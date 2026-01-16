Укр
Потепление в Украине отменяется: синоптик сказал, где ударит новая волна морозов

Марина Фурман
16 января 2026, 12:14
Существенного повышения температуры пока не прогнозируется.
Прогноз погоды на выходные / фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какая будет погода на выходных в Украине
  • Где будет - 23°С

На выходные в Украине ожидается преимущественно солнечная, но морозная погода по всей Украине. Только на крайнем юге возможен местами снег. Сохранится гололедица, а в западных и северных областях возможен туман, поэтому на дороге нужно быть максимально осторожными. Таким прогнозом поделился метеоролог Игорь Кибальчич.

Погода 17 января

В западных регионах будет холодно, без осадков. Столбики термометров ночью будут показывать -13...-18 °С, в Полесье местами -19...-22 °С; днем -6...-11°С, на Закарпатье около 0 °С.

В северной части ожидается -15...-20 °С, днем -6...-11 °С.

В центральных областях прогнозируется переменная облачность, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 5 - 10 м/с. Температура воздуха ночью -13...-18 °С, днем -5...-10 °С.

В южной части Украины преимущественно без осадков, только в Крыму и Приазовье возможен снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 7–12 м/с. Температура ночью составит -9…-14 °C, днем -3…-8 °C.

В восточных областях ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью ожидается -13...-18 °С, днем -7...-12 °С.

Погода 18 января

В воскресенье, 18 января, морозная погода продержится в западных областях. Местами возможен туман. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -15...-20 °С, местами -21...-23 °С; днем -7...-12 °С, на Закарпатье 0...-5 °С.

В северных областях ожидается малооблачная и морозная погода. На дорогах сохранится гололедица. Ночью и утром местами туман, изморозь. Ветер северо-восточный, 3 - 8 м/с. Температура воздуха ночью -16...-21°С, днем -7...-12 °С.

В центральных областях прогнозируется холодная, сухая и малооблачная погода. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 5–10 м/с. Температура ночью будет колебаться от -12 до -17 °C, днем от -4 до -9 °C.

В южных регионах Украины существенных осадков не прогнозируется. Метели и снег возможны только в Крыму, Приазовье и местами на юге Одесской области. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7 - 12 м/с, днем возможны отдельные порывы, 15 - 17 м/с. Температура воздуха ночью -7...-14 °С, днем -2...-7 °С.

В восточных областях осадков не стоит ожидать. Ночью столбики термометров покажут -13...-18 °С, днем -6...-11 °С.

Когда ожидается пик морозов в Украине - прогноз

Синоптики MkWeather ранее сообщали, что зима в Украине будет достаточно непредсказуемой.

Они предупреждали, что в январе ожидается постепенное снижение температуры, которое перейдет в настоящие арктические морозы.

"Именно январь и февраль могут принести обильные снегопады и устойчивый снежный покров. Особенно холодно во второй половине зимы может быть в восточных и центральных областях Украины", - добавили синоптики.

Погода в Украине - новости по теме

Напомним, синоптик Наталья Диденко говорила, что 15 и 16 января морозы в Украине ослабнут. Однако через несколько дней они снова усилятся.

Как писал Главред, погода в Украине в феврале 2026 года будет контрастной. Синоптики прогнозируют как неожиданные весенние оттепели, так и периоды влажной неустойчивой погоды. В целом, месяц пройдет без сильных морозов, однако ожидаются температурные колебания и осадки.

Кроме того, Наталья Диденко также сообщала, что морозы в Украине будут продолжаться и в дальнейшем.

О персоне: Игорь Кибальчич

Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

До 16 часов без света: графики отключений на Львовщине на 16 января

