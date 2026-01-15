Читать на украинском
Оттепели не наблюдается: какую погоду готовит зима на выходных для Днепра

Руслан Иваненко
15 января 2026, 18:11
29
Синоптики предупреждают об особых изменениях уже в ближайшие дни.
Днепр
Народные приметы предупреждают о долгой и спокойной зиме / Фото: gorod.dp.ua

Кратко:

  • Морозы будут держаться от -12 до -6 градусов в течение выходных
  • Все дни будут облачными, осадки небольшие или отсутствуют
  • Ветер умеренный, резких изменений погодных условий не ожидается

На выходных в Днепре сохранится по-настоящему зимняя погода. Морозы будут стабильными, без оттепели, с облачным небом и местами небольшими осадками. Об этом сообщает Sinoptik.

Пятница, 16 января

В пятницу в городе ожидается мороз от -9 до -6 градусов в течение всего дня. Температура не поднимется до нулевых отметок. День будет облачным, в утренние часы возможен мелкий снег, который постепенно прекратится ближе к середине дня.

По данным многолетних наблюдений, 16 января в Днепре фиксировали как относительно теплую погоду — до +7 градусов в 1981 году, так и сильные морозы — до -22 градусов в 1893-м.

В народе говорили:

"если 16 января держится устойчивый мороз и идет мелкий снег, то весна будет поздней, но дружной".

Такие погодные условия также считали благоприятными для защиты растений, ведь снег служит естественным "покрывалом" для почвы.

Погода в Днепре 16 января
Погода в Днепре 16 января / Фото: скриншот sinoptik

Суббота, 17 января

В субботу морозы усилятся. Синоптики прогнозируют от -12 до -10 градусов, при этом дневная и ночная температура почти не будут отличаться. Осадков не ожидается, небо будет оставаться облачным.

Из-за повышенного атмосферного давления холод будет ощущаться сильнее, поэтому пребывание на открытом воздухе рекомендуют ограничить, особенно в вечернее и ночное время.

С 17 января связывали приметы на ход зимы: "если мороз держится без ветра — зима будет длинной, но спокойной".

Также считалось, что сухой мороз без снега является признаком жаркого лета с небольшим количеством дождей.

Погода в Днепре 17 января
Погода в Днепре 17 января / Фото: скриншот sinoptik

Воскресенье, 18 января

В воскресенье, 18 января, морозный характер погоды сохранится. Температура составит около -11...-10 градусов в течение всего дня. Опасы не прогнозируются, ветер будет умеренным, что обеспечит относительную стабильность погодных условий.

Архивные данные свидетельствуют, что в этот день температура в регионе колебалась от +8 до -24 градусов, однако нынешний прогноз соответствует типичным для января морозам.

По народным приметам, если 18 января метель и поземка — лето будет урожайным. В то же время сильные южные ветры считались признаком скорой оттепели, тогда как тихая морозная погода — предвестником затяжной зимы.

Погода в Днепре 18 января
Погода в Днепре 18 января / Фото: скриншот sinoptik

Сколько продержатся морозы

Синоптик Наталья Диденко отмечает, что в ближайшее время в Украине будут продолжать доминировать морозы. По ее словам, 15 января приходится на середину зимы, и это не свидетельствует о скором потеплении.

"Начало перехода от зимней холодной погоды к весенним условиям будет ощутимо морозным", — пояснила эксперт.

О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

