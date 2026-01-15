Снег, гололедица и морозы: какой будет погода в Одессе до конца недели

В Одессе и области сегодня теплее, чем в других регионах Украины.

Какой будет погода в Одессе и области 15 января / Фото: УНИАН

Погода в Украине в большинстве регионов остается холодной. В четверг, 15 января, температура воздуха в большинстве областей составит от -4 до -9 градусов, на севере -9...-14 градусов. В то же время в Одессе и области сегодня значительно теплее.

Погода в Одессе 15 января

Сегодня в Одессе будет облачно. Синоптики прогнозируют умеренный снег.

Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха в Одессе днем будет держаться в пределах 1-3° мороза.

Прогноз погоды в Одессе 15 января / Фото: meteo.gov.ua

В Одесской области также ожидается облачная погода с осадками преимущественно в виде снега. В течение суток на территории области прогнозируют умеренные осадки, утром в южных районах возможно налипание мокрого снега. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный с переходом днем на северный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем составит 1-6° мороза, на юге — до 2° тепла.

Синоптики Гидрометеорологического центра Черного и Азовского морей прогнозируют, что сегодня вдоль побережья Одесской области ожидается умеренный снег, видимость 1-2 км.

Ветер юго-западный, днем ​​- северо-восточный 6-11 м/с. Волнение моря - легкое. В лиманах - тонкий лед.

Температура воздуха ночью 3-8° мороза, днем ​​от 3° мороза до 2° тепла; температура морской воды 3-4°.

На автодорогах области местами видимость во время снега 500-1000 м, местами - гололедица.

Погода вдоль побережья Одесчины / t.me/HMC_Odesa

Погода в Одессе и области 16 января 2026

По прогнозу Укргидрометцентра, в пятницу в Одессе ночью будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха опуститсядо -10°…-12°C. Ветер северный, 3-8 м/с.

Днем будет облачно с прояснениями, без осадков. Столбики термометров покажут -7°…-5°C. Ветер северный, 5-10 м/с.

Прогноз погоды в Одессе на 16 января / Фото: meteo.gov.ua

Какой будет погода в других регионах Украины - прогнозы синоптиков

Как писал Главред, жителей Житомирской области ждет настоящая зимняя погода: с 14 по 18 января регион окажется под влиянием антициклона и атмосферных фронтов, которые принесут резкие морозы, периодический снег и длительную гололедицу. Как рассказала начальник отдела гидрометеообеспечения областного гидрометцентра Екатерина Ткачук, неделя будет типичной для середины зимы — со стабильными морозами и сложными дорожными условиями.

Тем временем заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух ранее говорила, что средняя температура зимой в Украине прогнозируется на 3-4 градуса выше нормы.

По ее словам, январь будет самым холодным зимним месяцем в Украине.

"В январе повышается вероятность вторжения арктического холода, что является типичным для этого месяца. Аналогично - и февраль", - отметила метеоролог.

О персоне: Вера Балабух Вера Балабух - кандидат географических наук, старший научный сотрудник, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии УкрГМИ ГСЧС Украины и НАН Украины.

