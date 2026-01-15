Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Снег, гололедица и морозы: какой будет погода в Одессе до конца недели

Анна Ярославская
15 января 2026, 10:22
18
В Одессе и области сегодня теплее, чем в других регионах Украины.
Море, зима
Какой будет погода в Одессе и области 15 января / Фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какой будет погода в Одессе сегодня и завтра
  • Какая ситуация на дорогах Одесчины

Погода в Украине в большинстве регионов остается холодной. В четверг, 15 января, температура воздуха в большинстве областей составит от -4 до -9 градусов, на севере -9...-14 градусов. В то же время в Одессе и области сегодня значительно теплее.

Какой будет погода в Одессе сегодня - пишет Главред.

видео дня

Погода в Одессе 15 января

Сегодня в Одессе будет облачно. Синоптики прогнозируют умеренный снег.

Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха в Одессе днем будет держаться в пределах 1-3° мороза.

Прогноз погоды в Одессе 15 января
Прогноз погоды в Одессе 15 января / Фото: meteo.gov.ua

В Одесской области также ожидается облачная погода с осадками преимущественно в виде снега. В течение суток на территории области прогнозируют умеренные осадки, утром в южных районах возможно налипание мокрого снега. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный с переходом днем на северный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем составит 1-6° мороза, на юге — до 2° тепла.

Синоптики Гидрометеорологического центра Черного и Азовского морей прогнозируют, что сегодня вдоль побережья Одесской области ожидается умеренный снег, видимость 1-2 км.

Ветер юго-западный, днем ​​- северо-восточный 6-11 м/с. Волнение моря - легкое. В лиманах - тонкий лед.

Температура воздуха ночью 3-8° мороза, днем ​​от 3° мороза до 2° тепла; температура морской воды 3-4°.

На автодорогах области местами видимость во время снега 500-1000 м, местами - гололедица.

Погода вдоль побережья Одесчины
Погода вдоль побережья Одесчины / t.me/HMC_Odesa

Погода в Одессе и области 16 января 2026

По прогнозу Укргидрометцентра, в пятницу в Одессе ночью будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха опуститсядо -10°…-12°C. Ветер северный, 3-8 м/с.

Днем будет облачно с прояснениями, без осадков. Столбики термометров покажут -7°…-5°C. Ветер северный, 5-10 м/с.

Прогноз погоды в Одессе на 16 января
Прогноз погоды в Одессе на 16 января / Фото: meteo.gov.ua

Какой будет погода в других регионах Украины - прогнозы синоптиков

Как писал Главред, жителей Житомирской области ждет настоящая зимняя погода: с 14 по 18 января регион окажется под влиянием антициклона и атмосферных фронтов, которые принесут резкие морозы, периодический снег и длительную гололедицу. Как рассказала начальник отдела гидрометеообеспечения областного гидрометцентра Екатерина Ткачук, неделя будет типичной для середины зимы — со стабильными морозами и сложными дорожными условиями.

Тем временем заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух ранее говорила, что средняя температура зимой в Украине прогнозируется на 3-4 градуса выше нормы.

По ее словам, январь будет самым холодным зимним месяцем в Украине.

"В январе повышается вероятность вторжения арктического холода, что является типичным для этого месяца. Аналогично - и февраль", - отметила метеоролог.

Другие новости:

О персоне: Вера Балабух

Вера Балабух - кандидат географических наук, старший научный сотрудник, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии УкрГМИ ГСЧС Украины и НАН Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода синоптик прогноз погоды новости Украины Погода в Украине Погода на завтра Погода на сегодня погода Одесса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Такого еще не было: украинцам рассказали о кризисной ситуации в энергетике

Такого еще не было: украинцам рассказали о кризисной ситуации в энергетике

10:42Энергетика
"Нептуны" и столбы дыма в небе: Россию мощно атаковали ракеты и дроны

"Нептуны" и столбы дыма в небе: Россию мощно атаковали ракеты и дроны

09:59Мир
Большинство ран не огнестрельные: СМИ узнали главные угрозы для ВСУ

Большинство ран не огнестрельные: СМИ узнали главные угрозы для ВСУ

09:49Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Школы переведут на дистанционное обучение: Зеленский сделал важное заявление

Школы переведут на дистанционное обучение: Зеленский сделал важное заявление

Китайский гороскоп на сегодня 15 января: Тиграм - расставание, Собакам- переживания

Китайский гороскоп на сегодня 15 января: Тиграм - расставание, Собакам- переживания

Цены взлетели выше 50 гривен: в Украине дорожает базовый продукт

Цены взлетели выше 50 гривен: в Украине дорожает базовый продукт

Отключение света в Украине — графики на 15 января (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 15 января (обновляется)

