Прогноз погоды в Ровно и области на 17-19 января

Кратко:

  • Какая будет погода в Ровно и области на выходных
  • Когда температура опустится до -22 градусов

В течение 17-19 января Ровенская область останется под влиянием мощного Азиатского антициклона. Синоптики прогнозируют морозную погоду без осадков, утром могут образовываться туманы и изморозь.

Отмечается, что в Ровно и области на дорогах будет гололедица. Об этом сообщили в Ровенском областном центре по гидрометеорологии.

Погода 17 января

В субботу, 17 января, синоптики прогнозируют ясную погоду без осадков. Видимость останется хорошей, хотя ночью и утром местами ожидается слабый туман с дальностью 500-1000 метров.

На дорогах сохранится гололедица, поэтому водителям стоит быть особенно внимательными. Ветер будет юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью будет колебаться от -22 до -17 градусов, днем - от -14 до -9. Атмосферное давление будет постепенно расти.

Погода 18 января

В воскресенье, 18 января, погода останется морозной, но с переменной облачностью. Осадков не ожидается, однако ночью и утром снова возможен слабый туман. На дорогах сохранится гололедица. Ветер останется юго-восточным, 5-10 м/с.

Температура ночью составит -22...-17 градусов, днем - от 14 до 9 градусов мороза. Атмосферное давление в этот день начнет слабо снижаться.

Погода 19 января

Понедельник, 19 января, будет без осадков с переменной облачностью. Ночью и утром прогнозируется слабый туман, а на дорогах - гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью снизится до -19...-14 градусов, днем ожидается -12...-7.

Как изменится погода в Украине до конца зимы - прогноз

Главред писал , что по данным специалистов MkWeather, вторая половина января и февраль могут принести обильные снегопады и устойчивый снежный покров в Украине. Особенно холодно во второй половине зимы может быть в восточных и центральных областях Украины.

Из-за того, что Украина находится в Восточной Европе, этой зимой она станет самым холодным регионом континента с потенциалом для рекордных арктических всплесков в конце зимы.

Погода в Украине - новости по теме

Напомним, метеоролог Игорь Кибальчич прогнозировал, что на выходные в Украине ожидается преимущественно солнечная, но морозная погода. Только на крайнем юге возможен местами снег. Сохранится гололедица, а в западных и северных областях возможен туман.

Как писал Главред, погода в Украине в феврале 2026 года будет контрастной. Синоптики прогнозируют как неожиданные весенние оттепели, так и периоды влажной неустойчивой погоды. В целом, месяц пройдет без сильных морозов, однако ожидаются температурные колебания и осадки.

Кроме того, Наталья Диденко также сообщала, что морозы в Украине будут продолжаться и в дальнейшем.



Об источнике: Укргидрометцентр

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.




Вражеским БПЛА обламали крылья: ВМС показали кадры разгромленного завода в РФВидео

13:54

Как долго в Украине будут морозы и стоит ли ждать потепления - прогноз синоптика

13:53

Не для красоты: стюардесса объяснила, зачем носит платок на шее во время работы

13:39

Мелкий снег и гололед: какая погода будет сегодня в Харькове

13:26

"Со мной что-то не так": Алина Гросу рассказала, как не могла забеременеть

13:12

Цена перевалила за 100 гривен: в Украине стремительно дорожает популярный продукт

13:09

"Делай все, что хочешь": Могилевская приняла решение насчет старшей дочери

12:42

"Интересные ребята": российская певица призналась в любви к украинским музыкантам

12:42

В Одессе хотят сократить комендантский час: до скольки можно будет гулять

12:35

Гороскоп на завтра 17 января: Весам - страх, Водолеям - неудача

12:32

После ночного удара РФ в ряде областей есть обесточивание: где ситуация хуже всего

12:19

Финалистку Нацотбора поймали на сотрудничестве с россиянином — певица ответила

12:17

У путиниста Киркорова новые проблемы - власти РФ взялись за певца

12:14

Потепление в Украине отменяется: синоптик сказал, где ударит новая волна морозов

12:00

Гороскоп на 2026 год: какие знаки зодиака ждет период взлетов и паденийВидео

11:46

Бархат, патина и характер: как будет выглядеть модный интерьер в 2026 году

11:28

Миллион рублей за ночь: Лорак пошла на радикальные меры для спасения брака

11:26

Россияне пытались прорвать границу на новом направлении: какая там сейчас ситуация

11:24

Почему зимняя куртка не держит тепло: простой трюк быстро исправит ситуацию

11:18

В Украине не осталось ни одной целой электростанции, хуже всего в Киеве - Шмыгаль

11:17

Китайский гороскоп на завтра 17 января: Петухам - беспокойство, Змеям - победа

11:00

Любовный гороскоп 2026: какие знаки зодиака ждут кризисы и свадьбы в новом годуВидео

10:31

Почему 17 января нельзя делиться своими планами с другими: какой церковный праздник

10:31

Monokate высмеяла Jerry Heil в пародии после громкого заявления про Нацотбор — деталиВидео

10:27

"Я никогда таких слов не говорила": суд избирает меру пресечения Тимошенко

10:06

Порядок выступлений финалистов Нацотбора на Евровидение 2026

09:41

"Это не удалось Обаме и Байдену": в США назвали главное условие для завершения войны

09:29

Кремль срывает на Киеве злость из-за революции в Иранемнение

09:21

Золото Полуботка в Украине: где его ищут и что за него должны были получить украинцыВидео

09:11

Армия РФ захватила Красногорское и продвинулась ещё на трёх участках — DeepState

