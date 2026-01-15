Морозы до -18°С надвигаются на Полтаву: когда лютый холод ударит с новой силой

Синоптики предупреждают об опасной погоде в ближайшие дни.

Прогноз погоды в Полтаве 16-18 января / фото: ua.depositphotos.com

Погода в Полтаве и области завтра, 16 января, будет облачной, но с прояснениями. Об этом сообщил Полтавский областной центр по гидрометеорологии в Telegram.

Ночью местами ожидается небольшой снег, а днем осадков не будет. В то же время на дорогах области будет опасно из-за гололеда. Ветер прогнозируют северо-восточный, 5-10 м/с.

Что касается температуры, то по области ночью ожидается 12-17 градусов мороза, а днем 7-12 градусов мороза. В самой Полтаве будет от 15 до 17 градусов мороза ночью и в пределах 9-11 градусов мороза днем.

Прогноз погоды в Полтаве 16 января / фото: скриншот с meteoprog

Погода в Полтавской области на выходные

Уже в эти выходные, 17 и 18 января, в Полтавской области ожидается переменная облачность, без осадков. Гололедица с дорог не исчезнет, а северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с.

Прогноз погоды в Полтаве 17 января / фото: скриншот с meteoprog

Температура воздуха снизится ночью до 13-18 градусов мороза, а днем будет колебаться от 8 до 13 градусов мороза.

Прогноз погоды в Полтаве 18 января / фото: скриншот с meteoprog

Как изменится погода в Украине до конца зимы - прогноз

Главред писал , что по данным специалистов MkWeather, вторая половина января и февраль могут принести обильные снегопады и устойчивый снежный покров в Украине. Особенно холодно во второй половине зимы может быть в восточных и центральных областях Украины.

Из-за того, что Украина находится в Восточной Европе, этой зимой она станет самым холодным регионом континента с потенциалом для рекордных арктических всплесков в конце зимы.

Об источнике: Полтавский областной центр по гидрометеорологии Полтавский областной центр по гидрометеорологии - региональный филиал Украинского гидрометеорологического центра, отвечающий за метеорологические и гидрологические наблюдения в Полтавской области, предоставляя информацию о погоде и гидрологическом состоянии региона.