РФ готовит новый мощный удар: какой город будет под прицелом

РФ готовит новый мощный удар: какой город будет под прицелом

Последние новости

11:19

Как вежливо попросить соседа убрать снег и не поссориться: что советует этикет

11:19

Свел в могилу Билоножка и Гигу: известная певица раскрыла диагноз звезд

10:59

Тариф на электроэнергию с 1 февраля утвержден: изменится ли сумма в платежках

10:46

Дроны на Киев vs распаковка: Каменских удивила своим поступкомФотоВидео

10:42

Такого еще не было: украинцам рассказали о кризисной ситуации в энергетикеВидео

Курносова: У элит РФ есть выбор - сдать Путина или ждать, пока их повесят на фонаряхКурносова: У элит РФ есть выбор - сдать Путина или ждать, пока их повесят на фонарях
10:42

Китайский гороскоп на завтра 16 января: Быкам - тревога, Тиграм - проблемы

10:34

Поздравления с Днем рождения мужчине - красивые картинки, проза и стихи

10:32

Почему 16 января нельзя брать в руки острые предметы: какой церковный праздник

10:22

Снег, гололедица и морозы: какой будет погода в Одессе до конца недели

Реклама
10:16

Предательница Лолита рассказала о горе - кого она потеряла

10:10

"Холостяк" Александр Терен получил орден от Владимира Зеленского — деталиВидео

09:59

"Нептуны" и столбы дыма в небе: Россию мощно атаковали ракеты и дроны

09:49

Большинство ран не огнестрельные: СМИ узнали главные угрозы для ВСУ

09:38

Начались трансграничные атаки: в ISW раскрыли планы РФ в отношении Харькова и Сум

09:26

Готовы отдать последнее: астрологи назвали самых щедрых знаков зодиака

09:21

Оккупанты продвигается на востоке и юге Украины: свежие карты DeepState

09:20

Елена Зеленская очаровала своим новым имиджем - что поменяла первая леди

09:15

Отключение света в Украине — графики на 15 января (обновляется)

09:05

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 15 января (обновляется)

08:59

Гороскоп Таро на завтра 16 января: Скорпионам - просьба, Рыбам - авторитет

Реклама
08:51

Карта Deep State онлайн за 15 января: что происходит на фронте (обновляется)

08:43

Аварийные отключения неизбежны: эксперт раскрыл реальную ситуацию со светом

08:22

Муж Лорак в бешенстве из-за певицы и ее дочери: что они вытворили

08:17

Александра Кучеренко показала, какой была до свадьбы с Дмитрием Комаровым

08:10

Украина вступает в самую тяжелую энергетическую зимумнение

07:49

Обломки дрона упали на жилой дом: что известно об утренней атаке на КиевФото

07:32

Официально завершила: звезда "Игры престолов" сделала заявление о своей карьере

07:30

Во Львове - взрыв: дрон РФ ударил по символическому местуВидео

06:42

Трамп назвал виновника затягивания войны в Украине, и это не Россия

06:32

После интенсивной терапии и операции: Бужинская сделала серьезное заявление

06:10

Перемены в отношениях и судьбоносные встречи: гороскоп для Весов на январь и февральВидео

06:10

Ликвидация "теневого флота" и трагедия РФмнение

06:00

Путинист Филипп Киркоров рассказал правду о своих детях - детали

05:42

Идеальный завтрак за 10 минут: рецепт сырного хлеба без духовки

04:41

Присвоенная история: какие культовые фильмы СССР на самом деле создали украинцы

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке щенка на ботинке за 51 секунду

03:30

Белая полоса после хаоса: четыре знака зодиака скоро сорвут большой джекпот

01:55

Двое суток тотального разгрома: СБС отправили на слом партию дефицитной техники РФВидео

00:42

От основной команды до U-19: звезда "Полесья" впервые прокомментировал решение клуба

14 января, среда
23:26

Жена Притулы впервые за долгое время вышла на связь и сделала заявление

Реклама
23:22

При установке оборудования погиб энергетик: город выражает искренние соболезнования семье

23:05

"Моя нереализованная фантазия": Мисс Украина-Вселенная мечтает о романе с украинской певицей

22:54

Это ключ к большому городу: на одном из направлений резко возросла активность врага

22:52

Свет будут отключать по-новому - что меняет режим чрезвычайного положения в УкраинеФото

22:15

"Танцы со звездами" возвращаются - когда зрители увидят шоу

22:00

В эту игру можно играть вдвоем: России грозит энергетический коллапсмнение

21:29

Косметику нужно немедленно выбросить: четыре признака просрочки

21:19

НУШ меняет старшую школу: что будет с селами, лицеями и предметами

21:18

Какими будут отключения света во время чрезвычайного положения в энергетике: что ждет Украину

21:00

Свет будут отключать весь день: новые графики для Днепра и области на 15 январяФото

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Регионы
Новости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости Днепра
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять